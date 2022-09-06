ПСЖ — «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов ПСЖ — «Ювентус», который состоится 6 сентября 2022 года

ПСЖ

Парижане находятся в отличной форме и начинают свой очередной путь за европейским трофеем, который еще им не покорялся. В чемпионате Франции команда лидирует, опережая «Марсель» только по дополнительным показателям. Предстоящий матч с «Ювентусом» обещает быть сложным, но интересным, хотя букмекеры отдают большое предпочтение именно хозяевам.

03 сентября ПСЖ крупно обыграл «Нант» (3:0), а 31 августа с тем же счетом оказался сильнее «Тулузы» (3:0).

«Ювентус»

Итальянский коллектив выглядит нестабильно в чемпионате своей страны и уже несколько раз терял очки. Такая игра не воодушевляет болельщиков перед сложнейшим выездом в Париж, поэтому вероятнее всего подопечные Аллегри будут играть от обороны, не давая много пространства звездному трио нападения соперника. Встреча является одной из центральных в этот игровой день и приковывает взгляды миллионов болельщиков.

03 сентября «Ювентус» чудом сумел не проиграть «Фиорентине» (1:1), а 31 августа на своем поле одолел «Специю» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит ПСЖ – 1.33

– 1.33 Ничья – 6

Победит «Ювентус» – 9.3

Статистика

ПСЖ выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах «Ювентус» завершил три из четырех последних встреч вничью

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ювентус» выиграл на выезде у ПСЖ четыре последних поединка

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Оба коллектива умеют атаковать, поэтому предполагаем, что матч понравится зрителям и будет очень результативным.