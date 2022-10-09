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ЦСКА не готов лидировать в РПЛ. Федотов набрал на один пункт больше, чем Березуцкий

вчера, 11:45
Федотов
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У «армейцев» три осечки в шести турах.

«Зенит» трижды терял очки, в каждом четвертом матче, разок могли проиграть. В играх против ЦСКА и «Ростова» нарывались на мировые с разным счетом. При полном доминировании, которое есть также у «Баварии» в Бундеслиге, абсолютный фаворит может часто терять очки. У «Зенита», невзирая на все сто раз подтвержденные козыри, легко могло быть 25 пунктов вместо 30.

Игра та же, а результат иной, классика футбола. Не выдумываем поражения Семака от «Спартака» или «Факела», а констатируем, что говорит статистика. ЦСКА, если бы не пропустили дальний удар Мантуана в концовке в Санкт-Петербурге, набрал бы тоже 25 пунктов. Достаточно затолкать один мяч в ворота «Торпедо», чтобы сменить лидера РПЛ прямо сейчас, без регистрации и смс.

Вот только все эти гипотетические рассуждения не мешают заявить, что ЦСКА не готов быть первым. Находим аргументы, ведь пошли минимальные победы, видим ничьи и есть поражение от последней команды в таблице.

Большое количество промахов

В первом тайме сезона ЦСКА нанес 21 удар по воротам «Урала». И мог уйти на перерыв при счете 0:0 без дальнего, хлесткого, но случайного удара Облякова. Иван забил единственным выстрелом в створ за всю игру. В матче против «Динамо» 23 попытки, всего пять метких. По проценту точных ударов ЦСКА на предпоследнем месте в РПЛ. У «Зенита» и «Спартака» эта статистика намного лучше. У «армейцев» масса промахов. Чего стоит только попытка защитника Гайича в дерби. По общему количеству ударов в створ команды Малкома и Промеса лидируют, а ЦСКА ниже «Локомотива». Небрежность очевидна, в проигранном дерби против «Торпедо» у «армейцев» всего один удар в створ.

Неумение забивать «из ничего»

По ходу трансляции вы можете услышать, что у ЦСКА плохая реализация. И это не совсем правильная формулировка. Важно понимать разницу между объемом ударов – их предостаточно, но в современном мире логичнее считать реализацию даже не по соотношению ударов в створ к голам, а подключать качество моментов. Между классом шансов и голами у ЦСКА почти равенство – 24 забили, создали на 25. И это плохо, похожая разница у «Локомотива», где уволили не только двух тренеров, но и Цорна. ЦСКА и «Зенит» равны по качеству моментов, но у Семака 33 гола, а у Федотова всего 24. Помним 8:0 против «Оренбурга», но даже один гол это три очка, если повезет.

Ставка на голкипера в обороне

Акинфеев и Шунин не позволили форвардам изменить счет, а по сезону у них одинаковый процент сэйвов, в районе 74 %. При этом по воротам Антона бьют намного чаще, его оборона слабее. Слабее, но «Динамо» полагается на тот же сомнительный принцип, что ЦСКА. Обязательно будет ошибка, а результат вешают на шею Акинфееву. Будь это выход Мелкадзе в важный момент игры против «Сочи» или шансы «Торпедо». Акинфеев спас ЦСКА 39 раз, но в 11 случаях не смог. А поскольку голы раскиданы по матчам, то шесть из них повлияли на результаты в четырех разных играх, в которых «армейцы» потеряли 10 пунктов. Когда у команды все плохо в защите, то верит в голкипера – «Краснодар» тащит вверх Сафонов. Но ЦСКА хотел бы быть благополучнее, а у них аналогичный подход. Гол Смолову подарил Набабкин, но на его месте мог быть любой другой защитник Федотова или даже центральный хавбек.

Частая неряшливость с мячом

Федотов при желании может списать ничью с «Динамо» на подопечных. Милан Гайич промахнулся, Чалов не забил. Но яркие промахи надо сочетать с тем, как поздно наставник решился на перестановки. Медина вышел вместо автора голевого навеса Кучаева, замена по позиции. Обляков и Гайч появились на пару минут. Святая вера тренера, что если выбрал подход, то можно ничего не менять, снова себя не оправдала. ЦСКА проиграл «Зениту», а теперь не сократил отставание до четырех пунктов, хотя фаворит не победил в Воронеже. Такие осечки вредят сильнее всего, а проистекают из небрежности. У Чалова по голам и xG равенство, как у Карраскаля и Медины. Не прыгнули выше головы, не выжали максимум. По точности паса ЦСКА не девятом месте в РПЛ, ниже «Оренбурга», наравне с «Локомотивом».

Слабая игра «первым номером»

Прикол программной игры Федотова против «Урала» в том, что по ударам разница 30:6, а по владению победил аутсайдер. Каждый раз, когда ЦСКА вынужден сыграть чистым первым номером, как будущий чемпион, начинаются проблемы. Против «Пари НН» вели 2:0 при равном владении, но дальше был отрезок, чтобы развить успех – не справились. С «Зенитом» выдали ничейный второй тайм, но там снова не были с мячом и не играли в высоком блоке. Против «Ростова» хитрый Карпин вынуждал Федотова взять мяч – ничья 0:0. С «Торпедо» владение было 65 % времени, но проиграли. Забавно, но ЦСКА перебарщивает даже с последним пасом. Никто не берет игру на себя, кроме Карраскаля и Чалова. Результат – много потерянных очков, если надо сыграть, как «Манчестер Сити».

