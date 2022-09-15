«Реал» показал лучший старт сезона за 54 года

«Реал» выиграл все восемь матчей на старте сезона-2022/23. 5 в чемпионате, 2 — в Лиге чемпионов, одну — в Суперкубке УЕФА.
Это лучший старт для мадридского клуба за 54 года. «Реал» выступил лучше только в сезоне 1968/69, одержав 11 побед подряд.
«Реал» выиграл все восемь матчей на старте сезона-2022/23. 5 в чемпионате, 2 — в Лиге чемпионов, одну — в Суперкубке УЕФА.
Это лучший старт для мадридского клуба за 54 года. «Реал» выступил лучше только в сезоне 1968/69, одержав 11 побед подряд.
По сути сейчас идут по аналогичному графику. Главное, не совершить тех ошибок. Анчи же говорил об этом в прошлом сезоне, мол, я помню об ошибках прошлых лет и научился на них. Глянем.
Самое удивительное, Анчи реально стал проводить ротацию. Ведь раньше он до конца юзал один и тот же состав и игроки во второй половине сезона были мёртвыми. А теперь только Куртуа, Алаба, Вини всегда играют в основе. Остальные все ротируются.
А не так давно Анчелотти сидел в кризисном Эвертоне и уже не считался топ-тренером. Теперь победы штампует в Реале. Прикольно.
По сути сейчас идут по аналогичному графику. Главное, не совершить тех ошибок. Анчи же говорил об этом в прошлом сезоне, мол, я помню об ошибках прошлых лет и научился на них. Глянем.
Самое удивительное, Анчи реально стал проводить ротацию. Ведь раньше он до конца юзал один и тот же состав и игроки во второй половине сезона были мёртвыми. А теперь только Куртуа, Алаба, Вини всегда играют в основе. Остальные все ротируются.
А не так давно Анчелотти сидел в кризисном Эвертоне и уже не считался топ-тренером. Теперь победы штампует в Реале. Прикольно.