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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыТурция. Супер-Лига 2022/2023

«Галатасарай» подписал Мату

сегодня, 00:50

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мануэль Мата перешёл в «Галатасарай».

Мата подписал с турецкой командой контракт, который будет действовать до лета 2023 года с опцией продления на один сезон.

Также ранее он играл за «Челси», «Валенсию» и «Реал».

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 01:32, ред.
Галатасарай не плохо усилился звёздными нападающими. Икарди+Мата.
Понятное дело, что они уже не те, но в чемпионате Турции другого не бывает. Скорее всего наш дзюбиньо нервно закурил, первым парнем на деревне точно не получится стать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:00
В топ клубах играл,пошёл доигрывать!
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