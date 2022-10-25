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«Зальцбург» — «Челси» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 08:39
«Зальцбург» — «Челси» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Зальцбург» — «Челси», который состоится 25 октября 2022 года

«Зальцбург»

«Зальцбург» попал в относительно ровную группу, где за два тура до конца все имеют шансы на плей-офф. Сам австрийский клуб занимает второе место с набранными шестью баллами. Команд опережает ближайших соперников на два балла и на один пункт отстает от «Челси». Даже победа в домашней встрече не гарантирует хозяевам место в плей-офф, однако набранные очки резко увеличат их шансы на общий успех.

22 октября «Зальцбург» сыграл вничью со «Штурмом» в чемпионате (0:0), а 19 числа команда разгромила «Адмиру» (6:1) в кубке Австрии.

«Челси»

С приходом Грэма Поттера у «Челси» дела пошли вверх, и команда при новом тренере еще не проигрывала. Коллектив лидирует в своей группе с семью очками и имеет неплохие шансы на выход в плей-офф с первого места, чтобы получить возможно более простого соперника в 1/8 финала. Матч обещает быть интересным, ведь оба коллектива максимально мотивированы на результат.

22 октября «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а 19 числа поделил очки с «Брентфордом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Зальцбург» – 4.7
  • Ничья – 3.75
  • Победит «Челси» – 1.75

Статистика

  • «Челси» проиграл лишь один матча из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей «Зальцбурга» завершились исходом «обе забьют»
  • Четыре из пяти выездных матчей «Челси» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Лондонский клуб находится на подъеме и победой в этом туре сможет официально выйти в плей-офф досрочно.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 15:13
Сложный будет матч для Челси
Гость
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