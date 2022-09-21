Гол вратаря и пушка защитника. Самые быстрые голы в Англии

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вчера, 08:50

Грилиш, забивший на первой минуте, не вошел и в десятку.

В чемпионате Англии в минувшем туре примечательным стал не только хет-трик Сон Хын-Мина после выхода на замену, но и очень быстрый гол, забитый полузащитником «Манчестер Сити» Джеком Грилишем в ворота «Вулверхэмптона». Он отличился уже на первой минуте, чему сам немало удивлялся. Однако не так быстро, чтобы его гол вошел даже в десятку самых быстрых в истории Премьер-Лиги. И мы сейчас вспомним рекордсменов.

10. Асмир Бегович – 13,64 секунды

Первые 50 голов боснийцев в Премьер-Лиге были забиты Эдином Джеко. А 51-й – на счету Беговича. Его гол за «Сток Сити» в ворота «Саутгемптона» в 2013 году вошел в историю и вряд ли из нее выйдет в обозримом будущем. Это был лишь шестой случай, когда вратарь забил в Премьер-Лиге. И ко всему прочему забит был на 14-й секунде. Мяч после удара Беговича перепрыгнул через Артура Боруца, который, кстати, потом играл с Асмиром в «Борнмуте». А гол Беговича стал рекордным еще и по расстоянию, с которого был нанесен удар – 92 метра. Ветер, конечно, играл в пользу «Стока» в этот день.

9. Джеймс Битти – 13,52 секунды

Все началось с неудачного паса Джо Коула, и капитан «Саутгемптона» Битти прошил ворота «Челси», в которых играл Петр Чех. Не прошло и 14 секунд с начала встречи. Этот гол, забитый в августе 2004 года, примечателен еще и тем, что стал одним из всего лишь 15 мячей, которые в том сезоне пропустил «Челси», став чемпионом.

8. Кевин Нолан – 13,48 секунды

Нолан начал, Нолан и закончил. Это было в игре «Болтона» с «Блэкберном» в 2004 году. Игра вышла потрясающей по своему накалу и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Уондерерз». А Нолан в этой встрече открыл счет, сохранив почти ушедший мяч, и забил победный гол.

7. Крис Саттон – 12,94 секунды

Чемпионский титул «Блэкберна» в сезоне-1994/95 стал чем-то необычным, и был там яркий эпизод с голом Саттона уже на 13-й секунде встречи с «Эвертоном». Сам Крис выиграл верховое единоборство, скинув мяч на Алана Ширера, а тот отдал ответный пас, и Саттон забил один из самых быстрых голов в истории Премьер-Лиги. В чисто английской манере.

6. Дуайт Йорк – 12,16 секунды

На пике формы Йорк был очень быстрым. Особенно в игре «Астон Виллы» против «Ковентри» в 1995 году. Та встреча завершилась разгромом со счетом 3:0. И начало этому положил быстрым голом Йорк, который замкнул навес Иана Тейлора. После этого Йорк еще забил десятки мячей за «Астон Виллу», в которой выступал девять лет. Но этот мяч стал историческим.

5. Марк Видука – 11,90 секунды

В расцвете сил Видука был образцовым нападающим. Физически сильный, быстрый, с отличным голевым чутьем в любой позиции в штрафной площади. Но даже для него этот гол, забитый в 2001 году, стал выдающимся по скорости. Алан Смит выиграл борьбу в воздухе и скинул мяч на австралийца, который поразил ворота «Чарльтона» и вывел «Лидс» вперед. Соперник даже поиграть в футбол не успел.

4. Кристиан Эриксен – 10,54 секунды

С недавних пор Эриксен играет за «Манчестер Юнайтед». Возможно, они с Де Хеа вспоминали момент из 2018 года, когда датчанин, игравший за «Тоттенхэм», поставил испанца в неловкое положение. Кейн и Алли обеспечили доставку мяча под удар Эриксену, который тогда вернулся после очередной травмы в строй. Не прошло и 11 секунд, как МЮ оказался в роли отыгрывающегося. Спойлер: в том матче «Юнайтед» проиграл со счетом 0:2.

3. Алан Ширер – 10,52 секунды

Всего две сотых доли секунды не хватило Эриксену из предыдущего абзаца, чтобы попасть в первую тройку самых быстрых голеадоров. Замыкает эту самую тройку легенда бомбардирского ремесла Алан Ширер, который отличился в игре против «Манчестер Сити» в 2003 году. Правда, там вратарь «горожан» Карло Нэш сделал подарок форварду «Ньюкасла». Но кто теперь об этом вспомнит? Гол Ширера не стал самым изящным из более чем двух с половиной сотен, которые он забил за свою карьеру, но как минимум он вошел в историю – вряд ли кто-то еще так легко в нее попадал. Тот матч, кстати, «сороки» выиграли со счетом 2:0.

2. Ледли Кинг – 9,82 секунды

Вот мы и вышли из символических десяти секунд. И это еще не первое место! Рекорд, установленный защитником «Тоттенхэма» Кингом в 2000 году, продержался целых 18 лет. Большинство быстрых голов забивают нападающие, что логично – они успевают быстрее продвинуться вперед к чужим воротам. Бегович тут, конечно, исключение. Но и Кинг может себя к таковым относить. Ледли очень здорово сориентировался на поле в матче против «Брэдфорда», запустив в самом начале игры снаряд издалека по воротам. И удача ему улыбнулась. Не обошлось без рикошета, но результат оказался эффектным. Интересно, что игра в итоге завершилась вничью с нетривиальным счетом 3:3.

1. Шейн Лонг – 7,69 секунды

Рекорд принадлежит игроку «Саутгемптона». И установлен он был не так давно – в 2019 году в игре против «Уотфорда». Лонга много критиковали за отсутствие смертоносного чутья, инстинкта убийцы и всего того, что обычно принято говорить про нападающих, все время создающих остроту и много забивающих. Но тот же Ральф Хазенхюттль ценил Лонга за то давление, которое он оказывает на соперника. Он приносил пользу, даже когда не забивал. Но не в этом случае. Шейн поразил всех своей «убийственностью», отобрав мяч и перебросив вратаря. Не прошло и восьми секунд. Вряд ли такой рекорд в ближайшее время будет побит.