Агент Николсона: «Неправда, что летом Шамар сидел на чемоданах»

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» , прокомментировал информацию, о том что его клиент мог покинуть московский клуб летом.

Неправда, что летом в «Спартаке» Николсон сидел на чемоданах. С первого дня своего прибытия он проявляет большое уважение к «Спартаку» — оно остаётся неизменным даже в этой сложной политической ситуации.

Да, было тяжёлое начало сезона — Шамар не играл на регулярной основе. Но ничего не поделаешь — это профессиональный спорт.

Последняя игра с «Локомотивом» показала, насколько Николсон силён и предан клубу.