«Севилья» – «Боруссия» Дортмунд : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Севилья» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 05 октября 2022 года
«Севилья»
Что происходит с командой и когда этот период закончится, наверное, не ответит никто. «Севилья» очень плохо выступает в Ла Лиге, где идет только на 17 месте с пятью очками, находясь в шаге от зоны вылета. В Лиге Чемпионов команда набрала всего один балл и ее шансы на выход в плей-офф тают с каждым матчем. Домашняя встреча с «Боруссией» Д будет очень важной и сложной, однако здесь необходимо побеждать.
1 октября «Севилья» проиграла на своем поле «Атлетико» (0:2), а 18 сентября разошлась миром с «Вильярреалом» (1:1).
«Боруссия» Дортмунд
«Боруссия» Д смогла набрать только три очка в двух турах, хотя еще за 10 минут до конца встречи обыгрывала «Манчестер Сити». Тем не менее, на данный момент именно немцы выглядят наиболее вероятными кандидатами на вторую позицию в этой группе, а для этого необходимо обыгрывать предстоящем поединке кризисную «Севилью»
1 октября «Боруссия» Д проиграла на выезде «Кельну» (2:3), а 17 сентября минимально одолела на своем поле «Шальке-04» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Севилья» – 2.9
- Ничья – 3.6
- Победит «Боруссия» Дортмунд – 2.5
Статистика
- «Севилья» выиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Боруссия» Д проиграла три последних выездных матча
- Три последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей
- Два из трех последних матчей команд завершились ничейным результатом
Прогноз
Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.93. Обе команды склонны к ошибкам в обороне, поэтом матч будет результативным, а победит в нем более удачливая в этот вечер команда.