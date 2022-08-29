Антони не играет на 100 млн евро, это игрок класса Ришарлисона. МЮ переплачивает «Аяксу»

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сегодня, 15:15

Тен Хаг потребовал подписать знакомого.

Эредивизие часто обманывает скаутов

В чемпионате Нидерландов многие играли великолепно. Недавно сказочно смотрелся Тиль. Помог ли Гус своему ПСВ пройти в групповой раунд Лиги чемпионов? А провальные выступления хавбека в РПЛ помним. Зиеш круто смотрелся в «Аяксе» в Эре, в Лиге чемпионов играл заметно. Перешел в «Челси» — не закрепился, ждет трансфер в «Милан». Или куда угодно, хоть обратно в Амстердам на подмену как раз для дорогущего Антони.

Дольберг начал классно, а теперь футболист «Ниццы», не новый Бергкамп. Иранец Джаханбахш обошелся «Брайтону» в 19 миллионов евро, а вернулся в «Фейеноорд» за один миллион. Давида Нереша нахваливали, а дисциплины хватило только для контракта с «Шахтером», который бразилец снова покинул. Лосано нужно постараться, чтобы соответствовать стандартам хотя бы «Наполи», не говоря о лидере АПЛ или Ла Лиги. Мален зажигал дома, а в Дортмунде как-то не новый Ройс и не второй Холанд, независимо от позиции.

Для чемпионата Нидерландов нормально, когда откровенно средний игрок забивает много. Также бывает, что появляется молодой талант, который выделяется потенциалом, но потом не может его реализовать. Депай в юности забил в ПСВ 22 гола за один чемпионат, но его рекорд в МЮ – два гола в АПЛ . Даже после успеха в «Лионе» не стал основным нападающим «Барселоны». Приезд Левандовски и ставка на молодых на флангах означает, что Мемфису активно ищут новый клуб. Будет забавно, если это снова «Манчестер Юнайтед».

Примеров слишком много, чтобы слепо верить, будто любой талант из Эредивизи готов разрывать соперников в кризисном большом клубе. Недавно у Керка из «Локомотива» голевые показатели в Нидерландах были лучше, чем у Антони в прошлом сезоне в составе «Аякса». «Манчестер Юнайтед» платит 100 млн евро за хорошего футболиста, который по голам и пасам не сильно оторвался от защитника Мазрауи, забранного «Баварией» бесплатно.

Стоимость создаст большое давление

Понимаем Ван дер Сара, рад отдать контракт 22-летнего бразильца за дикие сто миллионов евро. Раз в «Манчестер Юнайтед» сидят люди, готовые хватать игроков, на которых тен Хаг указывает пальцем, то Амстердам в выигрыше. Но по чемпионату Нидерландов всегда сложно судить. Например, у Гакпо из ПСВ в прошлом году было на четыре гола и на девять ассистов больше, чем у Антони.

Бразилец – младший брат Неймара, очень техничный, но это не новый Роналдиньо. Антони скорее можно сравнивать с Ришарлисоном, лидером несчастного «Эвертона» и запасным «Тоттенхэма». Или с Рафиньей, который сначала обучился прессингу у Бьелсы, и лишь затем получил шанс в «Барселоне». У Антони фишка Роббена – смещается с фланга и наносит обводящий удар, но вингер не обязательно заиграет в АПЛ . Нужно присмотреться к его футболу внимательнее.

Нравится, что цепляется за мяч, и не по душе, что Антони любит паузы, которые в АПЛ ему никто не подарит. Нравится, что такой техничный, и не по душе, что на уровне Лиги чемпионов парень заигрывался, как в чемпионате Нидерландов. Постоянно лез в обводку, и в результате проиграл больше дуэлей, чем выиграл. Когда за такого футболиста платят 35 миллионов евро, то это шикарная сделка. Если платят пятьдесят миллионов, то можно скрестить пальцы, чтобы повторил неудачу Зиеша.

