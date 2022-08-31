«Венеция», которая выступает в Серии В, объявила о переходе Черышева

1661955223

сегодня, 17:13

Главный скаут «Венеции» Александр Мента подтвердил, что российской полузащитник стал игроком «Венеции».

Денис Черышев перешёл в «Венецию».

Переход состоялся на правах свободного агента. В сезоне 2022/23 «Венеция» выступает в Серии В.