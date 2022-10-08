«Факел» — гроза фаворитов. Остановили «Зенит» и благодарят фанатов

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вчера, 18:55

Чемпион потерял очки, на этот раз в РПЛ .

«Факел» не боится разницы в классе

«Динамо», «Краснодар», «Локомотив» и «Зенит» рассчитывали увезти из Воронежа три очка. Как это сделал «Спартак». Вместо этого получили под дых, хотя сегодня в «Факел» почти никто не верил. По владению мячом и ударам невероятный перевес «Зенита» — 21 на 79 % и 5:23. А если посмотреть чуть дальше, то увидите 4:5 по точным выстрелам. Классический пример лицемерия при оценке в футболе. Если вратарь допустит две роковые ошибки, то даже при счете 2:2 его назовут главным разочарованием.

Но если форвард реализует один удар из шести, а при этом промажет из выгодных позиций целых два раза, то его даже могут похвалить. Малком, Кассьерра и Клаудиньо – соавторы сенсации, ведь «Факел» прервал серию «Зенита» из семи побед в РПЛ . Правильно, что отметили Божина, но речь о командном и тренерском успехе. Футбольный Лепс – спасибо, что не поет, Пятибратов, подхватил команду Василенко и не испортил ее немедленно, что бывает со многими, если подходящего тренера увольняют, как в «Химках».

«Факел» остался классическим клубом ФНЛ – у них нет ни состава, ни стратегии, чтобы долго выживать в РПЛ , но от этого уважаем их еще сильнее. Воронеж должен был идти на последнем месте, а вместо этого обошел сегодня «Локомотив», набрав один пункт против «Зенита», что не сумели сделать ЦСКА и «Спартак». Можем поругать Семака, ведь он не угадал со стартовым составом, затянул с заменами, а когда Ерохин, Мантуан и Бакаев появились на поле, то оправдали оценки до игры – не тянут на основу.

Команда всегда питается поддержкой

В футболе больших достижений – на уровне Лиги чемпионов, статус выездного поединка изменился, поэтому отменили правило преимущества гола в чужих стенах. Но вот наличие давления многотысячной толпы глупо отрицать. У самого «Реала» — команды непрошибаемой и опытной, были проблемы из-за отсутствия людей на трибунах во время пандемии. «Ростов» точно пострадал, что не может из-за Fan ID собрать нужную команде Карпина поддержку в родных стенах.

Воронежцы тоже планировали ввести регистрацию, но в июле сообщили, что лишь 50 человек оформили пропуска, а организованные фанаты решили бойкотировать матчи в РПЛ . После этого внедрение перенесли на вторую часть сезона. Результат – 15 967 зрителей в матче против «Зенита». Со «Спартаком» было 20 000 человек. Конечно, если разница в классе такая огромная, то не всегда двенадцатый игрок поможет. Но «Факел» чувствует поддержку, поэтому выдерживает давление, перестраивается и огрызается.

В таблице домашних игр «Факел» на достойном десятом месте, набрали 7 пунктов, тогда как на выезде лишь три очка. Причем в гостях ни одной победы – только поражения и ничьи в разных количествах. Для сравнения, куда более сильные «Крылья Советов» из-за внедрения Fan ID на матче против «Краснодара» собрали всего 3 685 зрителей. Осинькин дома заработал три очка, тогда как «Факел», сменив тренера, взял намного больше, новичок успешнее более опытного середняка.

Воронежцы дома не отдали три очка «Динамо» — ничья 3:3, не проиграли «Уралу» — мировая без голов. Был разгром от «Спартака», но и там выиграли первый тайм. Затем приехал в гости «Локомотив» и получил два безответных мяча, ключевой результат для клуба из Воронежа, первая за долгие годы победа в высшем дивизионе. Новых викторий пока не было, но подряд три мировые, из которых две – домашние.

Футболисты наслаждаются моментом

У «Факела» лишь четыре поражения в 12 турах. Столько же у «Сочи», «Ахмата» и «Крыльев Советов», то есть команд, которые и в прошлом сезоне, и сейчас выше в таблице, богаче и мощнее. Нет у «Факела» нападающего, который превращал бы старания и терпение в победы, но ничьи тоже работают. Если «Торпедо» и «Химки» проиграют клубу из Воронежа борьбу за спасение, то это будет солидным результатом. Хотя и оставит их аутсайдерами, тут чудеса не ждите.

Но можно персонально похвалить Гонгадзе. Георгий прекрасно играет головой, забил «Динамо», ЦСКА и «Зениту». Жаль, против других соперников может порадовать только передачей под удар. Альшин слева, настырный Акбашев, опытный Аппаев. В обороне выделяется Божин – Сергей руководит защитой, может зимой сменить клуб. Но у «Факела» должен остаться настрой. Атака в целом неплохая, по голам они на момент написания выше, чем «Локомотив», выше, чем «Урал». Но речь о прекрасной реализации, хотя также отметим, что по ударам за игры клуб из Воронежа почти равен «Динамо».

Москвичи сейчас не в очень хорошем состоянии – привет Йокановичу, а вот «Факел» хвалим. Пусть выбрали работу вообще без мяча, по среднему владению у них 39.8 %, уникальный показатель, зато нельзя сказать, что «Факел» играет строго от обороны. Хотя защищаются качественно. Невзирая на то, что соперники рекордное время с мячом, по качеству моментов «Факел» выше, чем «Локомотив» и «Пари НН». Можно даже сказать, что им не повезло – могли пропустить намного меньше, где-то 18 голов против 23 в реальности. Очевидно, что эта команда еще может вылететь, даже занять последнее место.

Невероятно важно усилить состав зимой

Представим, что будет весной, если трибуны опустеют после внедрения Fan ID. Или если уйдут Божин и Гонгадзе. В идеале нужно добавить еще парочку приличных легионеров, а пока восхищаемся характером, попыткой прыгнуть выше головы – удачной, и настроем на матчи против фаворитов. Если в Кубке они проиграли всем, в том числе, «Зениту» и «Спартаку», то в чемпионате другая картина. Семак понимает, что ничья против «Факела» после двух кубковых поражений – плохой знак.

Пока чемпионы вынуждены находить настрой, чтобы включать скорости, у клуба из Воронежа в этом плане все замечательно. Команда, которая могла рассчитывать на 11 голов, исходя из качества моментов, забила на пять больше. Даже по ожидаемым очкам «Факел» не в зоне прямого вылета, наравне с «Ахматом». Это не пример «Золушки» — на эту роль лучше подходит «Оренбург» с классными легионерами, но приз зрительских симпатий можно разделить между несколькими соперниками. Если бы вдруг нашелся стабильный преследователь, то такие команды, как «Факел», вернули бы в РПЛ чемпионскую интригу.

А пока думают о своем выживании. Стандарты, смелые индивидуальные действие, много брака, но достаточно уважения к соперникам – их рецепт успеха. «Краснодар», «Динамо», «Крылья Советов», «Локомотив», «Сочи» и «Зенит» пострадали после встречи с клубом из Воронежа. Впечатляющий список, ведь при сравнении в каждом случае знали фаворита, а он не победил. Даже Гаджиева впечатлили, а еще он поднял вопрос о мотивации команды Семака. Впрочем, ожидания «Зенита» — их проблемы. «Факел» делает то, что может и умеет. И делает на совесть.