ЦСКА не готов лидировать в РПЛ. Федотов набрал на один пункт больше, чем Березуцкий

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вчера, 11:45

У «армейцев» три осечки в шести турах.

«Зенит» трижды терял очки, в каждом четвертом матче, разок могли проиграть. В играх против ЦСКА и «Ростова» нарывались на мировые с разным счетом. При полном доминировании, которое есть также у «Баварии» в Бундеслиге, абсолютный фаворит может часто терять очки. У «Зенита», невзирая на все сто раз подтвержденные козыри, легко могло быть 25 пунктов вместо 30.

Игра та же, а результат иной, классика футбола. Не выдумываем поражения Семака от «Спартака» или «Факела», а констатируем, что говорит статистика. ЦСКА , если бы не пропустили дальний удар Мантуана в концовке в Санкт-Петербурге, набрал бы тоже 25 пунктов. Достаточно затолкать один мяч в ворота «Торпедо», чтобы сменить лидера РПЛ прямо сейчас, без регистрации и смс.

Вот только все эти гипотетические рассуждения не мешают заявить, что ЦСКА не готов быть первым. Находим аргументы, ведь пошли минимальные победы, видим ничьи и есть поражение от последней команды в таблице.

Большое количество промахов

В первом тайме сезона ЦСКА нанес 21 удар по воротам «Урала». И мог уйти на перерыв при счете 0:0 без дальнего, хлесткого, но случайного удара Облякова. Иван забил единственным выстрелом в створ за всю игру. В матче против «Динамо» 23 попытки, всего пять метких. По проценту точных ударов ЦСКА на предпоследнем месте в РПЛ . У «Зенита» и «Спартака» эта статистика намного лучше. У «армейцев» масса промахов. Чего стоит только попытка защитника Гайича в дерби. По общему количеству ударов в створ команды Малкома и Промеса лидируют, а ЦСКА ниже «Локомотива». Небрежность очевидна, в проигранном дерби против «Торпедо» у «армейцев» всего один удар в створ.

Неумение забивать «из ничего»

По ходу трансляции вы можете услышать, что у ЦСКА плохая реализация. И это не совсем правильная формулировка. Важно понимать разницу между объемом ударов – их предостаточно, но в современном мире логичнее считать реализацию даже не по соотношению ударов в створ к голам, а подключать качество моментов. Между классом шансов и голами у ЦСКА почти равенство – 24 забили, создали на 25. И это плохо, похожая разница у «Локомотива», где уволили не только двух тренеров, но и Цорна. ЦСКА и «Зенит» равны по качеству моментов, но у Семака 33 гола, а у Федотова всего 24. Помним 8:0 против «Оренбурга», но даже один гол это три очка, если повезет.

Ставка на голкипера в обороне

Акинфеев и Шунин не позволили форвардам изменить счет, а по сезону у них одинаковый процент сэйвов, в районе 74 %. При этом по воротам Антона бьют намного чаще, его оборона слабее. Слабее, но «Динамо» полагается на тот же сомнительный принцип, что ЦСКА . Обязательно будет ошибка, а результат вешают на шею Акинфееву. Будь это выход Мелкадзе в важный момент игры против «Сочи» или шансы «Торпедо». Акинфеев спас ЦСКА 39 раз, но в 11 случаях не смог. А поскольку голы раскиданы по матчам, то шесть из них повлияли на результаты в четырех разных играх, в которых «армейцы» потеряли 10 пунктов. Когда у команды все плохо в защите, то верит в голкипера – «Краснодар» тащит вверх Сафонов. Но ЦСКА хотел бы быть благополучнее, а у них аналогичный подход. Гол Смолову подарил Набабкин, но на его месте мог быть любой другой защитник Федотова или даже центральный хавбек.

Частая неряшливость с мячом

Федотов при желании может списать ничью с «Динамо» на подопечных. Милан Гайич промахнулся, Чалов не забил. Но яркие промахи надо сочетать с тем, как поздно наставник решился на перестановки. Медина вышел вместо автора голевого навеса Кучаева, замена по позиции. Обляков и Гайч появились на пару минут. Святая вера тренера, что если выбрал подход, то можно ничего не менять, снова себя не оправдала. ЦСКА проиграл «Зениту», а теперь не сократил отставание до четырех пунктов, хотя фаворит не победил в Воронеже. Такие осечки вредят сильнее всего, а проистекают из небрежности. У Чалова по голам и xG равенство, как у Карраскаля и Медины. Не прыгнули выше головы, не выжали максимум. По точности паса ЦСКА не девятом месте в РПЛ , ниже «Оренбурга», наравне с «Локомотивом».

Слабая игра «первым номером»

Прикол программной игры Федотова против «Урала» в том, что по ударам разница 30:6, а по владению победил аутсайдер. Каждый раз, когда ЦСКА вынужден сыграть чистым первым номером, как будущий чемпион, начинаются проблемы. Против «Пари НН» вели 2:0 при равном владении, но дальше был отрезок, чтобы развить успех – не справились. С «Зенитом» выдали ничейный второй тайм, но там снова не были с мячом и не играли в высоком блоке. Против «Ростова» хитрый Карпин вынуждал Федотова взять мяч – ничья 0:0. С «Торпедо» владение было 65 % времени, но проиграли. Забавно, но ЦСКА перебарщивает даже с последним пасом. Никто не берет игру на себя, кроме Карраскаля и Чалова. Результат – много потерянных очков, если надо сыграть, как «Манчестер Сити».

Повторение старта Березуцкого

Как и «Спартак», ЦСКА – команда на этапе становления. Пока оба коллектива не готовы лидировать, даже с учетом, что «Зенит» далек от святости. «Армейцы» также не могут грешить на арбитров, их пока никто не «топил» по-взрослому. Можно говорить про ошибку помощника, который сорвал в дерби с «Динамо» крутую атаку ЦСКА . Можно добавить два эпизода в штрафной Шунина, но только один из них заслуживает дискуссии и рассмотрения ЭСК РФС . Но судейской работы против «армейцев» Федотова точно нет, что замечательно. Как нет и важного для тренера перерождения ЦСКА из «Сочи» в «Зенит». На второе место уже претендуют, это очевидно. Играют по схеме с тремя центральными, как «Сочи» весной, многое тренер делал верно. Разве что Нобоа не переманил, как мечтал. А вот подопечные подвели. Можно было забить «Динамо» трижды и закрыть любой вопрос о камбэке.

С другой стороны, ЦСКА мог проиграть в дерби, если бы не сэйв Акинфеева после выхода Тюкавина. А еще пропустить в Ростове-на-Дону. Так что нынешний отрыв «Зенита» — шесть пунктов, мог вырасти. А пока Федотов готовится к определяющему поединку для понимания, будет ли у Семака взрослый конкурент – матч ЦСКА и «Спартака» через неделю. Но если Карпин и Абаскаль выиграют сегодня, то «армейцы» станут четвертыми. Это невероятный прорыв? Нет, в прошлом сезоне Березуцкий после двенадцати матчей набрал 23 очка. А у Федотова лишь на один пункт больше.

Тогда тренера нередко ругали, раз в пяти матчах потерял очки. Сейчас нового наставника часто хвалили, а он не выиграл тоже в пяти матчах. Вот поэтому важно в футболе оглядываться, смотреть по сторонам и вспоминать сэра Алекса – в октябре титулы не выигрывают. Это и констатация, что Федотов не совершил ничего эпохального. И надежда для него, что впереди серии побед, а не поражений.