Неожиданные разгромы и куча пенальти. Команды выдали огненный 3-й тур Лиги Европы

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вчера, 13:39

В одной из групп нет единоличного лидера.

Неделя в Лиге чемпионов запомнилась прежде всего поражением «Барселоны», победами «Челси» над «Миланом» и «Брюгге» над «Атлетико», разгромом «Аякса» от «Наполи». Но вот несколько ярких матчей Лиги Европы.

«Црвена Звезда» разобрала «Ференцварош»

Подопечные Станислава Черчесова по-прежнему доминируют на внутренней арене – лидируют в таблице, опережают ближайшего преследователя на 2 очка и имеют 2 матча в запасе. Однако последние две встречи получились не слишком удачными – «Ференцварош» уступил «Кечкемету», который располагается на втором месте венгерского первенства. А теперь и получили разгром от «Црвены Звезды» — последней команды группы H Лиги Европы.

Сербы забрали инициативу с самого старта матча – чаще владели мячом, продвигались в финальную треть. «Звезда» использовала оба фланга для развития атаки, била издали, делала проникающие передачи, подачи. Как итог, и голы получились разноплановыми. Первый — благодаря пенальти. Следом Митрович забил, сбросив с себя защитника. Третий и четвертый мячи – удары Александара Катая и Гелора Канга из-за штрафной.

Показательно, что даже единственный свой гол «Ференцварош» забил, находясь под плотной опекой – помог розыгрыш в касание.

Несмотря на поражение, венгерский гранд сохраняет лидерство в своем квартете – крайне неожиданный результат. И «Црвена Звезда», и «Трабзонспор», и «Монако» обладают более дорогими и качественными составами. А «Ференцварош» умудряется обыграть и турков (3:2), и монегасков (1:0). У соперников еще достаточно времени, чтобы исправить положение, но отрыв в 3 очка на экваторе группового раунда – качественный задел.

«Рома» обожглась с «Бетисом»

Моуриньо тянет снова выиграть Лигу конференций – римляне занимают 3-е место в группе С. Элдор Шомуродов снова пролетел мимо старта и даже в концовке встречи с «Бетисом» не появился на поле.

Оправдать такое решение тоже можно – «Рома» пыталась сохранить ничью. Итальянский гранд повел на 34-й минуте, с пенальти забил Пауло Дибала. Команда любит победы с минимальным отрывом, но «Бетис» решил этому помешать – Гвидо Родригес сравнял незадолго до окончания первого тайма.

Жозе хотел освежить атакующую группу игроков, чтобы извлечь максимум пользы – вместо Дибалы и Абрахама вышли Эль-Шаарави и Белотти. Но совсем близко к концовке матча «Бетис» вышел вперед и удержал преимущество.

Осечкой оппонента воспользовался «Лудогорец» — болгары теперь имеют отрыв в 1 балл, а в следующем туре имеют все шансы его увеличить.

МЮ мог упустить победу над «Омонией»

Выходные закончились для манкунианцев совсем скверно – в дерби с «Манчестер Сити» «горожане» разобрали «красных дьяволов». Лучше действовали в атаке, разбивали прессинг и не испытывали проблем с поиском удара. 3:6 – сильнейший удар по самолюбию «Юнайтед».

На матч ЛЕ тен Хаг чуть изменил стартовый состав – вместо Варана вышел Далот, МакТоминэй оказался на скамейке, с первых минут вышел Каземиро. На острие оказался Криштиану Роналду.

И все равно МЮ пришлось отыгрываться с 0:1 после первого тайма – это при доминировании в действиях с мячом и создании моментов. Голландский менеджер доверился воспрявшему Маркусу Рэшфорду, и тот не подкачал. Англичанин окопался на левом фланге и сравнял на 53-й минуте – не завалился в офсайд, а затем воспользовался тем, что защитник соперника дал ему свободное пространство для удара. Еще Маркус ассистировал Марсьялю в моменте со вторым мячом и забил победный.

Он был главной звездой вечера в «Юнайтед» — отлично открывался под дальние передачи, удерживал мяч и внес в атаку гораздо больший вклад, чем Джейдон. Без него английский коллектив был бы в разы менее опасен.

Это подтверждают и слова тен Хага об определяющей роли замен:

В перерыве я сказал игрокам, что нужно больше бегать, мы были слишком статичны. Соперника нужно заставить двигаться, чтобы была возможность открываться у них за спинами. Поэтому мы провели две замены. И замены действительно оказали огромное влияние сегодня.

«Мидтьюлланд» отыгрался с 0:2 против «Фейеноорда»

Датский коллектив уступает оппонентам в классе и подборе игроков, зато показывает себя более цельно. «Волки» напирали на соперника, старались перекрывать все линии передач. В случае с голом Себастьяна Шиманьского это не помогло, а на 45-й минуте еще и пенальти был назначен.

Во втором тайме датчане наладили продвижение мяча в финальную треть, создавали довольно опасные моменты. Нерасторопность «Фейеноорда» на 54-й минуте привела к тому, что Густав Исаксен оказался в одиночестве на убойной позиции. Он забил в касание.

Но самым красивым получился второй гол хозяев – несмотря на то, что голландцы имели численное преимущество в своей штрафной, Эвандер сумел отдать Жуниньо на опережение. Тот обогнул стоящего Ханко и сравнял счет.

Храбрость датчан подарила нам интереснейший расклад в группе F. Ни у одной из команд нет преимущества, у всех – по 4 балла после трех туров. Голландцы удерживают лидерство лишь за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. За 3 оставшихся матча выйти на первое место может и фаворит — «Лацио», и аутсайдеры – «Мидтьюлланд» или «Штурм».