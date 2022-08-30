Газзаев: «Назовёт ли Терюшков предателем Овечкина, играющего в США?»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев встал на защиту полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, который может перейти в «Челси».
Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков считает, что трансфер российского футболиста в английский клуб стал бы предательством.
То, что Захарян будет представлять в Англии честь российского футбола – уже большое достижение. «Челси» – один из лучших клубов Европы на данный момент. Сделал его таким Роман АбрамовичАрсен, если перейдет в «Челси», продолжит российскую династию в этом клубе. А что касается высказываний депутата Терюшкова – для того, чтобы так говорить, нужно хоть немного разбираться в футболе. Интересно, назовет ли Терюшков предателем Александра Овечкина, играющего в США. Или испугается?
Вот таких и называют лже патриоты. Буркнет и не думает о чём.
Ничего особо не имею против Химок, но им не место в РПЛ, так как лучше не слышать и не видеть таких персонажей.
Вот таких и называют лже патриоты. Буркнет и не думает о чём.
Ничего особо не имею против Химок, но им не место в РПЛ, так как лучше не слышать и не видеть таких персонажей.