«Галатасарай» подписал Мату

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сегодня, 00:50

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» перешёл в «Галатасарай».

Мата подписал с турецкой командой контракт, который будет действовать до лета 2023 года с опцией продления на один сезон.

Также ранее он играл за «Челси», «Валенсию» и «Реал».