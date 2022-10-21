«Байер» — «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» — «Вольфсбург», который состоится 22 октября 2022 года
«Байер»
«Львы» находятся на шестнадцатой строчке турнирной таблицы Бундеслиги. Рассмотрим несколько последних матчей леверкузенской команды, чтобы оценить её шансы на успех в предстоящей футбольной встрече с «волками». В 3-ем туре группового этапа Лиги чемпионов «Байер» уступил команде «Порту». Всухую, поразив четыре раза ворота соперника, «фармацевты» одержали победу над «горняками» в матче позапрошлого тура чемпионата Германии. В Леверкузене ответная встреча с португальским футбольным клубом также завершилась поражением «львов».
На прошлых выходных «Байер» в гостях со счётом 1:5 проиграл «Айнтрахту» в матче 10-го тура Бундеслиги.
«Вольфсбург»
«Волки» занимают в чемпионате тринадцатое место. В последнее время команда демонстрирует неплохой результат. В 8-ом туре «Вольфсбург» взял верх над «Штутгартом», забив победный гол на первой добавленной минуте в конце матча. На выезде «зелёные» разошлись миром с «Аугсбургом» в матче следующего тура. Дома «волки» сыграли вничью с менхенгладбахской «Боруссией». Встреча команд подарила болельщикам четыре мяча.
В 1/16 Кубка Германии со счётом 2:1 «Вольфсбург» одержал победу над брауншвейгским «Айнтрахтом» из Второй Бундеслиги.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Байер» – 1.72
- Ничья – 4.20
- Победит «Вольфсбург» – 4.50
- Победит «Байер» с форой -1.5 – 2.66
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.57
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.36
Статистика
- Только в двух матчах из десяти последних «фармацевты» обыграли своих соперников
- Пять игр подряд «волки» не уступают своим оппонентам
- Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились крайние четыре очные встречи команд.
Прогноз
Статистика подсказывает нам, что «волкам» из Вольфсбурга уже доводилось обыгрывать в гостях «фармацевтов». Рискнём предположить, что в предстоящем матче «зелёные» возьмут три очка. Компания Pinnacle на победу «Вольфсбурга» предлагает коэффициент 4.50.