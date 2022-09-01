«Сельта» — «Кадис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Сельта» — «Кадис», который состоится 2 сентября 2022 года

«Сельта»

После трёх туров «кельты» находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы Ла Лиги. С начала сезона команда поразила ворота соперников четыре раза, пропустила при этом шесть. На своём поле в матче первого тура «Сельта» вела в два гола в игре с «Эспаньолом», но не смогла удержать преимущество. Поединок завершился ничейным исходом. Второй гол гости забили на восьмой добавленной минуте в конце матча. В следующем туре «небесные» с большим счётом проиграли дома «Реалу». На четыре гола от мадридской команды «Сельта» ответила только одним.

На выезде в прошлом туре «кельты» одержали первую победу в новом сезоне. С минимальным счётом 1:0 «бело-голубые» обыграли «Жирону».

«Кадис»

«Жёлтая подлодка» занимает последнее место в чемпионате Испании. За три матча команда не только не набрала ни одного очка, но и ни разу не забила даже гол своим оппонентам. Пропустить «Кадис» успел семь мячей. Дома с минимальным счётом в матче первого тура команда уступила «Реал Сосьедаду». Всухую на выезде «жёлтая подлодка» проиграла, пропустив пару мячей, «Осасуне».

В третьем туре на своём поле со счётом 0:4 «Кадис» был повержен «Атлетиком» из Бильбао.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» – 1.72

Ничья – 3.70

Победит «Кадис» – 5.20

Победит «Сельта» с форой -1.5 – 2.95

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.25

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.64

Статистика

В двух матчах из пяти последних «Сельта» была обыграна своими соперниками

«Кадис» проигрывает в шести матчах подряд

Четыре очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

Почти два года «кельты» не выигрывают у «Кадиса». Принимая во внимание в какой слабой форме находятся на данный момент гости, можно вполне предположить победу хозяев с разницей как минимум в пару мячей. Компания Pinnacle на победу «Сельты» с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.95.