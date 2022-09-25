Баринов объяснил, почему не перешёл в «Валенсию»

Полузащитник «Локомотива» высказался о своем несостоявшемся переходе в «Валенсию».

Трансфер был заблокирован из-за того, что Ла Лига сказала, что им не рекомендовано подписывать русских игроков.

На каком этапе это было? Уже где-то 80 процентов. Наверное, оставалось только обсудить детали контракта с «Валенсией».

Когда сказали, что на их чемпионат будут плохо влиять русские игроки, я уже понял, что, видимо, не получится. Переключился, отпустил это.