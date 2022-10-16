ЦСКА – «Спартак» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ ЦСКА – «Спартак», который состоится 16 октября 2022 года

ЦСКА

«Армейцы» потеряли очки в двух из трех последних матчах РПЛ и это сказалось на месте в турнирной таблице. ЦСКА опустился на четвертое место, где с 24 баллами отстает от прямых конкурентов на одно очко и шесть пунктов проигрывает «Зениту». Предстоящий матч со «Спартаком» является настоящей классикой российского футбола, поэтому всех болельщиков ждет незабываемый поединок с непредсказуемым завершением.

08 октября ЦСКА не смог переиграть московской «Динамо» (1:1), а первого числа на выезде одолел «Химки» (2:1).

«Спартак»

«Красно-белые» разобрались со своими проблемами и вновь вернулись в группу лидеров, где попытаются не только закрепиться на втором месте, но и навязать борьбу «Зениту». На данный момент «Спартак» имеет 25 баллов в активе и уступает «Ростову» только по дополнительным характеристикам. В случае победы у коллектива будет отличный шанс на время «отцепить» ЦСКА из гонки.

09 октября «Спартак» разобрался на своем поле с «Крыльями Советов» (5:2), а второго числа выиграл на выезде у «Пари НН» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит ЦСКА – 2.35

– 2.35 Ничья – 3.75

Победит «Спартак» – 2.95

Статистика

«Спартак» выиграл пять матчей подряд во всех турнирах

Шесть домашних матчей ЦСКА за последнее время завершились исходом «обе забьют»

за последнее время завершились исходом «обе забьют» ЦСКА выиграл три из пяти последних матчей со «Спартаком», при двух поражениях

выиграл три из пяти последних матчей со «Спартаком», при двух поражениях Четыре последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Сделать ставку на «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.62. Обе команды стабильно выступают, изредка допуская осечки в чемпионате. Предполагаем, что коллективы смогут минимум по одному раз отличиться в воротах соперника.