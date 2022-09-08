Мбаппе мимо «Реала», а Роналду не в «Челси». Трансферные саги с многоточиями

Лето 2022-го богато на незавершенные сделки.
Роналду и «Челси»
Тодд Боэли обиделся, когда Тухель отказался подписывать Роналду. Тройка в атаке со Стерлингом, Маунтом и Криштиану теоретически могла навести шороху в АПЛ. «Челси» точно претендовал бы на третье место с Кулибали, Канте и такой атакой. Но Роналду не пошел в единственный клуб, где ему без проблем могли выдать нужную зарплату. «Наполи», «Спортинг» и компания не готовы повторить условия «Ювентуса», а вот у «Челси» огромные доходы и расходы. И, похоже, списанные долги. Интересно, как перепродажа отражена в отчетности УЕФА. Сорванный трансфер Роналду уже повлиял на лондонцев – Тухель отправлен в отставку. Боэли посчитал, что нужно «начать сначала».
Мбаппе и «Реал»
Килиан заявил, что оставил открытыми двери для «Мадрида». Но вряд ли там сейчас его готовы встретить с улыбкой и объятиями, как родную дочь. Плохо, что рядом с Килианом нет пиар-консультанта. А если есть, то этот человек плохо выполняет свою работу. Иногда Мбаппе адекватно реагирует на события, а порой сказывается, что французу всего 23 года. Ему уже надули в уши рассказами о величии и уникальности. В итоге Килиан использовал «Реал», чтобы получить огромную зарплату в ПСЖ. Не смог нормально ответить на банальный вопрос о Погба и колдуне. Не развеял слухи о конфликтах с Неймаром. Жаль, что придворные интриги поглощают французского принца. В «Реале» Мбаппе было бы сложнее – новый клуб, другая лига, но мог завоевать уважение, как Холанд в «Манчестер Сити». В ПСЖ даже 40 голов за сезон в чемпионате ничего не изменят. А вот его наличие в составе меняет шансы парижан на победу в ЛЧ – с Мбаппе, если будет весной в форме после ЧМ, можно повоевать.
Бернарду и «Барселона»
Трансфер, который мог стать одним из самых интересных. У Хави хватает народу, чтобы «Барселона» оказалась одной из самых красивых команд сезона. Но вспомните о ставке. На кону существование клуба из Каталонии. Никто не останется, если дойдут до банкротства. Понятно, почему Бернарду Силва не оказался в «Барселоне» — каталонцы не продали за большие деньги Френки Де Йонга. И другие резервисты (вроде Депая) не пошли стройными рядами пополнять кассу Лапорты. С трудом регистрировали Кунде. Но Силву вербовали, Гвардиола и Хави общались об этой сделке. Каталонцам будет обидно, если «Барселоне» для победы в Ла Лиге не хватит именно человека между линиями, ведь Педри, Гави и Де Йонг всем хороши, кроме одного – мало чемпионского опыта, в отличие от хавбека «Манчестер Сити».
Шкриньяр и ПСЖ
У ПСЖ много причин не взять ЛЧ. Может подвести Доннарумма. Могут в решающий момент ужасно сыграть Неймар, Месси и Мбаппе, у каждого из них были показательные промахи в плей-офф. Есть вопросы к полузащите, которую переформатировали, отказавшись от Вейналдума, Гейе и Паредеса. Новички – испанец и португальцы, еще должны сыграться с Верратти и Месси, ведь Лионель будет привычно нырять за мячами в глубину поля. Хватит ли опыта Рамоса, класса Маркиньоса и веры Кимпембе в себя, чтобы ПСЖ оказался солидным фаворитом ЛЧ? Шкриньяр, конечно, не идеальный защитник, таких сейчас нет. Но Гальтье запрашивал трансфер словака, значит, он был нужен.
Де Йонг и МЮ
Тен Хаг мечтал поработать с Френки в АПЛ, но для «Манчестер Юнайтед» срыв переговоров с упрямым голландцем может пойти на пользу. Эриксен и Фернандеш лучше подходят для продуктивной игры с Каземиро. Де Йонг никак не может найти себе лучшую позицию. Он не чистый опорник, не бокс-ту-бокс. Иногда вообще центральный защитник. Даже в четком каноне «Барселоны», где есть архетипичные роли Бускетса, Хави и Иньесты, Френки чужее, чем тот же Педри. Де Йонг пытался унизить Лапорта, требуя отказаться от огромных денег по контракту, но голландец остался в «Барселоне». И может не пожалеть, если у Хави получится, а Френки найдут место в твердой основе снова успешной команды.
