Увольнение станет подарком. Слуцкий проиграл трижды подряд, но хочет в РПЛ

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вчера, 11:19

Тренер приличный, но «Рубин» валится.

Вылетели из Кубка от аутсайдера

Успехи в кубке могли обеспечить «Рубину» практику с приличными соперниками. Важно было закрепиться в статусе фаворита Пути регионов, а казанцы проиграли в первом же матче. Соперник — «Волга» из Ульяновска, идет на последнем месте в Первой лиге. Новичок второго по счету дивизиона, команда, которая проиграла 8 матчей из 12, выиграла лишь раз. Слуцкий не может ссылаться на то, что не знает соперника, «Волга» принимала «Рубин» в чемпионате.

Тогда на гол Мусаева ответили, но Сапета быстро получил красную карточку. Фаворит привычно для этого года мучился, но на 92-й минуте Джоэль Фамейе принес победу. А в кубке Сапета отомстил «Рубину». Хавбек, известный по выступлениям за «Динамо» и «Урал», забил победный мяч, который выбросил Слуцкого из турнира, в котором у Леонида Викторовича две победы с ЦСКА . Теперь «Рубина» не будет в пятом и шестом раундах пути регионов, он не сыграет с клубами РПЛ , что важно для становления команды.

Можно рассказывать о приоритетах, но лучше признать, что поражение от аутсайдера твоей лиги это всегда плохой результат. В первую очередь, для тренера. Значит, не обеспечил подготовку ближайшего резерва, не продумал ротацию. Вратарь «Волги» не спасал сто раз за игру, просто фаворит в целом в ужасном состоянии. У «Рубина» три поражения подряд. В чемпионате в Казани их разнес «Арсенал» — 1:4, а до этого в Ярославле проиграли «Шиннику» 3:2.

В Первой Лиге суровые правила

Переименование не меняет правила «лучшей лиги мира». В бывшей ФНЛ может быть не больше четырех легионеров. Но попробуй замани в Первую лигу сильных иностранцев. В «Балтике» есть два серба, черногорец и босниец. В «Арсенале» остались иностранцы. А «Рубин» пережил отток сильных футболистов, не только легионеров. Если отталкиваться от прошлого сезона, то ушли Кварацхелия, Шатов, Абильдгор, Ин Бом, Дрейер, Хакшабанович, Бегич, Уремович, Кучаев, Тальби.

Прошлым летом приехали ганец Фамейе и иранец Аднан, но состав «Рубина» скромнее. Впрочем, не для Первой лиги. В воротах Дюпин и Беленов. В обороне Грицаенко, Мартынович и Самошников. В полузащите — Солтмурад Бакаев, Олег Иванов, Мусаев, Дзагоев. В атаке — Лисакович. С таким составом можно бороться за выживание в РПЛ , а не могут выполнить нехитрую задачу возвращения. Поражение от «Арсенала» ударило по команде, хотя о проблемах «Рубина» писали раньше.

Ситуация не улучшилась – казанцы не выиграли в 7 из 12 матчей. Слуцкий никогда не признается, он был бы рад увольнению весной. Нельзя заикаться о хорошей химии между командой и тренером, когда речь о чемпионе России, который идет на шестом месте в Первой лиге. А до этого глупо вылетел из РПЛ , поскольку Лисакович не забил пенальти на последней секунде игры. Промашка белоруса не спасла в итоге даже «Уфу», но теперь в Первой лиге концентрация приличных клубов.

«Уфа» плетется на тринадцатой строчке. Газизов переживает о том, как спасти клуб – не исключено, что уфимцы утонут в кредитах без помощи государства. «Алания» примеривается к РПЛ , «Балтика» туда давно хочет. «Арсенал» не бросили, так что «Рубину» будет непросто вернуться, ведь интерес у футболистов к клубу остыл, тот же Дзюба отказался остаться, выбрал Турцию. А два года сидеть в Первой лиге Слуцкий точно не желает.

