«Тоттенхэм» – «Айнтрахт» Ф : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Тоттенхэм» – «Айнтрахт» Ф, который состоится 12 октября 2022 года

«Тоттенхэм»

«Шпоры» не очень уверенно выступают в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов, однако после трех туров имеют четыре очка в активе, отставая от лидера всего на два пункта. Группа относительно ровная, поэтому каждый из коллективов все еще оставляет шансы на выход в плей-офф. Домашний поединок с «Айнтрахтом» Ф может стать хорошим шансом набрать три балла и улучшить свое турнирное положение.

8 октября «Тоттенхэм» выиграл сложный матч у «Брайтона» в АПЛ (1:0), а четвертого числа разошелся миром с «Айнтрахтом» Ф в Лиге Чемпионов (0:0).

«Айнтрахт» Ф

Немецкий клуб начал групповой этап с поражения, но за тем набрал четыре балла, как и его соперник из Лондона. «Айнтрахт» Ф проиграл в последнем туре последней команде Бундеслиги, что вызывает определенную настороженность у болельщиков перед таким важным матчем в Лиге Чемпионов. Клубу очень важно, как минимум не проиграть и перенести борьбу за плей-офф на заключительные туры.

8 октября «Айнтрахт» Ф крупно проиграл на выезде «Бохуму» (0:3), а четвертого ноября разошелся миром с «Тоттенхэмом» в Лиге Чемпионов (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 1.6

Ничья – 4

Победит «Айнтрахт» Ф – 5.7

Статистика

«Тоттенхэм» выиграл только два матча из последних пяти во всех турнирах

«Айнтрахт» Ф проиграл только два выездных поединка из десяти последних

«Тоттенхэм» забивал в девяти из десяти последних домашних встречах

Семь из восьми последних матчей немецкого клуба завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Тоттенхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Коллектив из Лондона на своем поле играет достаточно убедительно и мы предполагаем, что «шпоры» наберут три очка в этой игре.