«Порту» – «Брага» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:42

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Португалии «Порту» – «Брага», который состоится 30 сентября 2022 года

«Порту»

«Порту» держится в группе лидеров чемпионата Португалии, но все же в некоторых матчах допускает ошибки. Перед стартом очередного тура команда занимает третье место с 16 баллами и отстает на пять пунктов от лидера. Матч с «Брагой», которая идет на втором месте, определенно становится игрой тура и в случае победы дает возможность сравнять с соперником по очкам.

17 сентября «Порту» сыграл вничью с «Эшторилом» (1:1), а 13 числа был разгромлен «Брюгге» в Лиге Чемпионов (0:4).

«Брага»

«Брага» очень хорошо выступает в нынешнем сезоне и занимает второе место в чемпионате Португалии, отставая от «Бенфики» на два пункта. Кроме того, коллектив выиграл два стартовых тура в Лиге Европы и возглавляет группу там. В матче с «Порту» команде очень важно хотя бы не проиграть на поле соперника и сохранить отрыв между клубами в три очка, поэтому всех болельщиков ждет принципиальный и напряженный поединок.

18 сентября «Брага» обыграла на своем поле «Визелу» (2:0), а 15 числа команда одолела «Унион» в Лиге Европы (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Порту» – 1.75

Ничья – 3.95

Победит «Брага» – 4.5

Статистика

«Порту» выиграл девять из десяти последних матчей на своем поле

«Брага» выиграла четыре последних выездных поединка

«Брага» выиграла два из трех последних матчей у «Порту»

«Порту» выиграл шесть из восьми домашних поединков с «Брагой»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Браги», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.5. Мы предлагаем рискнуть и взять победу хозяев, которые выглядят более стабильнее «Порту». Менее рискованным вариантом выглядит вариант Х2 по коэффициенту 2.15.