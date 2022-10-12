«Тоттенхэм» – «Айнтрахт» Ф : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Тоттенхэм» – «Айнтрахт» Ф, который состоится 12 октября 2022 года
«Тоттенхэм»
«Шпоры» не очень уверенно выступают в нынешнем розыгрыше Лиги Чемпионов, однако после трех туров имеют четыре очка в активе, отставая от лидера всего на два пункта. Группа относительно ровная, поэтому каждый из коллективов все еще оставляет шансы на выход в плей-офф. Домашний поединок с «Айнтрахтом» Ф может стать хорошим шансом набрать три балла и улучшить свое турнирное положение.
8 октября «Тоттенхэм» выиграл сложный матч у «Брайтона» в АПЛ (1:0), а четвертого числа разошелся миром с «Айнтрахтом» Ф в Лиге Чемпионов (0:0).
«Айнтрахт» Ф
Немецкий клуб начал групповой этап с поражения, но за тем набрал четыре балла, как и его соперник из Лондона. «Айнтрахт» Ф проиграл в последнем туре последней команде Бундеслиги, что вызывает определенную настороженность у болельщиков перед таким важным матчем в Лиге Чемпионов. Клубу очень важно, как минимум не проиграть и перенести борьбу за плей-офф на заключительные туры.
8 октября «Айнтрахт» Ф крупно проиграл на выезде «Бохуму» (0:3), а четвертого ноября разошелся миром с «Тоттенхэмом» в Лиге Чемпионов (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тоттенхэм» – 1.6
- Ничья – 4
- Победит «Айнтрахт» Ф – 5.7
Статистика
- «Тоттенхэм» выиграл только два матча из последних пяти во всех турнирах
- «Айнтрахт» Ф проиграл только два выездных поединка из десяти последних
- «Тоттенхэм» забивал в девяти из десяти последних домашних встречах
- Семь из восьми последних матчей немецкого клуба завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Сделать ставку на победу «Тоттенхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.6. Коллектив из Лондона на своем поле играет достаточно убедительно и мы предполагаем, что «шпоры» наберут три очка в этой игре.