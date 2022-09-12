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«Байер» — «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 21:01
«Байер» — «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» — «Вердер», который состоится 17 сентября 2022 года

«Байер»

«Фармацевты» занимают предпоследнее место на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии. Всего лишь четыре очка набрали «львы» после шести туров. С разницей в один гол «Байер» уступил в первых двух турах дортмундской «Боруссии» и «Аугсбургу». Проиграл с большим счётом «Хоффенхайму» на своём поле. Взяли три очка «фармацевты» в гостевом матче с «Майнцом». «Фрайбургу» дома «львы» уступили в матче пятого тура. С минимальным счётом в первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» взял верх над леверкузенской командой.

На выезде в шестом туре «Байер» раскатал ничью с «Гертой».

«Вердер»

«Зелёно-белые» находятся после шести туров на девятом месте. В первых двух турах «Вердер» сыграл вничью с «Вольфсбургом» и «Штутгартом». На выезде в матче третьего тура «музыканты», проигрывая в два мяча по ходу игры, одержали волевую победу над «Боруссией» Дортмунд. В напряжённой борьбе с разницей в один гол «зелёно-белые» уступили дома «Айнтрахту». В позапрошлом туре в гостях «бременцы» обыграли «Бохум».

На своём поле с минимальным счётом 0:1 «Вердер» проиграл «Аугсбургу».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Байер» – 1.67
  • Ничья – 4.20
  • Победит «Вердер» – 4.50
  • Победит «Байер» с форой -1.5 – 2.56
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.49
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.44

Статистика

  • В шести поединках из десяти последних «Байер» уступил
  • «Вердер» за аналогичный период проиграл в трёх матчах
  • Исходом «обе забьют — да» завершились четыре очные встречи из пяти последних.

Прогноз

В новом сезоне «музыканты» обыгрывали в гостях дортмундскую «Боруссию» и «Бохум». «Байер» находится по соседству в турнирной таблице с «невыбиваемыми». «Бременцы» вполне могут взять три очка в предстоящем поединке. Компания Pinnacle на победу «Вердера» предлагает коэффициент 4.50.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.RuФото: фк вердер
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