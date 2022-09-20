Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныЧемпионат мира 2022

Модрич не покинет сборную Хорватии до Евро-2024

сегодня, 12:21

Полузащитник «Реала» Лука Модрич не намерен завершать карьеру в сборной Хорватии до чемпионата Европы 2024 года. Об этом сообщил бывший врач национальной команды Зоран Бахтиярович, который работал там 30 лет.

30 лет – это внушительный срок. Я хотел уйти, когда Лука и другие возрастные игроки уйдут из сборной. Тогда бы и я спокойно ушел на пенсию.

Но Лука решил остаться в национальной команде до Евро-2024. Мне будет сложно дождаться этого момента. Но я уже договорился с тренером о том, что мне привезут одну медаль из Катара.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Умер бывший защитник и тренер «Зенита» Владимир Голубев
Вчера, 22:51
Акинфеев рассказал, почему Алексей Березуцкий ушёл из ЦСКА
09 сентября
Данни рассказал, куда мог перейти в конце игровой карьеры
08 сентября
В «Спартаке» объяснили, почему не позвали Ковача на матч легенд
05 сентября
Ари будет играть в Медиалиге
03 сентября
Аленичев: «Ковача звали на матч легенд, а Ковалевского — нет»
03 сентября
Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:05
Хорватская легенда Лука Модрич ещё сыграет на предстоящем ЧМ в Катаре и на Евро 2024 и это очень здорово!
shlomo
shlomo
сегодня в 12:37
Не представляю сборную Хорватии без Модрича. Олицетворение её. Ракитич, Модрич и до определенного времени Срна. Остался один, по сути, хотя Иван считался талантливее его в молодости. Ну а так что, чем больше будет играть, тем лучше. Учитывая уровень игры, опыт, лидерские качества Модрича, его желание останется, для сборной очень большой плюс. Из за таких футболистов как Модрич люди и любят футбол.

Величайший долгожитель в истории футбола, не удивлюсь, если и в 40 будет через раз выходить в основе Реала и войдет в символическую сборную евро 24!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 