Но если с бонусами вываливаешь сто миллионов, обеспечиваешь «Аяксу» рекордную продажу в истории клуба – раньше самыми дорогими расставаниями были де Йонг и де Лигт, которые не стали вожаками «Барселоны» и «Ювентуса», то задаешь слишком высокую планку. Антони окажется в компании с Погба, Бэйлом, Азаром, Лукаку и Роналду по стоимости, хотя ему всего двадцать два года. Многие трансферы дороже ста миллионов – Дембеле, Коутиньо, Гризманн, Грилиш, тот же Азар, не срабатывали на 100 %.

Успех зависит от действий форварда

МЮ подписывает человека, который играет левой ногой на правом фланге. Тен Хаг не решает проблему, а создает тактическую дилемму. Справа начали ставить Джейдона Санчо. В прошлом сезоне англичанина видели на левом фланге, но там появлялись Погба, Эланга, Рэшфорд, разок даже Марсьяль. Джейдон не похож на себя времен «Боруссии» Д. Кстати, нет сомнений, что игрок формата Антони мог бы заиграть в Бундеслиге и Дортмунде.

И есть сомнения, что готов к проблемам МЮ . Талантливый мальчишка забьет десяток мячей за бедового фаворита, как Гринвуд раньше. Но историй краткосрочного успеха у «красных дьяволов» хватало, им нужна стабильность. Если смотреть на цифры из Эредивизи, то Антони – атакующий хавбек мирового класса, сильный правый вингер. Но для успеха в МЮ нужно, чтобы в штрафной площади находился безжалостный финишер, вроде Холанда или Кейна.

У тен Хага такого форварда пока нет, для Рэшфорда один удар в створ за матч уже достижение. Пониманием, что МЮ отказали готовые к большим свершениям футболисты, поэтому пошли за Антони. А если представить, что Рэшфорд превращается в идеального центрального форварда, то Антони даже заиграет. Или добъется успеха, если сорвутся все мосты Роналду с клубами из Лиги чемпионов, даже отчаянные, вроде канатных дорог в «Наполи» и «Спортинга», и Криштиану успешно вернется в центр атаки.

В прошлом сезоне ветеран стал самым результативным в МЮ . Сейчас Каземиро подстрахует созидателей – Фернандеша и Эриксена, а Санчо и Антони достаточно молодые, чтобы начать с чистого листа. Робко предполагаем, что получится повоевать за четверку. Вот только Антони важно не стать героем одного матча или отрезка – успехи-вспышки выдава и жертва многомиллионного шантажа Погба. Новой атаке нужно наследовать опыт Мане, Фирмино и Салаха. Есть сомнения, что Санчо, Рэшфорд (Марсьяль) и Антони – достойный ответ Клоппу от тен Хага.

В благополучной команде бразилец мог быть стать как Альварес в «Манчестер Сити», классно выходить на замену. А МЮ надо выстроить с нуля, начиная с психологии. Тот же «Аякс» выиграл группу ЛЧ год назад, но в марте вылетел от Нуньеса и «Бенфики». Тен Хаг звал Дарвина в МЮ – отказался. Многие сомневаются, не переплатил ли Клопп за уругвайца, отдав 75 миллионов евро. С Антони те же мысли. С той лишь разницей, что футбол МЮ не выстроили, очная победа над «Ливерпулем» не значит, что у Эрика получилось и достаточно добавить технарей для первого места вместо шестого.

Антони желаем большого и заслуженного успеха, но предупреждаем – футболистам за сто миллионов тяжело заиграть, даже с поддержкой тренера. Два года назад переход вингера обошелся «Аяксу» в 20 млн евро вместе с бонусами, сейчас платят в пять раз больше, хотя в пять раз лучше парень не стал. В РПЛ разрывал бы, но что с ним случится в АПЛ – загадка. Это не значит, что не нужно пробовать. Но пнем боссов МЮ за отсутствие плана. Приходится хватать игроков в конце августа, переплачивая.