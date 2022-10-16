ЦСКА – «Спартак» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА – «Спартак», который состоится 16 октября 2022 года
ЦСКА
«Армейцы» потеряли очки в двух из трех последних матчах РПЛ и это сказалось на месте в турнирной таблице. ЦСКА опустился на четвертое место, где с 24 баллами отстает от прямых конкурентов на одно очко и шесть пунктов проигрывает «Зениту». Предстоящий матч со «Спартаком» является настоящей классикой российского футбола, поэтому всех болельщиков ждет незабываемый поединок с непредсказуемым завершением.
08 октября ЦСКА не смог переиграть московской «Динамо» (1:1), а первого числа на выезде одолел «Химки» (2:1).
«Спартак»
«Красно-белые» разобрались со своими проблемами и вновь вернулись в группу лидеров, где попытаются не только закрепиться на втором месте, но и навязать борьбу «Зениту». На данный момент «Спартак» имеет 25 баллов в активе и уступает «Ростову» только по дополнительным характеристикам. В случае победы у коллектива будет отличный шанс на время «отцепить» ЦСКА из гонки.
09 октября «Спартак» разобрался на своем поле с «Крыльями Советов» (5:2), а второго числа выиграл на выезде у «Пари НН» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит ЦСКА – 2.35
- Ничья – 3.75
- Победит «Спартак» – 2.95
Статистика
- «Спартак» выиграл пять матчей подряд во всех турнирах
- Шесть домашних матчей ЦСКА за последнее время завершились исходом «обе забьют»
- ЦСКА выиграл три из пяти последних матчей со «Спартаком», при двух поражениях
- Четыре последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Сделать ставку на «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. Обе команды стабильно выступают, изредка допуская осечки в чемпионате. Предполагаем, что коллективы смогут минимум по одному раз отличиться в воротах соперника.