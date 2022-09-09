Антони и Коутиньо – самые дорогие, Фирмино и Эдерсон – выдающиеся. Бразильцы в АПЛ

1662705922

сегодня, 09:45

Почему переход Антони в МЮ стал юбилейным, и за кем гонится Алиссон?

Вошел в историю

Появление вингера Антони в «Манчестер Юнайтед» серьезно всколыхнуло и без того горячий английский трансферный рынок, который по некоторым параметрам стал рекордным. 22-летний бразилец, перешедший на «Олд Траффорд» за более чем приличные 86 миллионов фунтов стерлингов, сразу о себе заявил, когда открыл счет в матче чемпионата Англии с «Арсеналом» — в дебютной игре. Более того, оказалось, что Антони в том матче стал сотым бразильцем, который сыграл в Английской Премьер-Лиге с момента ее основания в 1992 году. Значимая веха.

Самым первым бразильцем, который сыграл в АПЛ , стал Исайяш Соареш из «Ковентри Сити». Он дебютировал в высшей английской лиге с победы над «Манчестер Сити» (2:1) во второй игре сезона-1995/96. Уже по этой дате видно, что поначалу бразильцы не особо приживались и не очень пользовались популярностью в чемпионате Англии. Но с того момента изменилось многое.

Хотя сам Соареш толком не закрепился на Туманном Альбионе. Бывший нападающий «Бенфики» провел за «Ковентри» лишь несколько матчей, прежде чем вернулся в Португалию в 1997 году. Но за ним последовали другие бразильцы – еще 99 человек, которые провели хотя бы матч в АПЛ . И давайте посмотрим на некоторые статистические показатели бразильцев, точнее, тех из них, кто чем-то особенным отметился в Англии.

Лучший бомбардир: Роберто Фирмино («Ливерпуль», 74 гола в 236 матчах)

Самый результативный бразильский игрок в Премьер-Лиге все еще выступает там и может пополнять свой счет. В последний раз он забивал в конце августа, когда «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» со счетом 2:1. 30-летний форвард в нынешнем сезоне АПЛ забил три мяча в пяти матчах. Дважды он поразил ворота «Борнмута» в историческом матче с «Борнмутом» (9:0). Но если посмотреть на общее количество голов и на соотношение игр к этим голам, то в целом бомбардирские подвиги не так впечатляют. Знаем мы и более успешных бразильцев-бомбардиров. Но не в чемпионате Англии.

Лучший ассистент: Роберто Фирмино («Ливерпуль», 49 голевых передач в 236 матчах)

И тут тоже явным лидером оказывается Фирмино. Уже можно предположить, что дело скорее не в национальности и даже не в каких-то индивидуальных особенностях форварда, а в том, что его активность выпала на успешную эпоху «Ливерпуля» и на особый стиль Юргена Клоппа, который позволяет Фирмино забивать и раздавать голевые передачи. Причем не в выдающемся для этого «Ливерпуля» объеме, но в достаточном, чтобы быть выдающимся бразильцем по английским меркам.

Второе место в списке бразильцев-ассистентов занимает Виллиан, который недавно вернулся в Англию, подписав контракт с «Фулхэмом». Так что к своей статистике бывший вингер «Арсенала» и «Челси» может еще кое-что добавить. Сейчас у него 38 голевых передач в АПЛ .

Больше всего матчей: Фернандиньо («Манчестер Сити», 264 матча)

Фернандиньо оказался в Премьер-Лиге в 2013 году, когда перешел в «Манчестер Сити» из донецкого «Шахтера». И универсальный опорник стал незаменимым помощником Хосепа Гвардиолы в выдающейся команде «горожан». Ушел из «Сити» он в 37 лет.

Вероятно, неудивительно, что Фернандиньо также является самым титулованным бразильцем в истории Премьер-Лиги. У него пять чемпионских титулов, семь национальных кубков. Теперь трофейный счет он попытается пополнить уже у себя на родине – хавбек ушел в «Атлетико Паранаэнсе».

Больше всего «сухих» матчей: Эдерсон («Манчестер Сити», 94 «сухих» матча из 188 проведенных)

Когда-то ходили разговоры, что в Бразилии нет хороших вратарей. И для сборной Бразилии, которая всегда славилась звездными игроками на любых позициях, всегда была фаворитом любого крупного турнира, вратарский вопрос зачастую оставался самым острым. Но в последние годы это не так. Вероятно, более сильной конкуренции во вратарской позиции, чем у Бразилии, сейчас нет ни у кого.

При этом в Премьер-Лиге большого числа бразильских вратарей не было. Тем ироничнее, что сейчас главные звезды бразильского вратарского искусства – это основные вратари «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» — двух главных английских сил последних лет. Но из ста бразильцев, сыгравших в Премьер-Лиге, только пятеро были вратарями.

И здесь лидерство по «сухим» матчам у Эдерсона очень существенное. На втором месте предсказуемо идет Алиссон из «Ливерпуля», но у него всего 66 матчей без пропущенных мячей в АПЛ . Он не так далеко оторвался от Эурелио Гомеса, который за время выступления в «Тоттенхэме» и «Уотфорде» провел 53 «сухих» поединка. Жулио Сезар из КПР с пятью «сухими» мячами и Нето из «Борнмута» с одним «сухим» матчем завершают этот скупой список.

Но у Алиссона, который тут отстал от Эдерсона, есть другое уникальное достижение. Причем оно редкое не только для бразильских вратарей, а для вратарей вообще. Алиссон умудрился забить один мяч. Он это сделал в мае 2021 года в матче с «Вест Бромвичем» (2:1) – его удар головой помог принести победу и квалификацию в Лигу чемпионов.

Клубы, чаще других выпускавшие бразильцев

Тут два лидера с равными показателями. Это «Челси» и «Манчестер Сити». Они дали возможность сыграть в Премьер-Лиге 13 бразильским игрокам каждый. «Челси» дал дебютировать в АПЛ Виллиану, Тиагу Силве, Кенеди, Давиду Луизу, Рамиресу, Оскару, Алексу, Филипе Луису, Алешандре Пато, Джулиано Беллетти, Эмерсону, Минейро и Лукасу Пиазону. Еще рожденный в Бразилии форвард Диего Коста подписал контракт с «Челси» летом 2014 года, но за год до этого стал гражданином Испании.

А за «Сити» сыграли Фернандиньо, Эдерсон, Данило, Жезус, Фернандо, Джованни, Элано, Жо, Робиньо, Майкон, Силвиньо, Кайки и Глаубер. «Арсенал» немного отстает – он привел в Англию 12 бразильских игроков. Хотя скоро сравняется с ними – когда 19-летний нападающий Маркиньос дебютирует в АПЛ .

Самый дорогой приобретенный и дорогой проданный бразилец

Уже упомянутый выше Антони является самым дорогим бразильцем, когда-либо купленным клубом из Премьер-Лиги. Кстати, на втором месте тоже сделка этого года. Речь о приобретенном у «Реала» «Манчестер Юнайтед» хавбека Каземиро за 70 миллионов фунтов. И вопреки обыкновению, которое заключается в том, что английские клубы всегда тратят гораздо больше, чем выручают с продаж, рекордная сумма за проданного бразильца оказалась существенно выше. Рекорд принадлежит Филиппе Коутиньо, за которого «Ливерпуль» выручил около 142 миллионов фунтов, продав его «Барселоне» в январе 2018 года.