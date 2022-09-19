«Тенерифе» — «Малага» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч испанской Сегунды «Тенерифе» — «Малага», который состоится 19 сентября 2022 года

«Тенерифе»

Команда не лучшим образом начала свои выступления в нынешнем сезоне Сегунды и смогла добыть лишь одну победу. Перед началом поединка «Тенерифе» занимает лишь 18 место с четырьмя баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта, при этом сыграв на одну игру меньше. В случае победы в этой встрече коллектив сможет догнать своих конкурентов по турнирной таблице.

11 сентября «Тенерифе» проиграл на выезде «Ибице» (0:1), а третьего числа на своем поле одолел «Расинг» (1:0).

«Малага»

У «Малаги» дела обстоят еще хуже, ведь коллектив проиграл все игры нового сезона в Сегунде, кроме одной, где удалось одержать победу. Таким образом, команда находится в зоне вылета и имеет в своем активе лишь три балла. Изменять ситуацию необходимо уже сейчас, иначе можно остаться надолго на дне турнирной таблицы, откуда выбраться в конце сезона будет очень непросто.

11 сентября «Малага» минимально уступила на выезде «Уэске» (0:1), а четвертого числа уже на своем поле проиграла «Альбасете» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тенерифе» – 1.98

Ничья – 3.2

Победят «Малага» – 4.3

Статистика

«Малага» выиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Тенерифе» не знает поражений на своем поле уже четыре встречи подряд

Десять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Малага» выиграла два последних матча у «Тенерифе»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Тенерифе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. «Малага» очень слаба на данном отрезке, а «Тенерифе» достаточно уверенно играет на своем стадионе. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.