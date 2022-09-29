«Ланс» – «Лион» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ланс» – «Лион», который состоится 02 октября 2022 года

«Ланс»

«Ланс» проводит очень мощный сезон и еще не проигрывал в нынешнем розыгрыше Лиги 1. Команда перед стартом очередного тура занимает четвертое место с 18 баллами, а отрыв от лидера составляет всего четыре очка. Предстоящий матч с «Лионом» можно считать одним из самых интересных на этих выходных, поэтому никто из болельщиков и зрителей не пожалеет о потраченном времени.

18 сентября «Ланс» сыграл вничью с «Нантом» (0:0), а девятого числа минимально обыграл «Труа» на своем поле (1:0).

«Лион»

После неплохо старта у «Лиона» началась черная полоса в Лиге 1 и коллектив проиграл уже несколько матчей. Это откинуло команду на шестую позицию с 13 баллами, однако все еще можно исправить, чтобы избежать резкого падения вниз по турнирной таблице. Предстоящий матч будет очень тяжелым, ведь соперник не имеет поражений в Лиге 1 на данный момент.

18 сентября «Лион» минимально проиграл ПСЖ (0:1), а 11 числа уступил и «Монако» (1:2). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланс» – 2.5

Ничья – 3.8

Победит «Лион» – 2.55

Статистика

«Ланс» не проигрывает уже 22 матча подряд во всех турнирах

«Лион» не может выиграть на выезде на протяжении четырех поединков

«Лион» выиграл три из пяти последних матчей у «Ланса»

Четыре матча команд за последнее время закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Ланса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. «Лион» находится на спаде своих возможностей и мы предполагаем, что хозяева сумеют этим воспользоваться и забрать три очка.