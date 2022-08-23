«Фенербахче» – «Аустрия» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Европы «Фенербахче» – «Аустрия», который состоится 25 августа 2022 года

«Фенербахче»

Турецкий клуб выиграл выездной матч с комфортным счетом и теперь на своем поле может спокойно довести дело до победы во всем противостоянии с австрийским соперником. «Фенербачхе» имеет сильный состав и отчасти случайно вылетел из квалификации Лиги Чемпионов, поэтому болельщики не сомневаются, что их любимая команда сможет пробиться в группу Лиги Европы.

22 августа «Фенербахче» на своем поле обыграл «Аданадемирспор» (4:2), а 18 числа команда обыграла на выезде «Аустрию» (2:0).

«Аустрия»

«Аустрия» заняла третье место в чемпионате Австрии в прошлом сезоне и получила место в финале квалификации Лиги Европы. Однако, первый поединок оставляет много вопросов по игре коллектива и большой веры, в то, что он сможет исправить ситуацию практически нет. В новом футбольном году «Аустрия» занимает только девятое место в чемпионате Австрии с четырьмя баллами.

21 августа «Аустрия» обыграла на выезде «Вольфсбергер» (2:1), а 18 числа команда уступила на своем поле «Фенербахче» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фенербахче» – 1.37

Ничья – 5

Победит «Аустрия» – 8.5

Статистика

«Фенербахче» забивал в девяти из десяти последних матчах во всех турнирах

«Аустрия» выиграла четыре из десяти последних матчей на выезде

Четыре домашних матча «Фенербахче» на своем поле завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Фенербахче» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Турецкий коллектив выглядит гораздо стабильнее и сильнее своего соперника и вероятнее всего, добьется домашней уверенной победы.