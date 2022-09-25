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Баринов объяснил, почему не перешёл в «Валенсию»

25 сентября 2022, 11:29

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о своем несостоявшемся переходе в «Валенсию».

Трансфер был заблокирован из-за того, что Ла Лига сказала, что им не рекомендовано подписывать русских игроков.

На каком этапе это было? Уже где-то 80 процентов. Наверное, оставалось только обсудить детали контракта с «Валенсией».

Когда сказали, что на их чемпионат будут плохо влиять русские игроки, я уже понял, что, видимо, не получится. Переключился, отпустил это.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
25 сентября в 12:46
Жаль конечно что все так складывается, думаю бойцовский характер Баринова раскрылся еще больше под руководством такого же бойца Гаттузо
Союзник противников
Союзник противников
25 сентября в 12:03
Распространенье наше в ВаленсИи
особенно опасно для испанцев :
А вдруг какой-то парень из России
вновь возродит в них дух республиканцев?
Ironigor
Ironigor
25 сентября в 11:33
Ничего страшного. Жизнь продолжается.
Гость
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