Милинкович-Савич и «Ювентус»
Как сказал Матея Кежман, который представляет интересы сербского хавбека «Лацио»:
Переход в «Ювентус»? Его там все любят, мы говорили об этом в прошлом, но сейчас Милинкович-Савич им не по карману.
Если бы «орлы» не просили 50 млн евро за Милинковича и 50 млн евро за Савича, то футболист, чья трансферная сага старше, чем самые юные фанаты «Лацио», переехал бы в Турин. Милинковичу-Савичу 27 лет, у него контракт с «Лацио» еще на два года. Если бы Лотито не требовал 80-100 млн евро, то «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или другой богатый клуб обязательно забрал Милинковича-Савича. Посмотрим, не пожалеет ли Сергей, что остался. А пока констатируем, что после травмы Погба, ухода Артура и срыва трансфера Рабьо в МЮ у Аллегри нет средней линии, которой можно гордиться. Пришел Паредес, но аргентинец не такой разносторонний и харизматичный.
Гвардиол и «Челси»
Прошедшее трансферное окно посвятили центральным защитникам – много платили за Де Лигта, Кунде, Фофана. Но Тухель не унимался. Кроме Кулибали и молодого француза, мечтал заполучить Гвардиола. Судя по игре «Лейпцига» без Йошко в основе – сгорели «Шахтеру» 1:4, что привело к отставке Тедеско, хорват точно умеет сделать лучше. Но сделка с «Челси» сорвалась, Тухель не повесил на шею Боэли 90 млн евро, второй мировой рекорд за август. И будет грустно для лондонцев, если молодой Фофана провалится — именно оборона подведет «Челси», невзирая на все трансферы, а Гвардиол зажжет на ЧМ-2022, перейдет в другой большой клуб и там сразу заиграет.
Чемпионом с сорванных трансферов этим летом стал «Челси» — присматривались к Неймару (не рискнул накануне ЧМ), Кунде, Дембеле и Рафинье (все выбрали «Барселону»). Аке не вернули, остался в «Манчестер Сити». Гордона у «Эвертона» не выкупили. И форварда, равноценного Лукаку по классу, не нашли, Левандовски и Холанд отказались от деловых отношений с Тухелем. Европейские клубы из больших лиг отдали на новичков за летом 4.4 миллиарда евро. Но если бы все большие сделки закрыли, то получили добрых пять миллиардов. Не состоялся не только переход Захаряна в «Челси». Не только Депай остался в клубе, где ему нет места в основе. Сам Роналду не основной у Тен Хага в контратакующем МЮ. Если Антони и Санчо окажутся в порядке, а Рэшфорд и Марсьяль вытянут игру в центре атаки, то великий Криштиану будет запасным до чемпионата мира, ведь сорвались трансферы в «Наполи», «Челси» и «Спортинг».
Мбаппе не столько мимо Реала пролетел, сколько мимо ушастого и ЗМ.
По Бернарду Силве.
Никакой Ф. де Йонг не мог стать преградой для перехода Силвы в Барсу. Все и так видели, что Лапорт кого угодно приволокёт в клуб, если ему надо будет. Единственной преградой был сам Пеп, которому Силва нужен не менее, чем Хави.
По одномоментной "ужасной" игре Месси, Неймара и Мбаппе.
Каждый из них, в отдельности, прекрасно играет. Вопрос в Галтье, который этот кубик-рубик собрать воедино не может.
Мбаппе не столько мимо Реала пролетел, сколько мимо ушастого и ЗМ.
По Бернарду Силве.
Никакой Ф. де Йонг не мог стать преградой для перехода Силвы в Барсу. Все и так видели, что Лапорт кого угодно приволокёт в клуб, если ему надо будет. Единственной преградой был сам Пеп, которому Силва нужен не менее, чем Хави.
По одномоментной "ужасной" игре Месси, Неймара и Мбаппе.
Каждый из них, в отдельности, прекрасно играет. Вопрос в Галтье, который этот кубик-рубик собрать воедино не может.