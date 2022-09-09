«Галатасарай» подписал Мату

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мануэль Мата перешёл в «Галатасарай».
Мата подписал с турецкой командой контракт, который будет действовать до лета 2023 года с опцией продления на один сезон.
Также ранее он играл за «Челси», «Валенсию» и «Реал».
Понятное дело, что они уже не те, но в чемпионате Турции другого не бывает. Скорее всего наш дзюбиньо нервно закурил, первым парнем на деревне точно не получится стать
Понятное дело, что они уже не те, но в чемпионате Турции другого не бывает. Скорее всего наш дзюбиньо нервно закурил, первым парнем на деревне точно не получится стать