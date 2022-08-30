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Газзаев: «Назовёт ли Терюшков предателем Овечкина, играющего в США?»

сегодня, 16:42

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев встал на защиту полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, который может перейти в «Челси».

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков считает, что трансфер российского футболиста в английский клуб стал бы предательством.

То, что Захарян будет представлять в Англии честь российского футбола – уже большое достижение. «Челси» – один из лучших клубов Европы на данный момент. Сделал его таким Роман АбрамовичАрсен, если перейдет в «Челси», продолжит российскую династию в этом клубе. А что касается высказываний депутата Терюшкова – для того, чтобы так говорить, нужно хоть немного разбираться в футболе. Интересно, назовет ли Терюшков предателем Александра Овечкина, играющего в США. Или испугается?

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Все комментарии
y7getj4qwuge
y7getj4qwuge
сегодня в 18:07
Терюшков, конечно, не самый умный человек, но, вообще-то, Англия угрожала России применением ядерного оружия. А Овечкин пусть догоняет Гретцки
Василий 50
Василий 50
сегодня в 18:02
Газзаев, не подливай масла в огонь
memphis
memphis
сегодня в 17:45
Вот это прям переиграл и уничтожил! Респект!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 17:41
Терюшкову дай возможность он первым сбежит за бугор.
Boricku
Boricku
сегодня в 16:55
Гозаев троль
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 16:46
Пора уже привыкнуть, что у Терюшкова мозгов ноль.
Вот таких и называют лже патриоты. Буркнет и не думает о чём.
Ничего особо не имею против Химок, но им не место в РПЛ, так как лучше не слышать и не видеть таких персонажей.
Гость
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