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«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:57
«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед», который состоится 9 октября 2022 года

«Эвертон»

Одиннадцатую строчку турнирной таблицы чемпионата Англии занимают «синие» после восьми туров. В шестом туре Премьер-лиги «Эвертон» на своём поле раскатал нулевую ничью с «Ливерпулем». С минимальным счётом «синие» взяли верх над «молотобойцами». Гол Мопе в начале второго тайма принёс победу «Эвертону».

В матче девятого тура «синие» со счётом 2:1 в гостях одержали победу над «Саутгемптоном».

«Манчестер Юнайтед»

«МЮ» занимают седьмое место в Премьер-лиге на текущий момент. В 6-ом туре чемпионата Англии «красные дьяволы» принимали дома «канониров». С разницей в два гола «Манчестер Юнайтед» обыграл гостей. В первом туре группового этапа Лиги Европы «МЮ» дома уступил испанскому «Реал Сосьедаду». Молдавский «Шериф» был обыгран «красными дьяволами» в игре второго тура. «Манчестер Юнайтед» проиграл в «манкунианском дерби» на выезде «небесно-голубым».

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «МЮ» выиграл со счётом 3:2 «Омонию».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Эвертон» – 3.55
  • Ничья – 3.60
  • Победит «Манчестер Юнайтед» – 2.08
  • Победит «Манчестер Юнайтед» с форой -1.5 – 3.50
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.81
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.04

Статистика

  • «Синие» уступили своим оппонентам в двух матчах из десяти последних
  • За аналогичный период «красные дьяволы» проиграли четыре игры
  • Три очные встречи из пяти последних завершились исходом «тотал меньше 2.5 голов за игру».

Прогноз

В апреле этого года «Эвертон» уже обыгрывал «красных дьяволов». В предстоящей игре в гостях «Манчестер Юнайтед» вряд ли одержит победу. Компания Pinnacle предлагает коэффициент 1.79 на то, что «Эвертон» не проиграет.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: Эвертон
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 05:52
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
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