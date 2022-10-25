«Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Лестер» — «Манчестер Сити», который состоится 29 октября 2022 года

«Лестер»

Семнадцатую строчку занимают «лисы» в Премьер-лиге после двенадцати туров. Рассмотрим несколько последних матчей «синих», чтобы оценить готовность команды к предстоящей встрече. «Борнмуту» в 10-м туре чемпионата Англии с разницей в один мяч «лисы» проиграли. Нулевой ничьёй завершилась встреча «Лестера» с командой «Кристал Пэлас». На прошлых выходных «синие» взяли верх над «Лидсом».

В прошлом туре на выезде «Лестер» одержал победу над «Вулверхэмптоном» со счётом 4:0.

«Манчестер Сити»

Вторую строчку турнирной таблицы чемпионата занимают «небесно-голубые». С разгромным счётом «Манчестер Сити» обыграл «святых» из Саутгемптона в десятом туре Премьер-лиги. Нулевую ничью раскатали «горожане» в ответной встрече с «Копенгагеном». С минимальным счётом «небесно-голубые» уступили «Ливерпулю» в гостях и это было первое поражение «горожан» с июля месяца, когда «Манчестер Сити» проиграл в финале Суперкубка Англии той же ливерпульской команде.

На прошлых выходных «небесно-голубые» со счётом 3:1 взяли верх над «Брайтоном».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 9.60

Ничья – 6.20

Победит «Манчестер Сити» – 1.27

Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 1.71

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.41

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.68

Статистика

В четырёх играх из десяти последних «Лестер» выиграл своих соперников

Только в одном матче из десяти крайних «Манчестер Сити» уступил

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти последних.

Прогноз

«Горожане» отстают от «канониров» на пару очков. В предстоящей игре с «лисами» у гостей есть все шансы сократить отставание от «Арсенала» и «небесно-голубые» не упустят такую возможность. Компания Pinnacle на победу «Манчестера Сити» с форой -1.5 предлагает коэффициент 1.71.