«Тулуза» — ПСЖ : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 10:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Тулуза» — ПСЖ , который состоится 31 августа 2022 года

«Тулуза»

«Тулуза» только вернулась в Лигу 1 спустя несколько лет отсутствия и сейчас только осваивается в главном чемпионате страны. После четырех туров на счету клуба можно увидеть пять набранных баллов и текущее 10 место, что говорит о амбициях коллектива «не прозябать» на дне турнирной таблицы. В матче с ПСЖ в хозяев будут верить лишь преданные фанаты клуба, поэтому футболисты получат шанс их удивить в этот вечер.

28 августа «Тулуза» проиграла на выезде «Нанту» (1:3), а 21 числа сыграла вничью с «Лорьяном» (2:2). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

ПСЖ

До последнего тура ПСЖ никого не замечал на своем пути, отправив в общей сложности в ворота соперников 17 мячей за три матча. Игра с «Монако» немного опустила парижан на землю, что должно пойти им только на пользу. Сейчас ПСЖ лидирует в Лиге 1 десятью баллами, опережая конкурентов по дополнительным показателям.

28 августа ПСЖ сыграл вничью с «Монако» на своем поле (1:1), а 21 на выезде разгромил «Лилль», который сейчас тренирует Пауло Фонсека (7:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит « Тулуза » – 12

Тулуза – 12 Ничья – 6.9

Победит ПСЖ – 1.2

Статистика

ПСЖ не знает поражений на протяжении последних 18 матчей

не знает поражений на протяжении последних 18 матчей «Тулуза» забивала в девяти из десяти поединках на своем поле за последнее время

ПСЖ выиграл у «Тулузы» пять последних встреч

выиграл у «Тулузы» пять последних встреч Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз