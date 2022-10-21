«Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:43

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд — «Штутгарт», который состоится 22 октября 2022 года

«Боруссия» Дортмунд

Восьмую строчку турнирной таблицы Бундеслиги занимают «чёрно-жёлтые» после десяти туров. Вспомним несколько последних матчей с участием дортмундской команды. На своём поле «Боруссия» принимала мюнхенскую «Баварию» в матче девятого тура чемпионата Германии. Проигрывая в два гола по ходу игры, «чёрно-жёлтые» свели результат футбольного поединка к ничейному. В четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов «Боруссия» раскатала ничью с «Севильей». В позапрошлом туре Бундеслиги дортмундский клуб уступил берлинскому «Униону».

Победой «чёрно-жёлтых» завершилась игра 1/16 Кубка Германии над «Ганновером».

«Штутгарт»

«Швабы» на данный момент находятся на четырнадцатом месте в чемпионате. На выезде команда из Штутгарта в 8-ом туре Бундеслиги проиграла «Вольфсбургу» с разницей в один мяч. С минимальным счётом дома «Штутгарт» уступил берлинскому «Униону». В прошлом туре чемпионата Германии с разгромным счётом, поразив четыре раза ворота соперника, «швабы» на своём поле взяли верх над командой «Бохум». Гости ответили только одним голом.

Со счётом 6:0 «Штутгарт» в 1/16 Кубка Германии одержал уверенную победу над клубом «Арминия».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Дортмунд – 1.56

Ничья – 4.50

Победит «Штутгарт» – 5.60

Победит «Боруссия» Дортмунд с форой -1.5 – 2.36

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.57

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.36

Статистика

В четырёх матчах из десяти последних дортмундская команда уступила своим оппонентам

За аналогичный период в трёх футбольных поединках «швабы» проиграли

Четыре очные встречи из пяти крайних завершились исходом «обе забьют — да».

Прогноз

Два года «Штутгарт» не выигрывает у «чёрно-жёлтых». В Дортмунде у гостей шансы на успех небольшие. Компания Pinnacle на победу «Боруссии» Дортмунд с форой -1.5 предлагает коэффициент 2.36. С разницей в пару мячей в прошлом сезоне «Боруссия» уже обыгрывала «швабов».