«Худший состав „Ливерпуля“, который я когда-либо видел». Игры разума сэра Алекса

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вчера, 16:56

Фергюсон — самый крутой дед Великобритании.

Сэр Алекс был гостем на «Энфилд Роуд» на матче «Ливерпуля» и «Рейнджерc». Команда, которую шотландец поддерживал, проиграла, невзирая на усилия голкипера, но дедушка не только попил кофе на ночь, но и вспомнил молодость. Когда-то играл за клуб из Глазго. Невероятным игроком результативного форварда Фергюсона не назвать, но речь о великом тренере. Поскольку сезон, как обычно, о наставниках – Клоппу, Симеоне, Тухелю и Аллегри заслуженные финалы Лиги чемпионов индульгенцию от неприятностей не выписали, то интересно изучить опыт сэра Алекса. Как справлялся и какие методы использовал?

Унизил «Ливерпуль» во имя победы

У футболистов, которых тренировал сэр Алекс, полно классных историй. Многие из них, даже когда кажутся комичными или скандальными, строятся на психологии отношений. Не со всеми импульсивный Фергюсон в карьере был справедлив, но часто подопечные отзываются о нем с уважением. Чего не скажешь о соперниках. Рио Фердинанд вспомнил один из случаев:

Когда Фергюсон готовил нас к играм против помолодевшего «Арсенала», то всегда говорил: «Смотрите им в лицо. Им это не нравится, они не могут с этим смириться. Они же младенцы. Подойдите вплотную к ним, и вы выиграете этот матч. Рио, ты одолеешь их, ты одолеешь их...» А самая культовая речь сэра Алекса Фергюсона, которую он когда-либо произносил в «Манчестер Юнайтед», была перед одним матчем с «Ливерпулем» на «Энфилде». Он просто сказал: «На самом деле мне даже не нужно с вами разговаривать. Это худший состав „Ливерпуля“, который я когда-либо видел». Вот и всё. И да, мы выиграли в тот день.

Фердинанд привык к длинным мотивационным речам шотландца. А здесь услышали версию анекдота в стиле Шенкли: «В нашем городе две великие команды – основа и дубль „Ливерпуля“». Заявив, что у «красных» ужасный состав, Фергюсон не привел к недооценке соперника, но снизил напряжение. Между строк зашифровал неизбежность хорошей игры: «Если вы такому плохому „Ливерпулю“ проиграете, то бровь рассекут не только Бекхэму». Игроки намек поняли. МЮ с Фергюсоном никогда не финишировал ниже 3-го места в АПЛ , старика даже подумывали вернуть в клуб.

Оригинально встретил промах Нани

Друг юности Роналду рассказал еще одну характерную историю о педагогических методах Фергюсона. Время от времени сэр Алекс делал вид, будто не мультимиллионер, который может хоть на вертолете прилетать на матчи. Шотландец напрашивался к футболистам в автомобили, чтобы подвезли его после матча домой. Уловка стара, как мир – хотел пообщаться, присмотреться к водителю.

После очередной такой просьбы согласился Нани. Причем сделал это до матча, в чем была его большая ошибка. На тот момент на счету Луиша был один удар с пенальти в составе МЮ – забил в Кубке Англии. Играли против «Фулхэма» в гостях. «Дачники» ответили на гол Скоулза, и хотя в концовке МЮ повезло с автоголом, соперник отыгрался на девяностой минуте матча.

Вернее, Нани отдал «Фулхэму» ничью 2:2, когда на 87-й не сумел реализовать пенальти. На дворе был август, второй тур, поэтому МЮ та ничья не испортила сезон. В итоге опередили «Челси», но Фергюсон этого знать еще не мог. Всю дорогу, пока Нани вез тренера домой, шотландец молчал. Португалец на всю жизнь запомнил ту странную поездку на добрых полчаса. Молчание подействовало сильнее, чем любые слова или крики Фергюсона.