Повторение старта Березуцкого

Как и «Спартак», ЦСКА – команда на этапе становления. Пока оба коллектива не готовы лидировать, даже с учетом, что «Зенит» далек от святости. «Армейцы» также не могут грешить на арбитров, их пока никто не «топил» по-взрослому. Можно говорить про ошибку помощника, который сорвал в дерби с «Динамо» крутую атаку ЦСКА. Можно добавить два эпизода в штрафной Шунина, но только один из них заслуживает дискуссии и рассмотрения ЭСК РФС. Но судейской работы против «армейцев» Федотова точно нет, что замечательно. Как нет и важного для тренера перерождения ЦСКА из «Сочи» в «Зенит». На второе место уже претендуют, это очевидно. Играют по схеме с тремя центральными, как «Сочи» весной, многое тренер делал верно. Разве что Нобоа не переманил, как мечтал. А вот подопечные подвели. Можно было забить «Динамо» трижды и закрыть любой вопрос о камбэке.

С другой стороны, ЦСКА мог проиграть в дерби, если бы не сэйв Акинфеева после выхода Тюкавина. А еще пропустить в Ростове-на-Дону. Так что нынешний отрыв «Зенита» — шесть пунктов, мог вырасти. А пока Федотов готовится к определяющему поединку для понимания, будет ли у Семака взрослый конкурент – матч ЦСКА и «Спартака» через неделю. Но если Карпин и Абаскаль выиграют сегодня, то «армейцы» станут четвертыми. Это невероятный прорыв? Нет, в прошлом сезоне Березуцкий после двенадцати матчей набрал 23 очка. А у Федотова лишь на один пункт больше.

Тогда тренера нередко ругали, раз в пяти матчах потерял очки. Сейчас нового наставника часто хвалили, а он не выиграл тоже в пяти матчах. Вот поэтому важно в футболе оглядываться, смотреть по сторонам и вспоминать сэра Алекса – в октябре титулы не выигрывают. Это и констатация, что Федотов не совершил ничего эпохального. И надежда для него, что впереди серии побед, а не поражений.

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Devjatiy
Devjatiy
сегодня в 07:09
ЦСКА твердый середняк, войти в пятерку для клуба с такой игрой большое достижение.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 21:30
Что же вы тогда, так отскочили(с помощью судей) от 5-го места и вас пятое место весь 2-й тайм возило?
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 21:29
От Вадика другого и не ждал... Вадик просто забывает, что у Березуцкого был Фернандес, а у Федотова игрока такого уровня и близко нет и то что Березуцкий в ЦСКА был 20 лет, а Федотов без году неделя... Но да, по голой(очкам) статистики Федотов не сильно лучше играет, чем Березуцкий. Но так бери продвинутую статистику и ты сильно удивишься, что тренер за 3-и месяца с ЦСКА смог сделать больше, чем Березуцкий за 1,5 года...

З.Ы. А так да, ЦСКА команда сырая, как и Чалов далеко не Думбия, что бы реализовывать 9 из 10, Федя и так идёт по лучшему своему образцу...
Izmar
Izmar
вчера в 19:37
цска команда пятого места, пока лучше не получается.
sten312
sten312
вчера в 19:03
Посмотрел кто автор и все стало ясно....Еще Орлова спросите..
112910415
112910415
вчера в 18:44
ежедневная работа постепенно даст плоды
Slesa
Slesa ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:20
Довольствовался? Зенит обо76ся в Воронеже. И дал не налет интриги, просто теперь претендентов стало больше одного!
volga.kot
volga.kot
вчера в 13:12
Не так то просто решать серьёзные задачи
rubin kazzzan
rubin kazzzan
вчера в 13:11
Федотов более достойный тренер, что ни говори
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:05
Нет ЛЧ, ни кто не хочет надрываться !
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:16
Очень качественный "разбор полетов".
Действительно, осечки неизбежны у любой команды. И очень часто исход матча определяет не "полное доминирование" и не "подавляющее преимущество", а отдельно взятый эпизод, который может и не вписываться в общую картину матча, возникнуть, как говорится не "благодаря", а "вопреки". И в итоге более высокое место занимает та команда, которая смогла большее количество таких эпизодов решить в свою пользу.
shlomo
shlomo
вчера в 12:11
Спасибо за статью.

12-й тур дал легкий налет интриги: Зенит на выезде довольствовался ничьей с Факелом, тем самым дав возможность ЦСКА и Ростову немного приблизиться к первой строчке. Не то чтобы это что-то меняло, но в отсутствие реальной борьбы любая такая осечка сродни чуду. Однако армейцы оплошностью воспользоваться не смогли, лишний раз продемонстрировав отсутствие всяких шансов на чемпионство.

Что могу сказать в качестве оправдания для ЦСКА.... Очень обидно коняшкам... наверное обидней, чем поражение от Торпедо (там была недооценка соперника и дикий автобус от соперника). Тут же множество свободных зон и моментов.
Должны были уверенно побеждать 3-1 , 4-1 и приближаться к Зениту. С другой стороны, понятно , что команда не строится за 4 месяца , на это нужно минимум сезон. Игра радует и не оставляет равнодушным, а все остальное - будет!!!
Гость
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