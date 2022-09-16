Североирландский школьник и «новый Пеле». Самые молодые игроки в истории лиг

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16 сентября 2022, 09:55

Тут есть форвард из «Боруссии» и дарование из «Ливерпуля».

Вряд ли вы следите за внутренними турнирами Северной Ирландии. А там, между прочим, был установлен рекорд. Его автором стал школьник Кристофер Этертон. Он стал самым молодым футболистом, который принял участие в официальном матче «взрослого» Кубка или чемпионата.

В возрасте 13 лет и 329 дней Этертон вышел на замену в составе «Гленавона» в Кубке Лиги Северной Ирландии против «Лурган Блюз». Более того, его команда победила со счетом 6:0, а сам Этертон сделал голевую передачу и забил шестой мяч.

Этертон побил британский рекорд, который ранее более четырех десятилетий удерживал Имон Коллинз, дебютировавший за «Блэкпул» в 1980 году в 14 лет и 323 дня. Он почти на год был старше, чем Этертон. Коллинз выступал тогда за молодежную команду, но его пригласили во взрослую на матч Англо-Шотландского кубка, который сейчас не существует. Играли с «Килмарноком» в четвертьфинале этого турнира. И эта игра стала единственным его выступлением за клуб. Надеемся, что у Этертона карьера задастся более успешно. Но давайте посмотрим на других самых молодых рекордсменов из разных лиг.

Английская Премьер-Лига: Харви Эллиотт (16 лет и 30 дней)

Эллиотту едва исполнилось 16 лет, когда он дебютировал в Премьер-Лиге за «Фулхэм» в матче с «Вулверхэмптоном» 4 мая 2019 года. Но в первой команде «дачников» это не была дебютная его игра. В сентябре 2018-го он вышел на поле в игре Кубка Лиги в возрасте 15 лет и 174 дня. Воспитанник КПР летом 2019 года перебрался в «Ливерпуль», где совсем недавно, вскоре после продления контракта, забил свой первый мяч в Премьер-Лиге – поучаствовал в разгроме «Борнмута» (9:0) в конце августа.

Забавно, что рекорд в Женской Суперлиге Англии ровно такой же, что и у мужчин – 16 лет и 30 дней. Установила его Лорен Джеймс, сестра защитника «Челси» Риса Джеймса. Правда, играла она за «Арсенал» и на позиции форварда.

Испанская Ла Лига: Лука Ромеро (15 лет и 219 дней)

Ромеро побил рекорд, который в Испании держался с 1939 года. Он вышел на замену в составе «Мальорки» в игре против «Реала» на 83-й минуте. Это было в 2020 году. Прежним рекордсменом был защитник «Сельты» Сансон, который дебютировал за клуб через несколько месяцев после начала Второй мировой войны в возрасте 15 лет и 255 дней. А Ромеро, которому сейчас уже 17 лет, выступает теперь за «Лацио».

Немецкая Бундеслига: Юссуфа Мукоко (16 лет и 1 день)

Нападающий дортмундской «Боруссии» Мукоко дебютировал в Бундеслиге на следующий день после своего 16-летия. Это случилось в сезоне-2020/21, когда руководство немецкого футбольного союза изменило ограничения по возрасту. Мукоко выпустили в конце матча с «Гертой» (5:2) вместо Эрлинга Холанда.

Примечательно, что предыдущий рекорд принадлежал также игроку дортмундской «Боруссии» Нури Шахину, который дебютировал в лиге в возрасте 16 лет и 334 дня. Мукоко до сих пор выступает за «Боруссию», а на юношеском уровне он побил всевозможные бомбардирские рекорды. Ждем, как он о себе заявит громко во взрослом футболе. Недаром им интересовался «Реал».

Итальянская Серия А: Висдом Амей (15 лет и 274 дня)

Амей открыл новые горизонты в конце сезона-2020/21, когда вышел на замену в составе «Болоньи» против «Дженоа». Но появился на поле он на 89-й минуте, когда его команда проигрывала со счетом 0:2. Изменить что-либо правый защитник не мог, зато вошел в историю Серии А как самый молодой футболист. Он был рожден через три месяца после того, как Лионель Месси выиграл свой первый титул в Ла Лиге. Для сравнения эпох. Амей до сих пор числится в «Болонье».

Французская Лига 1: Кальман Геренсери (15 лет и 225 дней)

Тут ситуация парадоксальная. Кажется, что во Франции уж точно должны быть самые яркие и самые свежие рекорды, ведь здесь раскрываются самые молодые таланты. В среднем возрасте, возможно, так и есть. Но вот самый-самый рекорд тут значительно «старше», чем во всех остальных ведущих лигах. Полузащитник «Ланса» Геренсери дебютировал в рекордно юном возрасте в матче против «Монако» в августе 1960 года. И с тех пор его рекорд не побит. Для сравнения, на его фоне даже Килиан Мбаппе, который дебютировал в «Монако» в декабре 2015 года, выглядел довольно «старым» в свои 16 лет и 347 дней.

Американская МЛС : Фредди Аду (14 лет и 306 дней)

Аду наверняка многие помнят по разным футбольным менеджерам и восхищению экспертов, фанатов и журналистов в нулевых годах. Возраст для дебюта действительно поражает. В 2004 году он вышел на поле в игре МЛС в составе «Ди Си Юнайтед». Ему было выписано много авансов, называли даже «новым Пеле». Но Аду быстро раздавила тяжесть всех этих ожиданий, и Фредди растворился в постоянной смене клубов, даже в чемпионатах Сербии и Финляндии побывал. А за сборную США провел всего 17 матчей за пять лет. И потом рассказывал, почему не смог раскрыть потенциал.

Лига Европы: Виллем Жеббель (16 лет и 113 дней)

Жеббель стал первым игроком, родившимся в 21-м веке, который сыграл в матче Лиги Европы. Он появился на поле в составе «Лиона» в декабре 2017 года в игре с «Аталантой». И его рекорд в качестве самого молодого игрока Лиги Европы держится до сих пор. Впрочем, «Лион» никогда не стеснялся давать шанс молодежи в любых условиях.

Лига чемпионов: Юссуфа Мукоко (16 лет и 18 дней)

Через семнадцать дней после того, как Мукоко стал самым молодым игроком Бундеслиги, он побил и рекорд Лиги чемпионов. Кстати, случилось это в матче группового этапа против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Мукоко появился на 58-й минуте, а его команда вырвала непростую победу со счетом 2:1.