«Байер» — «Вольфсбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Байер» — «Вольфсбург», который состоится 22 октября 2022 года

«Байер»

«Львы» находятся на шестнадцатой строчке турнирной таблицы Бундеслиги. Рассмотрим несколько последних матчей леверкузенской команды, чтобы оценить её шансы на успех в предстоящей футбольной встрече с «волками». В 3-ем туре группового этапа Лиги чемпионов «Байер» уступил команде «Порту». Всухую, поразив четыре раза ворота соперника, «фармацевты» одержали победу над «горняками» в матче позапрошлого тура чемпионата Германии. В Леверкузене ответная встреча с португальским футбольным клубом также завершилась поражением «львов».

На прошлых выходных «Байер» в гостях со счётом 1:5 проиграл «Айнтрахту» в матче 10-го тура Бундеслиги.

«Вольфсбург»

«Волки» занимают в чемпионате тринадцатое место. В последнее время команда демонстрирует неплохой результат. В 8-ом туре «Вольфсбург» взял верх над «Штутгартом», забив победный гол на первой добавленной минуте в конце матча. На выезде «зелёные» разошлись миром с «Аугсбургом» в матче следующего тура. Дома «волки» сыграли вничью с менхенгладбахской «Боруссией». Встреча команд подарила болельщикам четыре мяча.

В 1/16 Кубка Германии со счётом 2:1 «Вольфсбург» одержал победу над брауншвейгским «Айнтрахтом» из Второй Бундеслиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Байер» – 1.72

Ничья – 4.20

Победит «Вольфсбург» – 4.50

Победит «Байер» с форой -1.5 – 2.66

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.57

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.36

Статистика

Только в двух матчах из десяти последних «фармацевты» обыграли своих соперников

Пять игр подряд «волки» не уступают своим оппонентам

Исходом «тотал меньше 2.5 голов за матч» завершились крайние четыре очные встречи команд.

Прогноз

Статистика подсказывает нам, что «волкам» из Вольфсбурга уже доводилось обыгрывать в гостях «фармацевтов». Рискнём предположить, что в предстоящем матче «зелёные» возьмут три очка. Компания Pinnacle на победу «Вольфсбурга» предлагает коэффициент 4.50.