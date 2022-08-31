Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыИталия. Серия B 2022/2023

«Венеция», которая выступает в Серии В, объявила о переходе Черышева

сегодня, 17:13

Главный скаут «Венеции» Александр Мента подтвердил, что российской полузащитник Денис Черышев стал игроком «Венеции».

Денис Черышев перешёл в «Венецию».

Переход состоялся на правах свободного агента. В сезоне 2022/23 «Венеция» выступает в Серии В.

«Венеция», которая выступает в Серии В, объявила о переходе Черышева

Все новости
ОфициальноФофана — игрок «Челси»
Сегодня, 15:54 Фото
ОфициальноЗиркзее перешёл из «Баварии» в «Болонью»
Вчера, 21:37
Официально«Байер» объявил о переходе Хадсона-Одои
Вчера, 16:03 Фото
Официально«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Антони
Вчера, 15:26
Официально«Тоттенхэм» выкупил Ромеро у «Аталанты» за 50 миллионов евро
Вчера, 13:05
Антони прошёл медосмотр перед трансфером в «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 10:20
Сортировать
Все комментарии
nymk7pt6pnr2
nymk7pt6pnr2 ответ vedevas_93 (раскрыть)
сегодня в 18:18
Играть в итальянском болоте - это выбрал футбол? В Спартаке играть гораздо престижнее.
SHMEL258
SHMEL258 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:05
А как же знаменитый вратарь Будё Глимт товарищ Хайкин?
Elliada
Elliada
сегодня в 17:48
В Серии В вроде Буффон и Рибери играют. Так что не так уж и плохо
vedevas_93
vedevas_93
сегодня в 17:45
и правда поразительно, вместо денег от потенциального спартака или зенита решил отправиться во вторую лигу и играть скорее всего за явно меньшие деньги

то есть он правда что ли выбрал футбол
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:34
География распространения российских игроков растёт не по дням а по часам....
На Кипре не осталось команд которые не мечтают о Кокорине....
Турецкую "Адана Демирспор" переименовывают в "Артёма Дзюбаспор".....
Турин миранчуковский.....
Захват второй итальянской Лиги как видим из названия этой ветки - успешно начат...
Челси просто не видит себя без Захаряна в составе...
Оздоев даже пошёл на понижение оклада из благородных побуждений....показать стамбульцам качественный футбол...
memphis
memphis
сегодня в 17:17
С понижением! но лучше чем Кокорин и Дзюба. Парень выбирает футбол очевидно, иначе давно был бы в Спартаке или Зените
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 