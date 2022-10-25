«Зальцбург» — «Челси» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 08:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Зальцбург» — «Челси», который состоится 25 октября 2022 года

«Зальцбург»

«Зальцбург» попал в относительно ровную группу, где за два тура до конца все имеют шансы на плей-офф. Сам австрийский клуб занимает второе место с набранными шестью баллами. Команд опережает ближайших соперников на два балла и на один пункт отстает от «Челси». Даже победа в домашней встрече не гарантирует хозяевам место в плей-офф, однако набранные очки резко увеличат их шансы на общий успех.

22 октября «Зальцбург» сыграл вничью со «Штурмом» в чемпионате (0:0), а 19 числа команда разгромила «Адмиру» (6:1) в кубке Австрии.

«Челси»

С приходом Грэма Поттера у «Челси» дела пошли вверх, и команда при новом тренере еще не проигрывала. Коллектив лидирует в своей группе с семью очками и имеет неплохие шансы на выход в плей-офф с первого места, чтобы получить возможно более простого соперника в 1/8 финала. Матч обещает быть интересным, ведь оба коллектива максимально мотивированы на результат.

22 октября «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), а 19 числа поделил очки с «Брентфордом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зальцбург» – 4.7

Ничья – 3.75

Победит «Челси» – 1.75

Статистика

«Челси» проиграл лишь один матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Зальцбурга» завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти выездных матчей «Челси» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Два последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Сделать ставку на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Лондонский клуб находится на подъеме и победой в этом туре сможет официально выйти в плей-офф досрочно.