Давил на тренеров соперников

Фергюсон использовал понятные психиатрам манипуляции. Предлагал Венгеру заткнуться, чтобы Арсен больше говорил и отвлекался на перепалки. Фергюсон мотивировал свой «приказ» тем, что француз приехал из Японии и поэтому якобы полный ноль в английском футболе. Сэр Алекс, когда еще не получил рыцарское звание, сломал на расстоянии «Ньюкасл» Кигана в 1996 году по ходу чемпионской гонки.

В каждом интервью после побед рассказывал, что соперники только против МЮ играют в полную силу, а «Ньюкасл» — никто, поэтому с ними не стараются справиться. Это очень злило тренера «сорок». Но также зацепило оппонентов. «Арсенал», «Блэкберн» и «Ливерпуль» обыграли дома «сорок», которые мечтали стать чемпионами Англии впервые с 1927 года. «Манчестер Юнайтед» не отдал титул второму чемпиону-сенсации.

Психиатры уже тогда анализировали игры разума шотландца. Указывали на их рискованность – «Ньюкасл» мог разозлиться и начать побеждать, но расчет Фергюсона сработал. Свен-Йоран Эрикссон рассказывал, что шотландец позвонил тренеру сборной Англии в семь утра и орал в трубку, что убьет шведа, если тот вызовет Руни на ЧМ -2006. Эрикссон сам известный манипулятор, поэтому послал Фергюсона и бросил трубку.

Выдумал знаменитый Ферги-тайм

Классическая манипуляция. У МЮ было полно матчей, проигранных в конце. А запомнили все Барселону. Румменигге и Хенесс решили спуститься на лифте из ложи для почетных гостей на финале Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед», чтобы первыми поздравить свой клуб с победой. Пока ехали в лифте, Шерингем и Сульшер забили, а МЮ взял кубок чемпионов.

Фергюсон использовал классику дрессуры – придумал ритуал. В конце матча смотрел на часы и постукивал по циферблату, провоцируя арбитров добавить больше или меньше времени (зависело от счета). Алекс особенно классно манипулировал, когда не было табличек, на которых судья сообщал, сколько времени добавлено. Также взгляд на часы видели футболисты.

Свои понимали, что настало их время, чужие автоматически наращивали тревожность, ведь «Манчестер Юнайтед» был готов физически. Йорк, Коул, Сульшер и Шерингем, не будучи форвардами класса Кантона, тянулись за стандартами Эрика, играли до конца. Вот что Фергюсон говорит о своей манере:

Я использовал часы именно ради давления. При этом никогда на них реально не смотрел. Я не знал, какая к тому моменту шла минута, но судьи и соперники ловили этот сигнал. Это была уловка для них.

В чем подвох? С Фергюсоном МЮ забил в АПЛ много мячей после девяностой минуты. Но если считать именно победные удары, то получите жалкие 16 за двадцать лет, менее одного за сезон. Тренер создал миф, МЮ забил столько же победных мячей в Ферги-тайм, как «Эвертон», и в полтора раза меньше, чем «Ливерпуль».

Фергюсоном управляла лишь жена

Сэр Алекс шагал в ногу со своим временем, но многие его методы сейчас недопустимы. Например, Гвардиола не может устроить игроку «фен». Шотландец подходил вплотную к футболисту и орал так, что у бедняги волосы дыбом становились. Новая педагогика в футболе строится на хитрых поведенческих фокусах из психиатрии. Даже на анализах гормонов и на психиатрических тестах.

Хотя бы для того, чтобы футболисты с болезнями, как депрессия у Буффона, вылечились. Сэр Алекс работал не в стиле гуманиста Сухомлинского, а в манере громкой и жесткой шотландской мамы, рожденной в начале прошлого века. Но его многочисленные уловки работали. И подопечные, и соперники, и арбитры знали, что сэр Алекс – чемпион. Не всех победителей уважают, а шотландца ценят.

Непросто найти более искусного манипулятора, который не скатился в человеконенавистничество и злобу. Фергюсона первые годы в МЮ нещадно критиковали, ведь игра и результаты были, мягко говоря, невзрачными. Но подписания Шмейхеля за 500 тысяч фунтов и Кантона за 1.2 миллиона изменили историю мирового футбола. В жизни Фергюсона даже были люди, которые манипулировали им самим.