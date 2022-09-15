Промес догнал Тихонова в рейтинге бомбардиров «Спартака»

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сегодня, 20:37

«Спартак» разгромил «Факел» со счетом 3:0 в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

Один из голов московской команды забил .

Теперь на его счету 90 голов за карьеру в «Спартаке». По этому показателю он сравнялся с Андреем Тихоновым и обошел его в рейтинге лучших бомбардиров благодаря большему числу голов, забитых с игры (81 против 73 у Тихонова). Промес занимает 7-е место в списке, следующая цель — Егор Титов, у него 106 голов.