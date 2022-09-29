«Верона» – «Удинезе» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» – «Удинезе», который состоится 03 октября 2022 года

«Верона»

В нынешнем сезоне «Верона» уже не такая грозная как раньше и на данный момент занимает лишь 16 место в турнирной таблице с пятью набранными баллами. Команда опережает ближайшего оппонента из зоны вылета всего на один балл, а потому сама находится под большой угрозой туда попасть. Предстоящий матч будет очень сложным, ведь «Удинезе» показывает очень высокие результаты и идет среди лидеров чемпионата Италии.

25 сентября «Верона» обыграла в товарищеском матче «Копер» (2:0), а 18 числа уступила на выезде «Фиорентине» в чемпионате (0:2).

«Удинезе»

«Удинезе» приятно удивляет своих болельщиков своей игрой и результатами. Команда заслуженно идет на третьем месте с 16 баллами в активе и уступает «Наполи» и «Аталанте» всего один пункт. Настоящим лидером команды является Деулофеу, который и в этом противостоянии постарается принести много пользы, тем самым добыв очередную победу, которая не даст клубу опуститься ниже.

18 сентября «Удинезе» на своем поле переиграл «Интер» (3:1), а 11 числа с тем же счетом оказался сильнее «Сассуоло» на выезде.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Верона» – 3.1

Ничья – 3.5

Победит «Удинезе» – 2.25

Статистика

«Удинезе» выиграл пять последних матчей в Серии А

Три последних поединка «Вероны» завершились тоталом меньше 2.5 мячей и исходом «обе забьют — нет»

«Верона» выиграла два последних матча с «Удинезе» на своем стадионе

Четыре из пяти матчей между клубами за последнее время завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на победу «Удинезе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Гости сейчас значительно превосходят своего соперника по игре и результатам, а потом предполагаем, что они смогут добиться важного триумфа в 1-2 мяча.