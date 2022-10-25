«Брентфорд» — «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Премьер-лиги чемпионата Англии «Брентфорд» — «Вулверхэмптон», который состоится 29 октября 2022 года

«Брентфорд»

«Пчёлы» из Брентфорда занимают одиннадцатое место в чемпионате Англии. Предлагаем освежить в памяти крайние несколько футбольных поединков с участием «Брентфорда». С разгромным счётом «Брентфорд» проиграл «Ньюкаслу» в матче десятого тура Премьер-лиги. На своём поле всухую, поразив дважды ворота соперника, «пчёлы» одержали победу над «Брайтоном». В позапрошлом туре «Брентфорд» разошёлся миром с лондонским «Челси».

На прошлых выходных «пчёлы» со счётом 0:4 проиграли «вилланам» в матче тринадцатого тура.

«Вулверхэмптон»

«Волки» из Вулверхэмптона находятся на предпоследнем месте в Премьер-лиге. С большим счётом «бродяги» проиграли лондонской команде «Челси» в 10-ом туре. С минимальным счётом «Вулверхэмптон» выиграл у «лесников». С разницей в один мяч «волки» уступили «орлам» из южного Лондона. «Вулверхэмптон» открыл счёт в поединке первым, но не удержал преимущество. Второй тайм был за командой «Кристал Пэлас».

«Волки» со счётом 0:4 дома проиграли «лисам». Уже после первого тайма «Лестер» вёл в два мяча.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Брентфорд» – 2.20

Ничья – 3.45

Победит «Вулверхэмптон» – 3.25

Победит «Брентфорд» с форой -1.5 – 3.80

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.81

Статистика

Из десяти крайних матчей «пчёлы» уступили в трёх играх

За аналогичный период «волки» проиграли в пяти поединках

Исходом «обе забьют — нет» завершились три очные встречи из пяти последних.

Прогноз

В прошлом туре обе команды с разгромным счётом потерпели поражения от своих соперников. В предстоящей игре как «пчёлы», так и «волки» постараются реабилитироваться перед своими болельщиками, что не приведёт к победе ни одну, ни другую команду. Компания Pinnacle на ничью предлагает коэффициент 3.45.