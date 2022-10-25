«Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Лестер» — «Манчестер Сити», который состоится 29 октября 2022 года
«Лестер»
Семнадцатую строчку занимают «лисы» в Премьер-лиге после двенадцати туров. Рассмотрим несколько последних матчей «синих», чтобы оценить готовность команды к предстоящей встрече. «Борнмуту» в 10-м туре чемпионата Англии с разницей в один мяч «лисы» проиграли. Нулевой ничьёй завершилась встреча «Лестера» с командой «Кристал Пэлас». На прошлых выходных «синие» взяли верх над «Лидсом».
В прошлом туре на выезде «Лестер» одержал победу над «Вулверхэмптоном» со счётом 4:0.
«Манчестер Сити»
Вторую строчку турнирной таблицы чемпионата занимают «небесно-голубые». С разгромным счётом «Манчестер Сити» обыграл «святых» из Саутгемптона в десятом туре Премьер-лиги. Нулевую ничью раскатали «горожане» в ответной встрече с «Копенгагеном». С минимальным счётом «небесно-голубые» уступили «Ливерпулю» в гостях и это было первое поражение «горожан» с июля месяца, когда «Манчестер Сити» проиграл в финале Суперкубка Англии той же ливерпульской команде.
На прошлых выходных «небесно-голубые» со счётом 3:1 взяли верх над «Брайтоном».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лестер» – 9.60
- Ничья – 6.20
- Победит «Манчестер Сити» – 1.27
- Победит «Манчестер Сити» с форой -1.5 – 1.71
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.41
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.68
Статистика
- В четырёх играх из десяти последних «Лестер» выиграл своих соперников
- Только в одном матче из десяти крайних «Манчестер Сити» уступил
- Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти последних.
Прогноз
«Горожане» отстают от «канониров» на пару очков. В предстоящей игре с «лисами» у гостей есть все шансы сократить отставание от «Арсенала» и «небесно-голубые» не упустят такую возможность. Компания Pinnacle на победу «Манчестера Сити» с форой -1.5 предлагает коэффициент 1.71.