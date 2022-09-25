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Агент Николсона: «Неправда, что летом Шамар сидел на чемоданах»

25 сентября 2022, 21:05

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, прокомментировал информацию, о том что его клиент мог покинуть московский клуб летом.

Неправда, что летом в «Спартаке» Николсон сидел на чемоданах. С первого дня своего прибытия он проявляет большое уважение к «Спартаку» — оно остаётся неизменным даже в этой сложной политической ситуации.

Да, было тяжёлое начало сезона — Шамар не играл на регулярной основе. Но ничего не поделаешь — это профессиональный спорт.

Последняя игра с «Локомотивом» показала, насколько Николсон силён и предан клубу.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 06:14
На лавке он сидел летом, а не на чемоданах!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 03:02
Кто же теперь признается....
ABir
ABir
25 сентября в 21:12
Шамар ещё пригодится Спартаку на длинной дистанции
Гость
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