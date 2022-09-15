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«Реал» показал лучший старт сезона за 54 года

сегодня, 19:52

«Реал» выиграл все восемь матчей на старте сезона-2022/23. 5 в чемпионате, 2 — в Лиге чемпионов, одну — в Суперкубке УЕФА.

Это лучший старт для мадридского клуба за 54 года. «Реал» выступил лучше только в сезоне 1968/69, одержав 11 побед подряд.

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Реал
Перевод с marca.com
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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:05
Ну, как говорится, еще не вечер....
FenixSL
FenixSL ответ протон (раскрыть)
сегодня в 20:03
при том, эвертон не так уж плохо играл
протон
протон
сегодня в 19:55
Ну-с, посмотрим в каком виде команда будет подходить во второй половине сезона. В первый заход папа Карло тоже начал второй сезон с немыслимого старта. Мадрид сносил всех и вся до конца года, а потом травма Модрича и как итог по окончанию кампании 14/15 - увольнение.

По сути сейчас идут по аналогичному графику. Главное, не совершить тех ошибок. Анчи же говорил об этом в прошлом сезоне, мол, я помню об ошибках прошлых лет и научился на них. Глянем.
Самое удивительное, Анчи реально стал проводить ротацию. Ведь раньше он до конца юзал один и тот же состав и игроки во второй половине сезона были мёртвыми. А теперь только Куртуа, Алаба, Вини всегда играют в основе. Остальные все ротируются.

А не так давно Анчелотти сидел в кризисном Эвертоне и уже не считался топ-тренером. Теперь победы штампует в Реале. Прикольно.
Гость
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