Модрич не покинет сборную Хорватии до Евро-2024

Полузащитник «Реала» не намерен завершать карьеру в сборной Хорватии до чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил бывший врач национальной команды Зоран Бахтиярович, который работал там 30 лет.

30 лет – это внушительный срок. Я хотел уйти, когда Лука и другие возрастные игроки уйдут из сборной. Тогда бы и я спокойно ушел на пенсию.

Но Лука решил остаться в национальной команде до Евро-2024. Мне будет сложно дождаться этого момента. Но я уже договорился с тренером о том, что мне привезут одну медаль из Катара.