Тренеру точно нужна перезагрузка

Карпин после «Мальорки» поехал работать с «Торпедо» из Армавира. Затем возглавил «Ростов», в котором дорос до сборной России, до второго места в РПЛ , до смелой игры на выезде против «Зенита». Все понимают, что ростовчане слабее по составу, но пытались набрать очки, не выставляя «автобус», как делали казанцы ради побед над «Зенитом». Слуцкий не смог бросить «Рубин», который сам завел во Первую лигу, но болельщики клуба из Казани правы, когда кричат с трибун: «Увольняйте Лёньку».

Нет у бывших чемпионов России игры в этом году. Перемены в составе не отменяют облегчения задачи. В РПЛ не удержались, там были сильные соперники, жаловались на массовый отток футболистов. Но к сезону в Первой лиге Слуцкий готовился, его состав не слабее, чем у «Алании», «Балтики», которую возглавляет Сергей Игнашевич, или «Арсенала» Кононова. Бывший тренер ЦСКА проиграл бывшему наставнику «Спартака», а к концу месяца у него матч против своего ученика — Игнашевича. Если к тому времени Слуцкого не уволят. Не исключено, что руководство «Рубина» ошиблось. Когда наставник такого высокого уровня переживает унижение, подобное вылету из РПЛ , то что-то в нем ломается морально. Интерес работать, как раньше, пропадает. Первую лигу с РПЛ странно сравнивать. Понятно, что конкуренты слабые, на дистанции «Арсенал» и «Рубин» вполне могут выйти в РПЛ напрямую. «Алания» и «Балтика» легко могут не выдержать нагрузок. Но тут дело в тренере, не только в команде.

Соперников вообще не пугает «Рубин»

Бердыев создал команду, против которой было неприятно играть хоть «Барселоне», хоть лидеру РПЛ . Теперь «Рубин» много пропускает, его никто в Первой лиге не боится. Дело также в футболе, который демонстрирует команда. Слуцкий может выйти в РПЛ , но закрепиться будет сложно. Деньги вроде бы пока есть, заявку собирали из ветеранов – Дзагоева, Дюпина, Иванова, Кабутова и Чуперки. А вот классных воспитанников для формирования внутреннего резерва не видно.

Снова придется покупать легионеров? Не стоит забывать, что «Рубин» — невероятно дорогая игрушка для казанских владельцев и бюджета. Даже после того, как по правилам Первой лиги бюджет клуба урезали с 2.8 миллиардов рублей до двух, речь о самой богатой команде дивизиона. Слуцкий получил в распоряжение два миллиарда рублей, минимум вдвое богаче второго клуба Первой лиги, но разве оторвался от конкурентов хотя бы на шесть-семь пунктов?

До «Алании» шесть пунктов, и хотя это не критичный отрыв, можно воевать в ближайших матчах, поражения от «Шинника» и «Арсенала», а затем вылет из Кубка от аутсайдера второй лиги – удар именно по Слуцкому. Также непонятно, как результаты скажутся на желании спонсоров продолжать банкет. Сайманов говорил о почти двукратном сокращении зарплатной ведомости, что не сочетается с информацией о сокращении всего бюджета лишь на тридцать процентов.

Умнее было пригласить перспективного молодого тренера, а опытного Леонида Викторовича отправить искать свой «Ростов»? Не исключено, ведь Слуцкий в Казани скатился. Но это не значит, что не поднимется в будущем. «Рубин» — специфичный клуб, с деньгами, но без полных трибун, с чемпионской историей, но нестабильный. В том числе, по вине Леонида Викторовича. При этом как тренер он явно сильнее Йокановича и Циннбауэра, клуб в РПЛ при желании найдет.

Даже «Крылья Советов», если Осинькину дадут шанс в «Локомотиве» – неплохой вариант, возвращение в молодость. Слуцкому всего пятьдесят один год, для тренера это не критический возраст, хотя форма наставника в 2022 году вызывает массу вопросов. Леонид Викторович лишился поддержки Бабаева и Гинера, поплыл. Оказались пророческими слова Гинера – отъезд в Англию не открыл дорогу к повышению уровня задач и клубов, которые Слуцкий тренировал.