Мбаппе мимо «Реала», а Роналду не в «Челси». Трансферные саги с многоточиями

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сегодня, 09:40

Лето 2022-го богато на незавершенные сделки.

Роналду и «Челси»

Тодд Боэли обиделся, когда Тухель отказался подписывать Роналду. Тройка в атаке со Стерлингом, Маунтом и Криштиану теоретически могла навести шороху в АПЛ . «Челси» точно претендовал бы на третье место с Кулибали, Канте и такой атакой. Но Роналду не пошел в единственный клуб, где ему без проблем могли выдать нужную зарплату. «Наполи», «Спортинг» и компания не готовы повторить условия «Ювентуса», а вот у «Челси» огромные доходы и расходы. И, похоже, списанные долги. Интересно, как перепродажа отражена в отчетности УЕФА . Сорванный трансфер Роналду уже повлиял на лондонцев – Тухель отправлен в отставку. Боэли посчитал, что нужно «начать сначала».

Мбаппе и «Реал»

Килиан заявил, что оставил открытыми двери для «Мадрида». Но вряд ли там сейчас его готовы встретить с улыбкой и объятиями, как родную дочь. Плохо, что рядом с Килианом нет пиар-консультанта. А если есть, то этот человек плохо выполняет свою работу. Иногда Мбаппе адекватно реагирует на события, а порой сказывается, что французу всего 23 года. Ему уже надули в уши рассказами о величии и уникальности. В итоге Килиан использовал «Реал», чтобы получить огромную зарплату в ПСЖ . Не смог нормально ответить на банальный вопрос о Погба и колдуне. Не развеял слухи о конфликтах с Неймаром. Жаль, что придворные интриги поглощают французского принца. В «Реале» Мбаппе было бы сложнее – новый клуб, другая лига, но мог завоевать уважение, как Холанд в «Манчестер Сити». В ПСЖ даже 40 голов за сезон в чемпионате ничего не изменят. А вот его наличие в составе меняет шансы парижан на победу в ЛЧ – с Мбаппе, если будет весной в форме после ЧМ , можно повоевать.

Бернарду и «Барселона»

Трансфер, который мог стать одним из самых интересных. У Хави хватает народу, чтобы «Барселона» оказалась одной из самых красивых команд сезона. Но вспомните о ставке. На кону существование клуба из Каталонии. Никто не останется, если дойдут до банкротства. Понятно, почему Бернарду Силва не оказался в «Барселоне» — каталонцы не продали за большие деньги Френки Де Йонга. И другие резервисты (вроде Депая) не пошли стройными рядами пополнять кассу Лапорты. С трудом регистрировали Кунде. Но Силву вербовали, Гвардиола и Хави общались об этой сделке. Каталонцам будет обидно, если «Барселоне» для победы в Ла Лиге не хватит именно человека между линиями, ведь Педри, Гави и Де Йонг всем хороши, кроме одного – мало чемпионского опыта, в отличие от хавбека «Манчестер Сити».

Шкриньяр и ПСЖ

У ПСЖ много причин не взять ЛЧ . Может подвести Доннарумма. Могут в решающий момент ужасно сыграть Неймар, Месси и Мбаппе, у каждого из них были показательные промахи в плей-офф. Есть вопросы к полузащите, которую переформатировали, отказавшись от Вейналдума, Гейе и Паредеса. Новички – испанец и португальцы, еще должны сыграться с Верратти и Месси, ведь Лионель будет привычно нырять за мячами в глубину поля. Хватит ли опыта Рамоса, класса Маркиньоса и веры Кимпембе в себя, чтобы ПСЖ оказался солидным фаворитом ЛЧ ? Шкриньяр, конечно, не идеальный защитник, таких сейчас нет. Но Гальтье запрашивал трансфер словака, значит, он был нужен.

Де Йонг и МЮ

Тен Хаг мечтал поработать с Френки в АПЛ , но для «Манчестер Юнайтед» срыв переговоров с упрямым голландцем может пойти на пользу. Эриксен и Фернандеш лучше подходят для продуктивной игры с Каземиро. Де Йонг никак не может найти себе лучшую позицию. Он не чистый опорник, не бокс-ту-бокс. Иногда вообще центральный защитник. Даже в четком каноне «Барселоны», где есть архетипичные роли Бускетса, Хави и Иньесты, Френки чужее, чем тот же Педри. Де Йонг пытался унизить Лапорта, требуя отказаться от огромных денег по контракту, но голландец остался в «Барселоне». И может не пожалеть, если у Хави получится, а Френки найдут место в твердой основе снова успешной команды.

Милинкович-Савич и «Ювентус»

Как сказал Матея Кежман, который представляет интересы сербского хавбека «Лацио»:

Переход в «Ювентус»? Его там все любят, мы говорили об этом в прошлом, но сейчас Милинкович-Савич им не по карману.

Если бы «орлы» не просили 50 млн евро за Милинковича и 50 млн евро за Савича, то футболист, чья трансферная сага старше, чем самые юные фанаты «Лацио», переехал бы в Турин. Милинковичу-Савичу 27 лет, у него контракт с «Лацио» еще на два года. Если бы Лотито не требовал 80-100 млн евро, то «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или другой богатый клуб обязательно забрал Милинковича-Савича. Посмотрим, не пожалеет ли Сергей, что остался. А пока констатируем, что после травмы Погба, ухода Артура и срыва трансфера Рабьо в МЮ у Аллегри нет средней линии, которой можно гордиться. Пришел Паредес, но аргентинец не такой разносторонний и харизматичный.

Гвардиол и «Челси»

Прошедшее трансферное окно посвятили центральным защитникам – много платили за Де Лигта, Кунде, Фофана. Но Тухель не унимался. Кроме Кулибали и молодого француза, мечтал заполучить Гвардиола. Судя по игре «Лейпцига» без Йошко в основе – сгорели «Шахтеру» 1:4, что привело к отставке Тедеско, хорват точно умеет сделать лучше. Но сделка с «Челси» сорвалась, Тухель не повесил на шею Боэли 90 млн евро, второй мировой рекорд за август. И будет грустно для лондонцев, если молодой Фофана провалится — именно оборона подведет «Челси», невзирая на все трансферы, а Гвардиол зажжет на ЧМ -2022, перейдет в другой большой клуб и там сразу заиграет.