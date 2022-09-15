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Промес догнал Тихонова в рейтинге бомбардиров «Спартака»

сегодня, 20:37

«Спартак» разгромил «Факел» со счетом 3:0 в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

Один из голов московской команды забил Квинси Промес.

Теперь на его счету 90 голов за карьеру в «Спартаке». По этому показателю он сравнялся с Андреем Тихоновым и обошел его в рейтинге лучших бомбардиров благодаря большему числу голов, забитых с игры (81 против 73 у Тихонова). Промес занимает 7-е место в списке, следующая цель — Егор Титов, у него 106 голов.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 22:58
Не останавливаться!
3_DEIVID_5
3_DEIVID_5
сегодня в 22:54, ред.
Борат

Связку бананов получит факел и его болелы в конце сезона, бухая на своём позорном стадионе, отмечая вылет в ФНЛ.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:53
Наверняка, Промес достигнет отметки 100 голов за Спартак, что по-праву делает его автоматически легендой Спартака, на одном уровне с теми же Тихоновым и Титовым. И это будет справедливо.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 22:46
Выдайте ему связку бананов что-ли
В честь такого события
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 22:28
Думается Титова он тоже проглотит.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:42
Тихонову глубоко по барабану, что там делает негр.
Сп62
Сп62
сегодня в 21:37
Пусть догоняет, Титов не обидется.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 21:32
Промесу пора бромонтан принимать , чтоб стать легендой !
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:20
Значит ещё перегонит .
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:11
Отличный результат.
rkghmhvx7bs6
rkghmhvx7bs6
сегодня в 21:08
Хороший результат
9gdfvm4489gc
9gdfvm4489gc
сегодня в 21:04
Не могут.
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 21:01
Кем бы Тихонов, а кто есть Промес.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:00
Насколько припоминаю Тихонов, а Титов точно были игроками середины поля
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:52
Знаю одного Игоря, которого он любит и положит ему трешку
старина
старина
сегодня в 20:49
Давай.Антоха.Догоняй Ильича
tdckp8xvjaq7
tdckp8xvjaq7
сегодня в 20:40
Титова обгонит в этом сезоне
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