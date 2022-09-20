Модрич не покинет сборную Хорватии до Евро-2024

Полузащитник «Реала» Лука Модрич не намерен завершать карьеру в сборной Хорватии до чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил бывший врач национальной команды Зоран Бахтиярович, который работал там 30 лет.
30 лет – это внушительный срок. Я хотел уйти, когда Лука и другие возрастные игроки уйдут из сборной. Тогда бы и я спокойно ушел на пенсию.
Но Лука решил остаться в национальной команде до Евро-2024. Мне будет сложно дождаться этого момента. Но я уже договорился с тренером о том, что мне привезут одну медаль из Катара.
Величайший долгожитель в истории футбола, не удивлюсь, если и в 40 будет через раз выходить в основе Реала и войдет в символическую сборную евро 24!!!!
Величайший долгожитель в истории футбола, не удивлюсь, если и в 40 будет через раз выходить в основе Реала и войдет в символическую сборную евро 24!!!!