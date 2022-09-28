«Анже» – «Марсель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Анже» – «Марсель», который состоится 30 сентября 2022 года

«Анже»

После серии неудач в чемпионате Франции, «Анже» набирал очки в последних поединках и смог выйти на 14 место в турнирной таблице. В активе клуба восемь очков, и он уступает двум ближайшим оппонентам только по дополнительным характеристикам. В предстоящей игре с «Марселем», хозяева будут рады любому результату, кроме поражения, ведь коллектив борется практически за выживание.

18 сентября «Анже» обыграл на выезде «Ниццу» (1:0), а 11 числа команда обыграла на своем поле «Монпелье» (2:1).

«Марсель»

«Марсель» идет на второй позиции в турнирной таблице Лиги 1 и смог набрать уже 20 баллов. Отставание от ПСЖ составляет всего два пункта, поэтому коллектив не оставляет надежды побороться за лидерство. В Лиге Чемпионов у клуба есть определенные проблемы, которые также необходимо решать. Матч обещает быть интересным и не оставить болельщиков равнодушными.

18 сентября «Марсель» не смог переиграть «Ренн» (1:1), а 13 числа в Лиге Чемпионов команда уступила «Айнтрахту» Ф (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Анже» – 4

Ничья – 3.95

Победит «Марсель» – 1.82

Статистика

«Анже» одержал только две победы из десяти последних матчей во всех турнирах

«Марсель» проиграл четыре матча на выезде из десяти последних

«Марсель» выиграл два из трех последних матчей у «Анже» на своем стадионе

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз