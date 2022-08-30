«Вест Хэм» — «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Тоттенхэм», который состоится 31 августа 2022 года

«Вест Хэм»

«Молотобойцы» после четырёх туров нового сезона набрали три очка и занимают шестнадцатое место. При всего лишь одном забитом мяче, у команды пять пропущенных. В матче первого тура «Вест Хэм» на своём поле, пропустив два гола, уступил «Манчестеру Сити». С минимальным счётом на выезде «железные» проиграли «Ноттингему Форест». Со счётом 6:1 по сумме двух встреч «молотобойцы» прошли в финале квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА датский «Виборг». В предпоследнем туре «Вест Хэм» проиграл «Брайтону» на своём поле.

С минимальным счётом на выезде «железные» взяли верх над «вилланами» в игре прошлого тура.

«Тоттенхэм»

На данный момент «шпоры» входят в тройку самых сильных команд Премьер-лиги. Команда ещё ни разу не проигрывала в новом сезоне. Три гола команда пропустила после четырёх матчей, забила девять. Чемпионат начался для «лилово-белых» с победы над «Саутгемптоном» с большим счётом. На выезде с «Челси» команда раскатала ничью. В позапрошлом туре на своём поле с минимальным счётом «шпоры» взяли верх над «волками» из Вулверхэмптона.

На прошлых выходных со счётом 2:0 «Тоттенхэм» одержал победу над «лесниками» на их поле.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Хэм» – 3.60

Ничья – 3.75

Победит «Тоттенхэм» – 2.02

Победит «Тоттенхэм» с форой -1.5 – 3.40

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.74

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.10

Статистика

Из десяти последних поединков «молотобойцы» выиграли в трёх матчах

За аналогичный период «шпоры» взяли верх над соперниками в семи играх

Четыре матча из пяти последних завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Шпорам» необходимо сокращать отставание от первого места. На данном этапе «Вест Хэм» является для «Тоттенхэма» именно той командой, в матче с которой можно набирать три очка. Компания Pinnacle на победу «Тоттенхэма» предлагает коэффициент 2.02.