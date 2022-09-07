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Пьянич бесплатно перешёл из «Барселоны» в клуб «Аль-Шарджа» из ОАЭ

вчера, 19:07

Пресс-служба клуб «Аль-Шарджа» объявила о трансфере полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича.

Переход состоялся бесплатно. Контракт с Пьяничем подписан на два года (с возможностью продления).

Пьянич бесплатно перешёл из «Барселоны» в клуб «Аль-Шарджа» из ОАЭ

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Все комментарии
008Maximus
008Maximus
вчера в 22:26
Всё правильно сделал. Надо играть в своё удовольствие, а не мышцы рвать
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 19:48
Ну судя по фотке он реально пешком перешёл.
STVA 1
STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:43
ааа..спасибо
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:17
Там галочка стоит, снял и спокоен.
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:16
Добрый вечер. Здесь можно убрать оповещения данного конкурса.
https://www.soccer.ru/settings/notifications
протон
протон
вчера в 19:14
Ребята, нельзя быть такими наивными и доверчивыми. Если такой жест исходит от легенды клуба, неважно какого, то это имеет место быть. А в такой ситуации, это говорить лишь об одном, что откат в «конверте» условном был от одной из команд, в чёрную и все. Просто так никто никуда не уходит. Это слишком большие деньги. Поэтому нахваливать спортдиров и тд. сейчас не совсем корректно:) просто для прессы и наивных болельщиков сделали красиво!
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:14
Тоже самое, но я особо не уделил внимания.
David Young
David Young ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:13
Это как раз и есть то сколько Вы получили за оставленный прогноз в виде счёта в Мания Предсказание счета. Такие оповещения приходят после окончания матчей (как правило не сразу, через какое-то время).
STVA 1
STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
вчера в 19:12
я не про манию . я подразумевал вот это Вам было начисленно 8 очков по прогнозу матча Бенфика - Маккаби 06.09.2022
David Young
David Young ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 19:09
Добрый вечер. Уточните о чём речь, пожалуйста, в Мании невозможно получить 2.9. очков за прогноз в Предсказание счета.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:09
удачи ему
David Young
David Young ответ monah-10 (раскрыть)
вчера в 19:08
Здравствуйте.

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