«Венеция», которая выступает в Серии В, объявила о переходе Черышева

Главный скаут «Венеции» Александр Мента подтвердил, что российской полузащитник Денис Черышев стал игроком «Венеции».
Денис Черышев перешёл в «Венецию».
Переход состоялся на правах свободного агента. В сезоне 2022/23 «Венеция» выступает в Серии В.
то есть он правда что ли выбрал футбол
то есть он правда что ли выбрал футбол
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На Кипре не осталось команд которые не мечтают о Кокорине....
Турецкую "Адана Демирспор" переименовывают в "Артёма Дзюбаспор".....
Турин миранчуковский.....
Захват второй итальянской Лиги как видим из названия этой ветки - успешно начат...
Челси просто не видит себя без Захаряна в составе...
Оздоев даже пошёл на понижение оклада из благородных побуждений....показать стамбульцам качественный футбол...