«Альмерия» — «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Альмерия» — «Севилья», который состоится 27 августа 2022 года

«Альмерия»

«Красно-белые» успешно провели прошлый сезон в Сегунде и заслужили право играть в Ла Лиге. Три поединка из шести товарищеских летом «Альмерия» выиграла. В новом сезоне команда ещё не выигрывала. На своём поле в матче первого тура «красно-белые» уже на шестой минуте игры открыли счёт в поединке с «Реалом», но во втором тайме растеряли своё преимущество. Игра завершилась победой мадридской команды с разницей в один мяч.

В прошлом туре на выезде «Альмерия» сыграла вничью с «Эльче» (1:1).

«Севилья»

По итогам сезона 2021/2022 «севильцы» заняли четвёртое место в чемпионате Испании. Из шести товарищеских встреч, проведённых летом перед началом нового сезона, в половине команда обыграла своих соперников. В первом туре «Севилья» с разницей в один гол проиграла в гостях «Осасуне». Пропустив на девятой минуте матча первый гол, команда уже через пару минут сравняла счёт в поединке. Гол Ороса с пенальти во втором тайме принёс победу хозяевам поединка.

Во втором туре «севильцы» раскатали ничью со счётом 1:1 в домашнем матче с «Вальядолидом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Альмерия» – 3.60

Ничья – 3.25

Победит «Севилья» – 2.19

Победит «Севилья» с форой -1.5 – 4.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.26

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.63

Статистика

В трёх матчах из десяти последних «Альмерия» взяла верх над своими оппонентами

«Севилья» за аналогичный период выиграла в четырёх встречах

Четыре из пяти последних матчей «Альмерии» завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

«Альмерия», хоть и проиграла «Реалу», но сумела открыть счёт в поединке первой. На своём поле команда в предстоящем матче возьмёт свои первые три очка в новом сезоне. Компания Pinnacle на победу «Альмерии» предлагает коэффициент 3.60.