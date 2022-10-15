«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:29

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Челси», который состоится 16 октября 2022 года

«Астон Вилла»

«Вилланы» занимают в Премьер-лиге шестнадцатое место на данный момент. При семи забитых голах за девять игр нового сезона «львы» одиннадцать раз поразили ворота своих соперников. Рассмотрим несколько крайних матчей команды за последнее время. Дома в игре шестого тура «бордово-голубая армия» сыграла вничью с футбольным клубом «Манчестер Сити». С минимальным счётом «вилланы» одержали победу над «святыми» из Саутгемптона. Нулевой ничьёй завершилась гостевая встреча с «Лидсом».

В 10-ом туре чемпионата Англии «Астон Вилла» разошлась миром с командой «Ноттингем Форест» (1:1).

«Челси»

«Синие» находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии. Пропустив первым уже на седьмой минуте матча, «Челси» взял верх над «Кристал Пэласом» в игре 9-го тура. В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «синие» на своём поле всухую, поразив трижды ворота соперника, обыграли «Милан». В прошлом туре лондонская команда одержала уверенную победу над «волками» из Вулверхэмптона.

В ответном матче в Милане «синие» снова взяли три очка, выиграв «красно-чёрных» со счётом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Астон Вилла» – 4.50

Ничья – 3.65

Победит «Челси» – 1.83

Победит «Челси» с форой -1.5 – 3.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.06

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.79

Статистика

В трёх футбольных поединках из десяти последних «львы» одолели своих соперников

Выигрышная серия «Челси» составляет четыре матча подряд

Четыре последних очных встречи завершились исходом «тотал больше 2.5 голов за игру».

Прогноз

«Астон Вилла» сумела сыграть вничью на своём поле с действующим чемпионом Премьер-лиги. Спешить с прогнозами в предстоящем поединке не стоит. «Вилланы» на своём поле могут дать отпор лондонской команде. Футбольная команда из Бирмингема уже обыгрывала дома «синих» в позапрошлом сезоне. Статистика подсказывает нам, что встречи команд обычно дарят болельщикам не меньше трёх мячей на двоих за игру. Компания Pinnacle на исход «тотал больше 2.5 голов за матч» предлагает коэффициент 2.06.