«Тенерифе» — «Малага» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч испанской Сегунды «Тенерифе» — «Малага», который состоится 19 сентября 2022 года
«Тенерифе»
Команда не лучшим образом начала свои выступления в нынешнем сезоне Сегунды и смогла добыть лишь одну победу. Перед началом поединка «Тенерифе» занимает лишь 18 место с четырьмя баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта, при этом сыграв на одну игру меньше. В случае победы в этой встрече коллектив сможет догнать своих конкурентов по турнирной таблице.
11 сентября «Тенерифе» проиграл на выезде «Ибице» (0:1), а третьего числа на своем поле одолел «Расинг» (1:0).
«Малага»
У «Малаги» дела обстоят еще хуже, ведь коллектив проиграл все игры нового сезона в Сегунде, кроме одной, где удалось одержать победу. Таким образом, команда находится в зоне вылета и имеет в своем активе лишь три балла. Изменять ситуацию необходимо уже сейчас, иначе можно остаться надолго на дне турнирной таблицы, откуда выбраться в конце сезона будет очень непросто.
11 сентября «Малага» минимально уступила на выезде «Уэске» (0:1), а четвертого числа уже на своем поле проиграла «Альбасете» (1:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тенерифе» – 1.98
- Ничья – 3.2
- Победят «Малага» – 4.3
Статистика
- «Малага» выиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах
- «Тенерифе» не знает поражений на своем поле уже четыре встречи подряд
- Десять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Малага» выиграла два последних матча у «Тенерифе»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Тенерифе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. «Малага» очень слаба на данном отрезке, а «Тенерифе» достаточно уверенно играет на своем стадионе. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.