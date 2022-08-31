Нарциссизм вредит Роналду. Криштиану уничтожает то, что сделало его великим

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сегодня, 16:05

Португалец утомил напарников по МЮ .

Превратил комплексы и травмы в суперсилу

Роналду еще изучат психиатры. Непростое детство. Насмешки. Маленький мальчик всем рассказывал, что станет великим. Представьте, как к чудаку относились. Криштиану сильно ценит тех, кто был к нему добр, вроде парня из футбольной академии, которому позже купил дом. Похоже, друзей у него было мало. Это не Марадона, который издевался над близкими людьми, но являлся душой компании.

Диего боготворили фанаты, обожали напарники, Марадона — любимый капитан. Роналду другой, эго такого масштаба отталкивает. Можно поверить, что футболисты МЮ просят попрощаться с Криштиану. И что Аморим в «Спортинге» уйдет в отставку, если его наградят капризным новичком. В «Наполи» Спаллетти, которого сожрали эгоисты «Зенита», сомневаются, что появление легенды поможет.

Мауро – бывший игрок «Ювентуса», рассказал, что Роналду поднял руку на Кьезу. В наказание Пирло не выпустил Криштиану на поле. Драки в футбольных командах случаются. У «Баварии» это вообще клубная забава. Но одно дело, когда сцепись на тренировке после жесткого подката, а другое – бить за плохую игру в раздевалке. Неадекватная реакция на рабочем месте.

Знаем, как Бензема говорил Менди в перерыве: «Мамой прошу, не пасуй на Винисиуса». А потом обучил молодого бразильца азам совместной работы и теперь они идеальные напарники. Роналду так строить отношения не умеет. Строгий и требовательный. У Криштиану даже в сборной не было идеального форварда-напарника. Ко всем ревновал, чтобы не забрали его голы, которые копил ради мирового рекорда.

Свежий опрос ВЦИОМ показал, что 35 % россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли. А Роналду на 100 % уверен, что Вселенная вращается вокруг него лично. Раньше это помогало, а теперь мешает найти клуб из Лиги чемпионов.

Скорее всего, у Роналду обострение нарциссизма

Ни один врач не допускает, что у Роналду болезнь. Психиатр после тестов не получит результаты, как у Стива Джобса. Допускают, что американский сириец был клиническим психопатом, судя по тирании, жестокому и несправедливому отношению к окружающим. Добряк и великий изобретатель Стив Возняк натерпелся из-за перфекционизма тезки. Роналду аналогично себя не ведет, тут МЮ повезло.

Зато врачи считают, что может быть нарциссом. Заносчивость помогает добиваться большого успеха. Например, Уэста никто не знал, а Канье ходил и рассказывал всем, что запишет гениальные песни, которые сделают его сказочно богатым и знаменитым. Спустя годы реперу диагностировали биполярное расстройство личности. Есть несколько версий Уэста, от худшей личины ушла Ким Кардашьян.

Если Роналду с вами был заботливым, щедрым и добрым, то это не значит, что такой всегда. У ряда психических состояний есть генетическая предрасположенность, но конкретно нарциссизм – приобретенное состояние. Возможно, в результате детской травмы. В беззащитного, кривозубого и прыщавого Роналду настолько никто не верил, кроме мамы, что ребенок придумал суперсилу в футболе? Всё может быть.

Но что прощают в поведении, когда парню 14-20 лет и не сформирован до конца мозг, то не терпят от 37-летнего мужчины. Если у Роналду обострение нарциссизма, то находиться рядом некомфортно. Миллионеры из МЮ не нанимались терпеть Криштиану.

Тренеры боятся, что Криштиану разрушит коллектив

У Роналду все вокруг – механики, уборщики, няни, подписывают документы, чтобы десятилетиями никто не узнал правды о личной жизни Криштиану и его поведении. Нет сомнений, что невеста, как и Ирина Шейк раньше, знакома с юристами футболиста. Суррогатные матери тоже получили деньги за молчание. Надеемся, Роналду просто нарцисс, ничего хуже не прячет.

Между нарциссом и психопатом есть очень большое различие. Первые то считают себя пупом Земли, то впадают в фазу внутренних сомнений. Роналду нужно постоянно доказывать, что не самозванец и заслужил успех. Отсюда одержимость подготовкой, пластические операции, редкие для мужчин? Отсюда погоня за Месси, которого Криштиану считает счастливчиком и лентяем?

Лионель — прирожденный футболист, а Роналду пришлось пахать, чтобы колотить столько же мячей. Люди с таким уровнем самодисциплины, как у Криштиану, не понимают, почему все вокруг не одержимы футболом. Многие, кто общался с португальцем лично, отмечают, что он наивный и недалекий парень. В голове футбол и слава, ничего больше. Вряд ли он сдерживался в Турине и Манчестере.

Последние тренеры Роналду – Сарри, Аллегри, Сульшер, Рангник и тен Хаг, сожалеют, что не работали с молодым Криштиану. Был позитивнее, ведь голы давались легче. В старых интервью Криштиану вечно смеется и неумело пытается шутить. Теперь почти не улыбается. Даже переговоры с «Атлетико», не сомневайтесь, были. Криштиану помнит, как фанаты на «Сантьяго Бернабеу» его освистывали.

Хотя Симеоне тоже сомневался, сможет ли совладать с португальским чемпионом? Тен Хаг во всех интервью обманывает, что хочет сохранить Роналду, а потом отправляет игрока на скамейку, чтобы поставить МЮ командный футбол без ветерана.

Нарциссизм не лечится, но это динамичное состояние

Профессиональный психолог может заставить нарцисса сомневаться, если это поможет улучшить качество жизни. Но вот убедить вести себя иначе – почти без шансов. Нарцисс может лишь осознать, как его эгоизм негативно влияет на близких. Это не социопат, который не понимает чужую боль. Но есть сомнения, что Роналду интересны игроки МЮ .

Ему плевать, подрывал ли авторитет тренера. Одно ясно, что если состояние обострилось, то МЮ в западне. Гений видит, что стареет, а клуб никак не может избавиться от игрока. Отдать в аренду, оплачивая часть зарплаты – крайняя мера. Негативный Роналду токсичен. Он будет винить всех, кроме себя, нарцисс публично слабости не признает.

У тен Хага, который не является врачом-психологом, почти нулевые шансы загнать Криштиану в полезные рамки. Отчасти потому, что заносчивые выводы португальца о МЮ – правда. Когда нарцисс опирается на факты, вроде футбольный ошибок, кривого менеджмента в клубе, или непопадания команды в Лигу чемпионов, то это финиш дискуссии.

У Роналду нет времени, чтобы научиться уважать напарников по МЮ . Тухель отказался от приглашения Криштиану после разговора с Рангником. Ральф — странный персонаж, но жизненный опыт и глаза у него есть. Нарциссизм не относится к состояниям, которые тяжело заметить. Речь о расстройстве личности, пограничном состоянии.

Это не болезнь, одна фаза сменяет другую. Гениям прощают несносность, пока профит выше, чем ущерб? МЮ с грамотными менеджерами продал бы Роналду в мае. У нарциссов, если уже есть проблемы с адекватностью и критичностью к себе, наступает спад продуктивности. Роналду всегда был высокоорганизованным, но ведь стареет.

Криштиану не раз злился. То микрофон в озеро выбросит, то напарника ударит. А сколько еще всего не знаем? Важно, чтобы Роналду нашел место, где ему будет комфортно. Вряд ли это сам по себе проблемный «Манчестер Юнайтед».