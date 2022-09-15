«Реал» показал лучший старт сезона за 54 года

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сегодня, 19:52

«Реал» выиграл все восемь матчей на старте сезона-2022/23. 5 в чемпионате, 2 — в Лиге чемпионов, одну — в Суперкубке УЕФА .

Это лучший старт для мадридского клуба за 54 года. «Реал» выступил лучше только в сезоне 1968/69, одержав 11 побед подряд.