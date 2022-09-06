ПСЖ — «Ювентус» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов ПСЖ — «Ювентус», который состоится 6 сентября 2022 года
ПСЖ
Парижане находятся в отличной форме и начинают свой очередной путь за европейским трофеем, который еще им не покорялся. В чемпионате Франции команда лидирует, опережая «Марсель» только по дополнительным показателям. Предстоящий матч с «Ювентусом» обещает быть сложным, но интересным, хотя букмекеры отдают большое предпочтение именно хозяевам.
03 сентября ПСЖ крупно обыграл «Нант» (3:0), а 31 августа с тем же счетом оказался сильнее «Тулузы» (3:0).
«Ювентус»
Итальянский коллектив выглядит нестабильно в чемпионате своей страны и уже несколько раз терял очки. Такая игра не воодушевляет болельщиков перед сложнейшим выездом в Париж, поэтому вероятнее всего подопечные Аллегри будут играть от обороны, не давая много пространства звездному трио нападения соперника. Встреча является одной из центральных в этот игровой день и приковывает взгляды миллионов болельщиков.
03 сентября «Ювентус» чудом сумел не проиграть «Фиорентине» (1:1), а 31 августа на своем поле одолел «Специю» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ПСЖ – 1.33
- Ничья – 6
- Победит «Ювентус» – 9.3
Статистика
- ПСЖ выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Ювентус» завершил три из четырех последних встреч вничью
- Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Ювентус» выиграл на выезде у ПСЖ четыре последних поединка
Прогноз
Сделать ставку на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.73. Оба коллектива умеют атаковать, поэтому предполагаем, что матч понравится зрителям и будет очень результативным.