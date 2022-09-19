«Арсенал» Саранди — «Альдосиви» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Арсенал» Саранди — «Альдосиви», который состоится 19 сентября 2022 года
«Арсенал» Саранди
Команда находится в кризисе и очень давно не выигрывает в чемпионате. Это привело к тому, что «Арсенал» Саранди занимает низкое для себя 24 место с 20 набранными баллами и опережает последнюю команду лишь на семь пунктов. В домашней встрече с «Альдосиви» от хозяев ждут уверенной победы, которая сможет прервать неприятную для них серию из ничьих и поражений.
16 сентября «Арсенал» Саранди уступил на выезде «Химнасии» (0:2), а 11 числа разошелся миром с «Велес» Сарсфилд (2:2).
«Альдосиви»
«Альдосиви» с самого начала турнира был аутсайдером турнирной таблицы и на данный момент ничего не изменилось. Клуб занимает последнее место с 13 баллами, однако отстает от ближайшего конкурента лишь по дополнительным показателям. Чтобы изменить ситуацию, тренерскому штабу необходимо поработать над ошибками и улучшить действия своих игроков в обороне, ведь команда пропустила уже 30 мячей.
14 сентября «Альдосиви» на своем поле проиграл «Ньюэллс Олд Бойс» (1:2), а девятого числа крупно уступил на выезде «Индепендьенте» (0:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Арсенал» Саранди – 1.85
- Ничья – 3.4
- Победят «Альдосиви» – 4.5
Статистика
- «Альдосиви» выиграл два матча из десяти последних, а «Арсенал» одержал лишь одну победу
- «Арсенал» Саранди не проигрывает на своем поле четыре матча подряд
- Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Альдосиви» выиграл четыре из шести последних встреч у «Арсенала» Саранди
Прогноз
Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.17. Команды играют между собой в результативный футбол, и мы предполагаем, что и в этот раз они порадуют зрителей забитыми мячами.