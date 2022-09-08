«Эльче» — «Атлетик» Бильбао: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 23:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Испании «Эльче» — «Атлетик» Бильбао, который состоится 11 сентября 2022 года

«Эльче»

«Зелёно-полосатые» пока не набирали в новом сезоне три очка за игру. Команда занимает на данный момент восемнадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. При одном забитом мяче у «бело-зелёных» девять пропущенных. В первом туре «Эльче» проиграл с большим счётом «Бетису», пропустив три гола от соперника. Ничейным исходом завершилась игра с «Альмерией». В третьем туре с минимальным счётом команда уступила дома «Реал Сосьедаду».

На прошлых выходных «зелёно-полосатые» проиграли «Вильярреалу» со счётом 0:4 в игре четвёртого тура.

«Атлетик» Бильбао

Шестое место в испанском Примеро занимают «баски». За четыре тура «красно-белые» пропустили только один гол. На своём поле команда разошлась миром с «Мальоркой» в игре первого тура. Забив один гол, «львы» одержали победу над «Валенсией». В третьем туре всухую, поразив четыре раза ворота соперника, «Атлетик» взял верх на выезде над «Кадисом».

Дома «баски» неожиданно уступили со счётом 0:1 «Эспаньолу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эльче» – 4.00

Ничья – 3.45

Победит «Атлетик» Бильбао – 1.96

Победит «Атлетик» Бильбао с форой -1.5 – 3.50

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.22

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.64

Статистика

Три раза «Эльче» обыгрывал своих оппонентов в десяти последних матчах

За аналогичный период «Атлетик» взял верх над своими оппонентами пять раз

Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «обе забьют — нет».

Прогноз

У «львов» неплохая защита и вряд ли «Эльче» сумеет поразить их ворота даже на своём поле. В апреле этого года «баски» уже обыгрывали «зелёно-полосатых». Компания Pinnacle на победу «Атлетика» Бильбао с форой -1.5 предлагает коэффициент 3.50.