«Фенербахче» – «Аустрия» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Европы «Фенербахче» – «Аустрия», который состоится 25 августа 2022 года
«Фенербахче»
Турецкий клуб выиграл выездной матч с комфортным счетом и теперь на своем поле может спокойно довести дело до победы во всем противостоянии с австрийским соперником. «Фенербачхе» имеет сильный состав и отчасти случайно вылетел из квалификации Лиги Чемпионов, поэтому болельщики не сомневаются, что их любимая команда сможет пробиться в группу Лиги Европы.
22 августа «Фенербахче» на своем поле обыграл «Аданадемирспор» (4:2), а 18 числа команда обыграла на выезде «Аустрию» (2:0).
«Аустрия»
«Аустрия» заняла третье место в чемпионате Австрии в прошлом сезоне и получила место в финале квалификации Лиги Европы. Однако, первый поединок оставляет много вопросов по игре коллектива и большой веры, в то, что он сможет исправить ситуацию практически нет. В новом футбольном году «Аустрия» занимает только девятое место в чемпионате Австрии с четырьмя баллами.
21 августа «Аустрия» обыграла на выезде «Вольфсбергер» (2:1), а 18 числа команда уступила на своем поле «Фенербахче» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фенербахче» – 1.37
- Ничья – 5
- Победит «Аустрия» – 8.5
Статистика
- «Фенербахче» забивал в девяти из десяти последних матчах во всех турнирах
- «Аустрия» выиграла четыре из десяти последних матчей на выезде
- Четыре домашних матча «Фенербахче» на своем поле завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на победу «Фенербахче» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Турецкий коллектив выглядит гораздо стабильнее и сильнее своего соперника и вероятнее всего, добьется домашней уверенной победы.