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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Италия. Серия А 2022/2023

Мауро: «Был случай, когда Криштиану Роналду поднял руку на одноклубника»

сегодня, 19:25

Экс-игрок «Ювентуса» Массимо Мауро рассказал о поведении в раздевалке команды нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, когда тот выступал за итальянский клуб.

Не нужно сравнивать его с Марадоной. Диего был очень популярен среди партнеров по команде, Роналду же громил раздевалку.

Был случай, когда Криштиану Роналду поднял руку на одноклубника в раздевалке «Ювентуса», Федерико Кьеза должен рассказать об этом, необходимо быть смелее. По этой причине Пирло не выпустил Роналду на поле в своей последней игре во главе «Юве».

Роналду хотел выиграть с туринцами Лигу чемпионов, и единственное, чего он не смог добиться, – это победа в Лиге чемпионов. Он выходил в четвертьфинал и в 1/8 финала.

Ранее стало известно, что «Челси» отказался от идеи подписать Роналду.

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David Young
David Young
сегодня в 19:38
"Федерико Кьеза должен рассказать об этом, необходимо быть смелее."
Не должен, и не необходимо.
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