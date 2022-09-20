Бесследно исчезли. У этих игроков не заладилась карьера после триумфа на домашнем ЧМ-2018

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вчера, 15:57

10 футболистов, которым пора на пенсию.

Успех сборной России на домашнем чемпионате мира в 2018 году останется в памяти и истории – в том числе из-за победы над испанцами. Не у всех футболистов того состава национальной команды дальше все пошло гладко – о многих из них мы почти ничего не слышим довольно давно. Рассказываем о 10 игроках, которые после мундиаля ушли из инфополя.

Андрей Лунев, «Байер»

Сменщик Игоря Акинфеева быстро перебрался из «Зенита» в леверкузенский «Байер», но в стане «фармацевтов» у россиянина все очень плохо. Андрей раз за разом получает травмы. Ему доверили защищать ворота во втором туре Бундеслиги против «Аугсбурга» — коллектив из Леверкузена пропустил два мяча, а сам Лунев повредил бедро и выбыл на 6 недель. Судя по переподписанию Градецки, Андрей продолжит полировать скамейку или будет вынужден искать новый клуб. Статус второго номера еще и в клубе футболиста не устроит.

Федор Кудряшов, «Антальяспор»

Для Кудряшова начался четвертый сезон в турецком «Антальяспоре». Лучше места для футбольной старости точно не придумаешь – чемпионат Турции стабильно пополняется возрастными футболистами и дает им играть. Центральный защитник не выпадает из основной обоймы и принял участие во всех семи турах национального первенства.

С карьерой в сборной Федор попрощался еще летом – можно сконцентрироваться на выступлениях за клуб, заработать и обеспечить безбедное существование.

Владимир Гранат, завершил карьеру

После чемпионата мира Гранат еще один сезон провел в составе «Рубина» — фатальной для центрбека оказалась травма мениска. Его прооперировали осенью 2019 года, но на поле Владимир не появлялся вплоть до апреля 2021 года – тогда уже в составе клуба «Олимп-Долгопрудный». В мае 2021-го он вновь выбыл из основной обоймы и вернулся только к февралю 2022-го. 17 сентября стало известно, что Гранат подписал контракт с медийным клубом SD Family.

Илья Кутепов, «Торпедо»

Кутепов держался за «Спартак» до последнего – пока не истек срок действия его контракта. Его влияние на игру «красно-белых» было минимальным – тренеры отдавали предпочтение связке Джикия-Жиго, затем подводили к основе Гапонова, Маслова, Литвинова.

На данный момент уровень Ильи – «Торпедо». Кутепов – третий в команде по перехватам (2.3 за матч) и второй – по выносам (3.8). Контракт с футболистом подписан по схеме «1+1» — видимо, он наработает на автопродление.

Андрей Семенов, «Ахмат»

Защитник, несмотря на слухи об уходе, остался в «Ахмате», хоть и появляется на поле значительно реже. Из старта его вытесняют Юрий Журавлев, Зоран Нижич и Марат Быстров, периодически в центр обороны спускают Антона Швеца из опорной зоны. Все сводится к тому, что Андрей покинет грозненский коллектив или будет готовиться к завершению карьеры, передавая опыт молодым.

Игорь Смольников, «Торпедо»

«Черно-белые» – пристанище для матерых футболистов, которые еще хотят поиграть. На счастье сборной фланги обороны обновились Караваевым и Данилом Круговым – больше нет нужды обращаться к Смольникову и Жиркову, которым на двоих больше 70 лет. В «Торпедо» Игорь играет довольно высоко, в районе центрального круга. В продвижении мяча его задействуют часто, так что он явно не обуза для андердога РПЛ .

Юрий Газинский, «Урал»

Общий тренд для футболистов того созыва сборной – идти на понижение в классе, чтобы продолжать играть. 33-летний Газинский нашел выход в подписании контракта с «Уралом». «Шмелям» после ухода Августиняка как раз не хватало надежности в центре поля. Фаниль Сунгатулин пока тянет только выходы на замену, наставник-Газинский и атакам «Урала» придает ширину, и молодого воспитанника «Спартака» готовит к возвращению в стан «красно-белых».

Алан Дзагоев, «Рубин»

У Дзагоева был выбор между предложениями от двух тренеров, с которыми он работал в ЦСКА – от Ганчаренко из «Урала» и Слуцкого из «Рубина». Хавбек предпочел спуститься в Первую лигу. В составе казанцев Алан успел провести 2 матча и забил гол «Волгарю» в борьбе за мяч у ворот соперника. Главное, чтобы в новом коллективе Дзагоева опять не подкосили травмы.

Юрий Жирков, без клуба

Близок день, когда Юрий все-таки завершит карьеру. В предыдущем сезоне ему не доверил место в основе наставник «Химок» Сергей Юран. Сам Жирков говорит, что еще хочет поиграть – и готов ждать даже до зимнего трансферного окна. Судя по всему, предложения от клубов Первой лиги футбольный мастодонт тоже рассматривает. «Рубину» или «Арсеналу», которые еще недавно выступали в Премьер-Лиге, такое усиление пойдет только на пользу.

Денис Черышев, «Венеция»

Россиянин, игравший за мадридский «Реал», совсем не горит желанием возвращаться в Россию и прощаться с карьерой в Европе. Черышев согласился на вариант с «Венецией» из Серии B, хотя, как говорят, имел на руках предложение от «Спартака». В любом случае вернуться в Российскую Премьер-Лигу футболист сборной всегда успеет. В итальянском коллективе хавбек получает крупицы игрового времени. Возможно, дело в кондициях россиянина – все лето он тренировался индивидуально, а новый клуб нашел уже после начала сезона. Травматичность для Дениса – такая же проблема, как и для Дзагоева, так что следить за ним боссы «Венеции» будут пристально.