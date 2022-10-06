«Интер» ворвался в зону плей-офф ЛЧ. Стерилизовали владение «Барсы», закрыли Левандовского

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вчера, 14:24

Каталонцы могли спастись

Кто бы мог подумать, что на экваторе групповой стадии Лиги чемпионов перед «Барселоной» замаячит вылет в ЛЕ (второй к ряду). После разгрома «Виктории Пльзень» и планового поражения от «Баварии» с «Интером» надо было набирать 3 очка. Итальянцы в состоянии кризиса и совсем не показывали качественной игры в обороне. Но матч 3-го тура перевернул все с ног на голову.

Владение не принесло пользы

Отдать мяч каталонцам, но сделать их владение стерильным – как раз заслуга вклада «Интера» в оборону. Сине-гранатовые искали подходы к воротам, меняли позиции игроков на поле, продвигались через фланг Усмана Дембеле – и ничего из этого в первом тайме не приносило необходимой остроты.

Чтобы помешать «Барселоне» в созидании, надо было закрыть их опорников. Индзаги задействовал зональный прессинг, Бускетс и Педри постоянно находились в окружении пяти футболистов соперника (о Педри позже – его вклад в атаку все равно огромен). Серхио был выключен из эпизодов и почти не распоряжался мячом – 68 касаний за матч.

Второй шаг – не позволить получить мяч Роберту Левандовскому. «Интер» и с этой задачей справился – за 90 минут польский нападающий коснулся его лишь 30 раз.

Логичное следствие из игры вторым номером – миланцы сконцентрировались на контратаках и забили в концовке первого тайма.

Главный тренер итальянского гранда Симоне Индзаги остался доволен действиями своих подопечных:

Команда великолепно провела матч против очень сильного соперника с высоким уровнем мастерства. Мы вместе сдерживали натиск, мы хорошо вели на поле комбинационную игру. Нам удалось великолепно ее провести. Рад и за своих игроков, и за клуб, и за болельщиков.

Острота в атаке за счет одного приема

Вот что удивительно – хотя «Барселона» владела мячом 71.6 % времени, сразу несколько опасных эпизодов команда смогла создать в быстрых выпадах. Так на 36-й минуте Дембеле вскрыл правый фланг, пошел в обыгрыш и ударил по воротам. Все началось с прохода Педри и паса на Усмана.

Забеги французского вингера – единственный ход, который предложили каталонцы для доставки мяча в чужую штрафную. Он создавал ширину в финальной трети – в первом тайме это позволило Серхи Роберто спуститься к тройке центральных защитников и страховать при потере мяча.

На этом отрезке Усману помогал Гави, но позднее французский вингер начал самостоятельно устраивать забеги и подавать в штрафную. Как итог, Дембеле почти в 2 раза чаще получал мяч, чем Рафинья и Алонсо на противоположном фланге (101 касание – почти как у Педри, Гарсии и Роберто).

Активность Дембеле позволяла «Барсе» надеяться на очки – кроме его проходов у команды не получалось почти ничего в финальной трети.

Хави после матча отметил: «Мы были недостаточно настойчивыми. Это озадачивает. Теперь наше положение усложнилось. В Лиге чемпионов у нас остается три финала — именно так мы относимся к этим матчам. Мы пытались играть широко, флангами, и дать возможность скоростным игрокам проходить вглубь. Мы созидали лучше, чем „Интер“, испробовали все, что умели. Однако так ничего и не вышло. Мы были не настолько динамичны, как мне того хотелось».

Рафинья и Педри – утешение вечера

Несмотря на вялые 0:1, у «Барсы» было несколько игроков, к которым сложно предъявлять претензии. О Дембеле уже рассказали – вот еще несколько.

Левый вингер Рафинья больше ориентировался на продвижение мяча. Опорников «Интер» закрыл, так что опускания бразильца были кстати – у центрбеков появлялся дополнительный вариант для паса. Он часто оказывался на одной линии с Педри и Бускетсом, мог отвлечь на себя футболистов соперника, затем возвращался в финальную треть.

Очевидно, что лучшим игроком вечера в составе каталонцев наряду с Усманом был Педри. Испанский опорник быстро среагировал на попытку закрыть его и начал смещаться в левый полуфланг. Пока Маркос Алонсо уходил ближе к чужой штрафной, Педри периодически оказывался на левом краю и точно отдавал вперед. На секунду он даже стал спасителем блауграны, когда сравнял счет во втором тайме, но гол был отменен – Ансу Фати сыграл рукой (что делать было совсем не обязательно).

Отчасти в этот список можно включить и Гарсию. Центрбек вместе с Кристенсеном в атаке уходили за центральную линию и первое время быстро выдвигались в отбор при потере, а Эрик еще и вырезал диагонали на свободное пространство. Общее впечатление портит игра рукой – на 24-й минуте могли назначить пенальти, но арбитр зафиксировал офсайд у Мартинеса.

Мог спасти только пенальти или не засчитанный гол

Два ключевых момента, которые могли подарить «Барселоне» ничью – не зачитанный гол Педри и не назначенный пенальти в добавленное ко второму тайму время.

И если решение судьи в первом эпизоде понятно – Фати действительно поднял руку, – то второе не поддается объяснению. Дензел Думфрис, как и Ансу, поднял руку, коснулся мяча, это изменило траекторию полета. Однако после видеоповтора 11-метровый не был назначен.

Подопечные Хави увезли из Милана 0 очков, теперь опустились на 3-е место в группе С, а «Интер» сенсационно оказался на второй строчке. 3 предстоящих матча наставник сине-гранатовых называет финалами, второй год подряд начинать весну в Лиге Европы для такого большого клуба будет провалом.