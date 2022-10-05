«Севилья» – «Боруссия» Дортмунд : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Севилья» – «Боруссия» Дортмунд, который состоится 05 октября 2022 года

«Севилья»

Что происходит с командой и когда этот период закончится, наверное, не ответит никто. «Севилья» очень плохо выступает в Ла Лиге, где идет только на 17 месте с пятью очками, находясь в шаге от зоны вылета. В Лиге Чемпионов команда набрала всего один балл и ее шансы на выход в плей-офф тают с каждым матчем. Домашняя встреча с «Боруссией» Д будет очень важной и сложной, однако здесь необходимо побеждать.

1 октября «Севилья» проиграла на своем поле «Атлетико» (0:2), а 18 сентября разошлась миром с «Вильярреалом» (1:1).

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» Д смогла набрать только три очка в двух турах, хотя еще за 10 минут до конца встречи обыгрывала «Манчестер Сити». Тем не менее, на данный момент именно немцы выглядят наиболее вероятными кандидатами на вторую позицию в этой группе, а для этого необходимо обыгрывать предстоящем поединке кризисную «Севилью»

1 октября «Боруссия» Д проиграла на выезде «Кельну» (2:3), а 17 сентября минимально одолела на своем поле «Шальке-04» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 2.9

Ничья – 3.6

Победит «Боруссия» Дортмунд – 2.5

Статистика

«Севилья» выиграла только два матча из десяти последних во всех турнирах

«Боруссия» Д проиграла три последних выездных матча

Три последних матчей между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

Два из трех последних матчей команд завершились ничейным результатом

Прогноз

Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.93. Обе команды склонны к ошибкам в обороне, поэтом матч будет результативным, а победит в нем более удачливая в этот вечер команда.