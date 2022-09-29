Мостовой мечтает о Серии А. Для начала важно не вернуться на скамейку «Зенита»

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вчера, 17:24

Правильное для игрока решение – найти клуб в топ-5.

В РПЛ по-прежнему не хватает сильных агентов

Андрей Мостовой не стал продлевать контракт с Германом Ткаченко, хотя по версии посредника это он отказался от игрока «Зенита» и сборной России. Заявил, что решение не связано с футболом. В словах кроется обида и намек на поведение Мостового? Агент Шомуродова, Смолова, Юсупова, Литвинова и Одоевского потерял одного из самых заметных клиентов.

Мостовой нашел другого посредника. В последние дни вы видите результаты его работы. Сначала появился слух об интересе со стороны неназванного клуба из Серии А. Затем выдумали, будто целый «Лацио» интересуется вингером «Зенита». Журналисты позвонили спортивному директору «орлов» Игли Таре, ответ об интересе к Мостовому красноречивый:

Нет, это неверная информация. Он нам неинтересен.

Контракт Мостового с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость невысокая, в районе 3 млн евро, хотя игрок молодой и набрал форму. Понятно, что «Лацио» не мечтает о подписании Андрея. Но вот «Монца», «Сампдория», «Эмполи», «Удинезе» или «Верона», если получат информацию о желании игрока переехать в Италию к Миранчуку и Черышеву, могут задуматься. Трансфер футболиста «Зенита» потянет любой клуб из списка.

Другое дело, что не все агенты россиян из РПЛ умеют вести переговоры с клубами топ-5. Более того, посредники получили универсальное оправдание после неудачных переговоров. Не договорятся о сумме – скажут, что не удалось провести платеж. Клубы РПЛ всегда смогут удержать ценного игрока, можно не искать метод оплаты, который пройдет. А сами посредники уже кормят футболистов теориями заговора – мол, клубу не рекомендуют подписывать россиян.

Например, Дмитрию Баринову скормили именно такую версию:

Правда ли, что трансфер был заблокирован из-за того, что Ла Лига сказала, что им не рекомендовано подписывать русских игроков? Да, было такое. Уже где-то 80 процентов было готово. Наверное, оставалось только обсудить детали контракта с «Валенсией». Когда сказали, что на их чемпионат будут плохо влиять русские игроки, я уже понял, что, видимо, не получится, переключился, отпустил это.

Надеемся, Мостовой не настолько наивный. «Валенсия» отказалась от Баринова, поскольку Дмитрий сбавил, в команду его звал один тренер – Бордалас, а сейчас работает другой – Гаттузо. Паспорт хавбека никого не волнует. Алексей Миранчук спокойно перешел из «Аталанты» в «Торино». Черышев теперь игрок «Венеции». В Испании никто не выгоняет из страны Иосифова, бывшего игрока «Локомотива». Тебасу нет дела до игроков «Валенсии».

Мостовой прибавил, но ему рано расслабляться

Отдельный разговор – уровень мастерства Мостового. Речь о воспитаннике ЦСКА и «Локомотива», но в этих клубах Андрей не играл на взрослом уровне. В «Химках» это был приличный бегунок. В «Зените» сразу не раскрылся, но практика в «Сочи» позволила набрать высоту. Лишь в новом сезоне Андрей пытается стать по-настоящему результативным крайним форвардом. Семак использовал вингера как игрока подмены, но скоро Мостовому двадцать пять лет, хочет играть постоянно.

Впрочем, как только Клаудиньо наберет форму, то вернется в основу. Можно, конечно, убрать Кузяева из полузащиты. Но скорее Барриос и Вендел будут работать в связке с опытным хавбеком, которому тоже не хватило класса посредников, чтобы бегать сейчас за «Бетис» или клуб АПЛ , а Клаудиньо вернется в атаку к Сергееву и Малкому. Семак рад, что Мостовой в режиме Ерохина – у Александра тоже были результативные отрезки в «Зените», но бразильцы наставнику важнее.

Мостовой в хорошей физической форме, стал легче, чем был. Прилично открывается за спинами защитников, но его успехи могут строиться на том же, на чем строилась статистика Дзюбы, когда в «Зените» были Данни и Халк – качестве работы напарников-легионеров. Также немаловажно, что плохо смотрится Кассьерра, форвард не забирает моменты у Мостового. Также за спиной у Андрея играет один из самых ценных и недооцененных в РПЛ – Дуглас Сантос.

Не отнимаем у вингера личный успех, 5 голов и 2 ассиста в 10 турах чемпионата это хороший результат. Но если у Мантуана два удара в створ и два гола в РПЛ , если Вендел забил пять мячей после шести метких попыток, то у Мостового были промахи. Андрей нанес 24 удара, чаще бьет только Малком, но до стабильности еще далеко. Вингер выдал лучший отрезок в «Зените», но тот включает матчи против «Урала» и «Оренбурга», которых обыграли по сумме со счетом 12:0.

В «Зените» Андрею светит лишь место в резерве

Агенты Мостового работают верно, реклама – двигатель торговли. Таре может заявить, что «Лацио» не интересуется игроком, но наберет скаута и скажет присмотреться. Это за Сафоновым придут сами, Матвей взрослеет и тащит. Сафонов или Захарян очевидные цели клубов топ-5. Баринову и Мостовому, если им хочется не повторить ошибки не только Кузяева, но и Кокорина – Александр уехал слишком поздно, чтобы заиграть, надо искать новые клубы прямо сейчас.

В составе «Зенита» мест для всех не хватит. А если Малкому и Клаудиньо выдадут российские паспорта, изменив регламент РПЛ , то у Семака будет 8 иностранцев, 1 россиянин и названные хавбеки. Только массовый отток легионеров изменит статус Мостового, Чистякова или Бакаева. Пока это игроки подмены, как только Клаудиньо, Ловрен и Малком готовы к игре, то вся тройка окажется на скамейке. А Одоевскому надо пахать, чтобы закрепиться в основе на годы.

Тогда как Бакаев, который пошел за зарплатой на скамейку в Санкт-Петербург, или Мостовой, если не воспользуется счастливым моментов и скоро вернется на лавку, могут испортить себе карьеры. Например, где сейчас Шатов? Был на правах Мостового ранее. Выиграл семь трофеев в «Зените». В первых сезонах частенько получал игровую практику. Но потом стабильности не хватило. Аренда в «Краснодар» ничего не изменила, после «Рубина» взял паузу в карьере.

Шатов вернулся в «Урал», в котором начинал путь в большом футболе. Вроде бы неплохая карьера, но лучше, если после «Рубина» оказываешься в «Наполи». В Серии А непросто заиграть, но если удачно выбрал клуб – шансы растут многократно. Мостовой может уехать зимой или следующим летом, а пока ему помогает состояние Клаудиньо. Бразилец дисквалифицирован в Самаре, пропустит нынешний матч «Спартака» и «Зенита». Это не значит, что на поле выйдет сам Мостовой.