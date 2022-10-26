«Айнтрахт» Франкфурт — «Марсель» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1666766139

вчера, 09:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Айнтрахт» Франкфурт — «Марсель», который состоится 26 октября 2022 года

«Айнтрахт» Ф

«Айнтрахт» Ф не смог показать стабильные результаты на протяжении четырех туров Лиги Чемпионов, и команда оказалась на последнем месте с четырьмя баллами в активе. Тем не менее, у клуба есть хорошие шансы побороться за плей-офф, ведь отставание от лидера группы составляет всего три балла. В предстоящем поединке от хозяев болельщики ждут исключительно победы, которая оставит их любимую команду в игре.

22 октября «Айнтрахт» Ф обыграл на выезде «Боруссию» М (3:1), а 18 числа оказался сильнее «Штутгарт Кикерс» в кубке Германии (2:0).

«Марсель»

В последних двух турах со «Спортингом», французская команда показала хорошие результаты и вернулась в борьбу, хотя некоторые эксперты уже списали ее после двух туров. Сейчас «Марсель» занимает второе место с шестью баллами и только поражение сможет сильно повлиять на ситуацию клуба. Матч обещает быть интересным и напряженным, ведь обоим клубам есть что терять.

22 октября «Марсель» проиграл «Лансу» в чемпионате Франции (0:1), а 16 числа с тем же счетом уступил на выезде ПСЖ (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» Ф – 2.3

Ничья – 3.4

Победит «Марсель» – 3.15

Статистика

«Айнтрахт» Ф проиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах

Шесть последних выездных матчей «Марселя» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Марсель» проиграл три из четырех последних матчей во всех турнирах

Немецкий клуб забивал в семи из десяти последних встреч на своем поле

Прогноз

Сделать ставку на победу «Айнтрахта» Ф, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Хозяева имеют хороший шанс в случае победы вклиниться в борьбу за плей-офф в последнем туре, и мы предполагаем, что они им воспользуются.