Баринов объяснил, почему не перешёл в «Валенсию»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о своем несостоявшемся переходе в «Валенсию».
Трансфер был заблокирован из-за того, что Ла Лига сказала, что им не рекомендовано подписывать русских игроков.
На каком этапе это было? Уже где-то 80 процентов. Наверное, оставалось только обсудить детали контракта с «Валенсией».
Когда сказали, что на их чемпионат будут плохо влиять русские игроки, я уже понял, что, видимо, не получится. Переключился, отпустил это.
особенно опасно для испанцев :
А вдруг какой-то парень из России
вновь возродит в них дух республиканцев?
особенно опасно для испанцев :
А вдруг какой-то парень из России
вновь возродит в них дух республиканцев?