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«Тенерифе» — «Малага» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:02
«Тенерифе» — «Малага» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч испанской Сегунды «Тенерифе» — «Малага», который состоится 19 сентября 2022 года

«Тенерифе»

Команда не лучшим образом начала свои выступления в нынешнем сезоне Сегунды и смогла добыть лишь одну победу. Перед началом поединка «Тенерифе» занимает лишь 18 место с четырьмя баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта, при этом сыграв на одну игру меньше. В случае победы в этой встрече коллектив сможет догнать своих конкурентов по турнирной таблице.

11 сентября «Тенерифе» проиграл на выезде «Ибице» (0:1), а третьего числа на своем поле одолел «Расинг» (1:0).

«Малага»

У «Малаги» дела обстоят еще хуже, ведь коллектив проиграл все игры нового сезона в Сегунде, кроме одной, где удалось одержать победу. Таким образом, команда находится в зоне вылета и имеет в своем активе лишь три балла. Изменять ситуацию необходимо уже сейчас, иначе можно остаться надолго на дне турнирной таблицы, откуда выбраться в конце сезона будет очень непросто.

11 сентября «Малага» минимально уступила на выезде «Уэске» (0:1), а четвертого числа уже на своем поле проиграла «Альбасете» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Тенерифе» – 1.98
  • Ничья – 3.2
  • Победят «Малага» – 4.3

Статистика

  • «Малага» выиграла только два поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Тенерифе» не знает поражений на своем поле уже четыре встречи подряд
  • Десять последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Малага» выиграла два последних матча у «Тенерифе»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Тенерифе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. «Малага» очень слаба на данном отрезке, а «Тенерифе» достаточно уверенно играет на своем стадионе. Прогнозируем победу хозяев в 1-2 мяча.

Все комментарии
eap32y8g8uyg
eap32y8g8uyg
вчера в 11:57
Победу одержит «Тенерифе»
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