Пьянич бесплатно перешёл из «Барселоны» в клуб «Аль-Шарджа» из ОАЭ

Пресс-служба клуб «Аль-Шарджа» объявила о трансфере полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича.
Переход состоялся бесплатно. Контракт с Пьяничем подписан на два года (с возможностью продления).
Пресс-служба клуб «Аль-Шарджа» объявила о трансфере полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича.
Переход состоялся бесплатно. Контракт с Пьяничем подписан на два года (с возможностью продления).
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"Призы (в каждом из двух соревнований)
С 1 по 10 - vip-статус на полгода."