«Майнц» — «Кёльн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 14:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Майнц» — «Кёльн», который состоится 17 октября 2022 года

«Майнц»

«Каранавальники» после десяти туров занимают одиннадцатую строчку турнирной таблицы Бундеслиги. Рассмотрим несколько последних встреч футбольного клуба из города Майнц, чтобы оценить степень готовности команды к домашней игре с «Кёльном». «Майнц» с разницей в три мяча проиграл «Карлсруэ» в товарищеском поединке. «Красно-белые» при двух забитых голах пропустили от соперника пять мячей. В 8-ом туре «карнавальники» потерпели поражение от «Фрайбурга» в гостях. Ничейным исходом завершилась игра следующего тура с «РБ Лейпцигом».

На прошлых выходных «Майнц» со счётом 2:0 взял верх над «бременцами» на их поле.

«Кёльн»

«Козлы» из Кёльна находятся на данный момент на седьмом месте в чемпионате. В третьем туре группового этапа Лиги конференций УЕФА команда уступила дома с минимальным счётом «Партизану». Позапрошлый тур Бундеслиги завершился гостевым поражением с большим счётом от менхенгладбахской «Боруссии». В ответной встрече в Белграде «козлы» снова оказались слабее серебряного призёра чемпионата Сербии.

Проигрывая после первого тайма, «Кёльн» сумел одержать победу со счётом 3:2 над «Аугсбургом» в игре 10-го тура.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Майнц» – 2.24

Ничья – 3.50

Победит «Кёльн» – 3.05

Победит «Майнц» с форой -1.5 – 3.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.98

Статистика

В трёх матчах из десяти последних «Майнц» взял верх над своими оппонентами

За аналогичный период «Кёльн» четыре раза обыграл своих соперников

В четырёх играх из пяти последних исход был следующий: «обе забьют — да».

Прогноз

«Карнавальники» после победы над «Вердером» в игре прошлого тура сумеют на кураже в предстоящем футбольном поединке одержать победу. Компания Pinnacle на победу «Майнца» предлагает коэффициент 2.24.