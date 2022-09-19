«Арсенал» Саранди — «Альдосиви» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Суперлиги Аргентины «Арсенал» Саранди — «Альдосиви», который состоится 19 сентября 2022 года

«Арсенал» Саранди

Команда находится в кризисе и очень давно не выигрывает в чемпионате. Это привело к тому, что «Арсенал» Саранди занимает низкое для себя 24 место с 20 набранными баллами и опережает последнюю команду лишь на семь пунктов. В домашней встрече с «Альдосиви» от хозяев ждут уверенной победы, которая сможет прервать неприятную для них серию из ничьих и поражений.

16 сентября «Арсенал» Саранди уступил на выезде «Химнасии» (0:2), а 11 числа разошелся миром с «Велес» Сарсфилд (2:2).

«Альдосиви»

«Альдосиви» с самого начала турнира был аутсайдером турнирной таблицы и на данный момент ничего не изменилось. Клуб занимает последнее место с 13 баллами, однако отстает от ближайшего конкурента лишь по дополнительным показателям. Чтобы изменить ситуацию, тренерскому штабу необходимо поработать над ошибками и улучшить действия своих игроков в обороне, ведь команда пропустила уже 30 мячей.

14 сентября «Альдосиви» на своем поле проиграл «Ньюэллс Олд Бойс» (1:2), а девятого числа крупно уступил на выезде «Индепендьенте» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» Саранди – 1.85

Ничья – 3.4

Победят «Альдосиви» – 4.5

Статистика

«Альдосиви» выиграл два матча из десяти последних, а «Арсенал» одержал лишь одну победу

«Арсенал» Саранди не проигрывает на своем поле четыре матча подряд

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Альдосиви» выиграл четыре из шести последних встреч у «Арсенала» Саранди

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.17. Команды играют между собой в результативный футбол, и мы предполагаем, что и в этот раз они порадуют зрителей забитыми мячами.